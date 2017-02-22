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Кое-какие футбольные хитрости. Юноши ЦСКА сражаются в Лиге чемпионов U19

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кое-какие футбольные хитрости. Юноши ЦСКА сражаются в Лиге чемпионов U19
Источник: UEFA (УЕФА)

Во «взрослой» Лиге чемпионов московским армейцам уже давно не удается ничем удивить, раз за разом, год за годом застревая на стадии группового этапа. Зато юношеская команда U19 – вполне себе состоятельна. Сегодня она решает вопрос выхода в четвертьфинал юношеской Лиги чемпионов.

На крупную победу ЦСКА рассчитывать не стоит. Но это и не главное: по регламенту, здесь играются не парные, а одиночные встречи.

Норвежский клуб является фаворитом, заявил старший тренер армейцев Александр Гришин:

- ЦСКА достался сложный соперник, и от матча с «Русенборгом» точно не нужно ждать легкой победы. Конечно, мы приложим максимум усилий, но нужно понимать, что не провели боевым составом ни одного контрольного матча, команда собралась лишь на днях, когда ряд игроков приехал со сборов основной команды. В этой ситуации по-настоящему 12-м игроком могут стать наши болельщики, которых я приглашаю на матч. Это настоящий еврокубок, это возвращение футбола после паузы, и мы надеемся и рассчитываем на поддержку всех армейцев.

Делясь прогнозом на матч, тренер заявил:

- Мы все увидим на поле. Соперника не видели, но то, что эта команда дошла до 1/8 финала, означает, что они сильны и крепки. Тем более, что скандинавы всегда мощные ребята, играют в силовой манере. Обыгрывать их надо не по физике, а скажем так, по-футбольному - за счет хитрости и кое-каких футбольных вещей. ЦСКА – единственная команда в России, которая осталась в Лиге чемпионов, и мы будем представлять не только ЦСКА, но и всю Россию. Все равно – взрослая Лига чемпионов или юношеская - играют сильнейшие ребята в мире. Нам очень престижно в этом турнире участвовать.

О результате матча вы узнаете на сайте «Советского спорта».

Матч

ЦСКА (мол) - Русенборг (мол) - 2:1 (1:1)

Голы

Жамалетдинов 26 (1:0). Винье 36 (1:1 - пен.). Пухов 89 (2:1 - пен.).

Состав

ЦСКА (мол): Овчинников, Неплюев (Аванесян, 46), Алибеков, Маклаков, Рубенис (Мацхарашвили, 48, Меренчуков, 79), Хосонов, Олейников, Тикнизян, Пухов, Леонов, Жамалетдинов

Судья:

Мете Калкаван (Турция)

Место и дата

22 февраля 14:00, Октябрь, Текстовая трансляция


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