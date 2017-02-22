Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА (мол)1 : 1Русенборг (мол)
Хоккей  Трактор- : -Барыс
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Хоккей  Авангард- : -Адмирал
Хоккей  Металлург- : -Куньлунь
Футбол  Фенербахче- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Шальке 04» – ПАОК. Отыграться с 0:3 реально?

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Шальке 04» – ПАОК. Отыграться с 0:3 реально?
Источник: Reuters

Ответные матчи Лиги Европы начнутся уже сегодня. Несмотря на то, что, как правило, игры этого турнира, проходят по четвергам, в связи с большим количеством команд, играющих в четверг, организаторы решили разбить Лигу Европы на два дня.

В нашем случае сути дела данный эпизод не меняет. Первый матч в Солониках закончился для ПАОК сокрушительным поражением от немецкого гранда со счетом 0:3. Эта игра показала, насколько сильно уровень чемпионата Греции уступает Бундеслиге.

У «Шальке», что тогда, что сейчас – серьезные проблемы в родном чемпионате. Команда отстает от зоны еврокубков аж на 8 очков. Совершенно очевидно, что сезон для клуба потерян, и летом «Шальке» ждет серьезная перестройка. В связи с этими неблагоприятными событиями команда Маркуса Вайнцирля делает серьезную ставку на Лигу Европы, и чем дальше команда пройдет, тем больше денежное вознаграждение, да и тренера могут помиловать.

Состав «горняков» более чем приличный. Понятно, что ушедший в московский «Локомотив» Фарфан, помочь уже не сможет. Однако в команде есть Хунтелаар, Калиджури, Бадштубер. Но больше всего тренер рассчитывает на недавно пришедшего из «Тоттенхэма» алжирца Набиля Бенталеба, который был продан английским клубом вынуждено, так как «шпорам» надо было пополнить бюджет, да и цену немцы предложили довольно солидную.

Впрочем, счет первого матча для «Шальке» настолько комфортный, что Вайнцирль скорее всего будет экспериментировать с составом на поле. Не исключено, что тренер вообще может выставить и второй состав, хотя верится в это с трудом: так как Маркус тренер прагматик и сильно рисковать не станет, несмотря на мега-комфортный счет в свою пользу. При этом, то, что состав будет нетипичный для рядовых матчей бундеслиги, у многих сомнения не вызывает.

Чем ответит ПАОК?

Сразу вспоминается матч Лиги Чемпионов в 2004 году между «Миланом» и «Депортиво», кто не знает – напомню. Первый матч той пары закончился 4:1 в пользу «Милана», затем в ответной игре «Депортиво» уничтожила «Милан» со счетом 4:0.

В данном случае отыгрываться ПАОК придется отыгрываться со счета 0:3. Ситуация похожая, но не совсем.

ПАОК, откровенно говоря, по составу уступает «Шальке». В клубе просто нет игроков, способных решить эпизод в одиночку, игра клуба исключительно командная. Хотя это не всегда плохо, однако первая игра показала, что взаимопонимание между партнерами очень слабое, поэтому ярко выраженный лидер ПАОК не помешал бы, но его, увы, нет.

ПАОК на сегодняшний день единственный конкурент «Олимпиакосу» в чемпионате Греции, правда отстает от лидера на 9 очков. Репутация команды Владимира Ивича неплохая. Команда довольно много забивает чуть ли не в каждом матче, имея беспроигрышную серию из семи матчей и забив за 21 игру 33 мяча. Но одно дело отгружать по 4 мяча «Верии», другое дело – играть с большим немецким клубом, пусть даже занимающим позицию в середине турнирной таблице. Единственное, на что может рассчитывать ПАОК, это то, что «Шальке» расслабится и будет действовать вальяжно в обороне.

Задача у греков очень непростая – не пропустить, и при этом забить 3 мяча в Гельзенкирхене при полном стадионе болельщиков «рурского» клуба. Вся статистика и логика предстоящей игры против греческой команды. Но терять им нечего, тем более, в футболе со счета 0:3 отыгрывались и не раз.

Матч

Шальке 04 - ПАОК

Место и дата

22 февраля 20:00, Фелтинс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Златан Ибрагимович: Где бы я ни был, я побеждал. В этом смысле я, как Индиана Джонс35-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович дал интервью пресс-службе УЕФА перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном».«Ростов» прилетел в Прагу«Ростов» прибыл в Прагу, где завтра состоится ответный матч 1/16 Лиги Европы со «Спартой».Артем Терри выручает, Ивановича бьют за ошибки: «Зенит» готов спасать ЛЕ (видео)Артем Терри выручает, Ивановича бьют за ошибки: «Зенит» готов спасать ЛЕ (видео)На первой открытой тренировке в 2017-м все по-старому: Дзюба болтает, Джорджевич забивает больше всех, а Файзулин просто гуляет по базе.«Парни, не геройствуйте!» Как болельщикам вернуться из Стамбула живыми«Парни, не геройствуйте!» Как болельщикам вернуться из Стамбула живыми«Добро пожаловать в ад!» – так приветствовали гостей стадиона «Али Сами Йен», на котором до переезда на новую арену выступал «Галатасарай».Игроки «Зенита» поздравили Ивановича с днем рождения (видео)Сегодня, 22 февраля, защитнику «Зенита» Браниславу Ивановичу исполняется 33 года.Обгонит ли Ибрагимович Суареса? Сыграет ли Швайнштайгер? Все о матче «МЮ» в ЛЕОбгонит ли Ибрагимович Суареса? Сыграет ли Швайнштайгер? Все о матче «МЮ» в ЛЕСегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет ответный матч «Сент-Этьеном» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.«Зенит» – «Андерлехт». Все футболисты петербургского клуба приняли участие в открытой тренировкеПеред ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» «Зенит» провел открытую тренировку.Российские клубы еще не обыгрывали «Фенербахче» в гостяхСегодня в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» в гостях сыграет с турецким «Фенербахче». Начало встречи – в 20.00 (мск).Лига Европы. 1/16 финала. «Сент-Этьен» примет «МЮ», «Шальке» – ПАОК и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.«Фенербахче» – «Краснодар». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» сыграет с «Краснодаром».Александр Кержаков: Сейчас тренируюсь в облегченном режиме, с «Андерлехтом» не сыграюНападающий «Зенита» Александр Кержаков, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, сыграет ли в матче Лиги Европы против «Андерлехта».Безбородов рассудит «Атлетик» и АПОЭЛ в ответном матче Лиги ЕвропыБезбородов рассудит «Атлетик» и АПОЭЛ в ответном матче Лиги ЕвропыКак сообщает официальный сайт УЕФА, российский арбитр Владислав Безбородов назначен главным арбитром на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» из «Бильбао» и кипрским АПОЭЛОМ.Игорь Шалимов: Будем пытаться усложнить жизнь «Фенербахче»Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от предстоящей игры против «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.Мартин Шкртел: Сейчас турецкий чемпионат сильнее российскогоСловацкий защитник турецкого «Фенербахче» Мартин Шкртел сравнил турецкий и российский чемпионаты по футболу.Дик Адвокат: Ван Перси в форме и готов сыграть против «Краснодара»Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат рассказал о готовности голландского нападающего турецкого команды Робина ван Перси сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара».Дик Адвокат: Нойштедтер очень важен для «Фенербахче»Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат рассказал о роли российского защитника Романа Нойштедтера в турецком клубе.Шестое место в таблице коэффициентов: «Порту» и «Бенфика» – не помеха России?Шестое место в таблице коэффициентов: «Порту» и «Бенфика» – не помеха России?«Советский спорт» рассказывает, каких результатов ждать от португальцев в борьбе за шестую строчку таблицы коэффициентов УЕФА.Турок Гечек обслужит матч Лиги Европы «Спарта» – «Ростов»Турецкая бригада арбитров во главе с Хюсейином Гечеком будет работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом», сообщает официальный сайт УЕФА.Грек Сидиропулос назначен на матч Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт»Греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом», сообщает официальный сайт УЕФА.УЕФА уверен в безопасности на матче «Фенербахче» – «Краснодар»«Фенербахче» и турецкая полиция предпримут все меры для обеспечения безопасности на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром», сообщили ТАСС в УЕФА.
Главные новости
Футбол
Замбиец Сакала подписал контракт со «Спартаком»
Футбол
Вратарь «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн: Планирую выступить на Паралимпиаде
Футбол
«Спартак» отдаст Кутина в аренду в случае перехода Тигиева
Футбол
Каррера вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса»
Футбол
Самюэль Это’О: В «Анжи» я провел один из лучших периодов в своей карьере
MMA
Емельяненко сохранил 29-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Харитонов опустился на 53-ю сточку
MMA
Bellator: Боя Емельяненко – Минаков точно не будет
все новости
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
ПАОК
ПАОКкалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости