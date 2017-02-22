Выбираем кроссовки для бега. Полное руководство от «Советского спорта»

Правильный выбор беговых кроссовок убережет от растяжений, вывихов, артритов ив целом сделает бег комфортным и приносящим удовольствием. Как выбирать кроссовки для бега, на какие параметры обращать внимание – с помощью эксперта разбирался «Советский спорт».

Комментирует Ксения Астраханцева, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, тренер, участник Берлинского полумарафона.

Подпись: Ксения Астраханцева, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, тренер

ПРАВИЛО 1: УНИСЕКСУ НЕТ!

«Кроссовки для бега никогда не бывают унисекс – то есть подходящими одновременно для мужчин и для женщин. Такие модели нужно отмести сразу, потому что строение стопы у мужчин и женщин различается не только по размеру, но и по пропорциям. Например, у мужчин голеностопный сустав и, соответственно, подъём - выше, а пятка и область пальцев шире относительно середины стопы. Унисекс-кроссовк и, являясь по форме унифицированным компромиссным вариантом, при беге не будут оптимально держать стопу - ни мужскую, ни женскую».

ПРАВИЛО 2: СВОБОДНОЕ МЕСТО

«Кроссовки для бега должны максимально плотно облегать и стопу, и пятку. Но при этом они должны иметь не менее половины размера свободного места перед пальцами. При беге стопа подается вперед – если свободного места перед пальцами не будет, тренировки станут мучительным занятием, которое не принесет пользы»

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ПРАВИЛО 3: НЕТ РОВНОЙ ПОДОШВЕ

«Подошва беговых кроссовок ни в коем случае не должна быть ровной. Высота подъёма, то есть перепад между пяткой и областью пальцев, должна подбираться индивидуально. Ее подбирают в зависимости от того, как вы ставите стопу, когда бежите. Если вы приземляетесь на пятку, то, считается, что перепад высоты нужен большой – больше 10 миллиметров. В этом случае смотрите еще и на то, чтобы в пятке кроссовка имелся амортизатор: он снимет часть нагрузки с голени и коленного сустава.

Если вы приземляетесь на носок или на среднюю часть стопы, подойдет и более ровная подошва – с перепадом до 10 мм.

При неправильном определении перепада высоты вы получите кроссовки, которые сделают бег некомфортным. Будут напрягаться сухожилия, суставы, мышцы, а еще есть вероятность, что нога будет не плавно соприкасаться с землей, а жестко втыкаться в нее».

ПРАВИЛО 4: ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРОТЕКТОР – ТЕМ ЛУЧШЕ

«Глубина рисунка протектора (= рифления) подошвы должна быть средняя или большая. Она хороша не только как защита от опасности поскользнуться, но и свидетельствует о достаточной плотности материала подошвы. Плотность материала - чрезвычайно важный элемент для обеспечения необходимой амортизации.

Еще один небольшой совет: в случае бега на открытом воздухе следует избегать мелкого рисунка протектора. Чем мельче рисунок, тем чаще и больше в нём застревает камушков – все это создает дискомфорт для бегуна».

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ПРАВИЛО 5: СЛЕДИТЕ ЗА ПРОБЕГОМ КРОССОВОК

«Кроссовки изнашиваются и теряют свои свойства. Поэтому очень важно следить за допустимым «пробегом» спортивной обуви. Продолжительност ь жизни современных беговых кроссовок в среднем 1200 км. После этого их нужно менять.

Кроме того, необходимое количество разных пар кроссовок пропорционально количеству забегов в неделю в соотношении 1:2. ТО есть, если вы бегаете 2 раза в неделю бегаешь, то достаточно одной пары. Если 4 раза, необходимо уже две пары кроссовок. Это связано с тем, что нюансы нагрузки на стопу необходимо чередовать».

ПРАВИЛО 6: ДЕШЕВОЕ НЕ ПОДХОДИТ

«Объективно, нормальные беговые кроссовки начинаются в ценовом сегменте примерно от 85 евро. Эта цена связана с материалами, технологиями поддержки стопы, которые использует производитель, и прочим.

Если нет возможности приобрести кроссовки, ориентируясь на эту минимальную ценовую планку, лучше отказаться от бега, например, в пользу ходьбы. В противном случае, велик риск покалечить суставы - возмездие в виде артрита настигнет непременно и будет жестоко».

На что еще обратить внимание при выборе беговых кроссовок:

- поддержка стопы. Это вставка из плотного материала на внутренней стороне подошвы. Она позволяет держать стопу прямо и не заваливаться при беге внутрь (пронация) и наружу (супинация). Разные производители имеют свои собственные технологии поддержки стопы – ищите тот, в котором нога чувствует себя наиболее комфортно;

- плотный задник. Пятка не должна «гулять» в кроссовке. Убедитесь, что обувь держит пятку хорошо;

- гибкость подошвы. Подошва должна быть гибкой – особенно в передней части, чтобы давать возможность стопе выбирать удобное движение, не стеснять ее;

- шнуровка. Шнуровка на кроссовке должна быть чуть ближе к внутренней части стопы (а не ровно посередине). Такое расположение позволяет избежать некомфортных ощущений и отрегулировать затяжку под себя.