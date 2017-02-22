«Трактор» – «Барыс». Прогноз Андронова

Самая близкая, с точки зрения статистики пара и так выглядела совершенно непредсказуемой, а тут еще у «Барыса» выбыл из строя Брэндон Боченски. Если форварда не оживят - сильно пострадает и вообще игра команды, и особенно розыгрыш большинства, на который коллектив из Казахстана всегда делает большую ставку.

Впрочем, «Трактор» - пожалуй, худший соперник, который мог попасться казахстанцам с точки зрения игры спецбригад - он второй в лиге по игре в меньшинстве.

Главная надежда болельщиков «Трактора» - чешский вратарь Павел Францоуз, выдающий абсолютно безукоризненный сезон. Довольно закрытая манера игры челябинцев не позволяет «Барысу» рассчитывать на большое количество моментов, а значит, вопрос реализации (читай - игры против Францоуза) будет стоять очень остро. Его визави - огромный швед Хенрик Карлссон имеет репутацию порой неожиданно засыпающего вратаря, если эта традиция продолжится в плей-офф - астанинцы столкнутся с большими проблемами.

В последних трех играх регулярного сезона «Трактор» пропустил с игры одну шайбу. За 180 минут. Ровно так же он будет играть и в плей-офф, понимая, что столкнулся с командой, у которой по-настоящему страшна только первая пятерка.

История «Барыса» нынешнего сезона - есть очередная серия сказа об Андрее Назарове. О нем в Астане уже забыли, как и о Дамире Рыспаеве. «Барыс» больше не хулиган, а с точки зрения набранных очков - белорусский тренер Эдуард Занковец однозначно сильнее Назарова. Прежний тренер любил слова «война» и «сражение», нынешний старается держаться скромно. Но наверняка имеет в внутреннем кармане пиджака план «захвата Челябинска».

Оба матча регулярного сезона завершились победами гостей с одинаковым счетом 4:3. Но, пожалуй, именно в этой паре преимущество домашней площадки будет иметь самое большое значение.

Прогноз – 4-2. Скорее всего, это будет крайне осторожная серия, и если каждый будет брать «свою подачу», именно «Барыс» окажется на грани. «Трактор» имеет больше шансов «зацепиться» на территории соперника. Да и вратари у челябинцев сильнее.

За первым матчем противостояния «Трактор» – «Барыс» следите на сайте «Советского спорта». Матч пройдет в среду, 22 февраля, в 17.00 в Челябинске, на Ледовой Арене «Трактор» имени Белоусова.