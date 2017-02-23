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Не должно быть проблем. Сравнительные характеристики Минакова и Линдермана

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Не должно быть проблем. Сравнительные характеристики Минакова и Линдермана
Источник: ВКонтакте

В день защитника Отечества непобежденный российский боец смешанного стиля Виталий Минаков проведет поединок против американца Ди Джея Линдермана.

«Советский спорт» решил сравнить спортсменов по различным показателям.

Виталий Минаков «уничтожит» Ди Джея. Передача «Пропустил немножко» 

Fight Nights Global 59

Дата турнира: 23 февраля
Место проведения: Химки (Россия)
Кто: Виталий Минаков (Россия) - Ди Джей Линдерман (США)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Минаков (18-е, бои 18-0); Линдерман (77-е, бои 20-11)

В чем интрига?

Виталий Минаков уже долгое время не может договориться с американским промоушеном Bellator о сотрудничестве. Россиянин хочет улучшить условия контракта, но американцы противятся. Из-за того, что он долго не выступал в Штатах, организация лишила его чемпионского пояса в тяжелом весе. Ходили слухи, что Минаков разорвет контракт и будет выступать в UFC. Но сам Виталий уверяет, что он еще подерется в Bellator и вернет себе пояс. Но факт остается фактом, Минаков провел последний поединок в США в апреле 2014 года и не верится, что он еще подерется в лиге Скота Коккера. Параллельно лучший тяжеловес России дерется на родине в организации Fight Nights и громит соперников как душа пожелает. На этот раз ему предстоит сразиться с малоизвестным американцем Линдерманом, у которого к тому же, 11 поражений за карьеру. Слабо верится, что он составит Виталию какую-либо конкуренцию.

Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)

Показатель

Виталий Минаков (Россия)

Ди Джей Линдерман (США)

Габариты

10

7

Сила

9

6

Выносливость

9

6

Техника

9

6

Скорость

9

6

Взрывная мощь

9

5

Нокаутирующая сила

10

6

Работа в стойке

9

6

Борьба в стойке

9

5

Борьба в партере

10

5

Опыт

8

4

Итого

101

62

Наши цифры говорят о том, что у Виталия Минакова не должно быть проблем с этим соперником. Скорее всего, бой завершится очень быстро в первом раунде. Наш прогноз — нокаут.

Справка

Боец

Виталий Минакой

Ди Джей Линдерман

Гражданство

Россия

США

Рекорд в ММА

18 побед, 0 поражений

20 побед, 11 поражений







Достижения в спорте

Чемпион мира по спортивному самбо (4)

Заслуженный мастер спорта

Мастер спорта по дзюдо

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе



Провел пару боев в Bellator

Стиль

Спортивное самбо, боевое самбо

Кикбоксинг

Возраст

32 года

33 года

Рост

188 см

185 см

Вес между боями

120 кг

115-120 кг

Последние поединки Минакова и Линдермана

Виталий Минаков (5-0)

Ди Джей Линдерман (3-2)

Чейк Конго (победа единогласным решением судей)

Джефф Монсон (победа техническим нокаутом в пятом раунде)

Адам Мациевски (победа техническим нокаутом в первом раунде)

Карл Симанутафа (победа единогласным решением судей)

Джеронимо дос Сантос (победа сабмишеном в первом раунде)

Джош Коупленд (поражение единогласным решением судей)

Джош Коупленд (победа сабмишеном во втором раунде)

Фабиано Шернер (поражение техническим нокаутом в первом раунде)

Питер Грэхем (победа сабмишеном в первом раунде)

Деррик Мехмен (победа единогласным решением судей)
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