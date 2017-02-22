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«Трактор» – «Барыс». Прогноз Андронова

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Трактор» – «Барыс». Прогноз Андронова
Источник: ХК «Трактор»
Накануне четырьмя матчами на Западе стартовал плей-офф КХЛ. «Советский спорт» уже поделился прогнозами на противостояние в парах ЦСКА – «Йокерит», СКА – «Витязь», «Динамо» (Москва) – «Торпедо» и «Локомотив» – «Динамо» (Минск). А сегодня четырьмя матчами стартовал плей-офф в Восточной конференции КХЛ. О матче «Авангард» - «Адмирал» и «Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь Ред Стар» мы сегодня уже написали. Теперь Алексей Андронов делится своим прогнозом на противостояние «Трактор» - «Барыс».

Самая близкая, с точки зрения статистики пара и так выглядела совершенно непредсказуемой, а тут еще у «Барыса» выбыл из строя Брэндон Боченски. Если форварда не оживят - сильно пострадает и вообще игра команды, и особенно розыгрыш большинства, на который коллектив из Казахстана всегда делает большую ставку.

Впрочем, «Трактор» - пожалуй, худший соперник, который мог попасться казахстанцам с точки зрения игры спецбригад - он второй в лиге по игре в меньшинстве.

Главная надежда болельщиков «Трактора» - чешский вратарь Павел Францоуз, выдающий абсолютно безукоризненный сезон. Довольно закрытая манера игры челябинцев не позволяет «Барысу» рассчитывать на большое количество моментов, а значит, вопрос реализации (читай - игры против Францоуза) будет стоять очень остро. Его визави - огромный швед Хенрик Карлссон имеет репутацию порой неожиданно засыпающего вратаря, если эта традиция продолжится в плей-офф - астанинцы столкнутся с большими проблемами.

В последних трех играх регулярного сезона «Трактор» пропустил с игры одну шайбу. За 180 минут. Ровно так же он будет играть и в плей-офф, понимая, что столкнулся с командой, у которой по-настоящему страшна только первая пятерка.

История «Барыса» нынешнего сезона - есть очередная серия сказа об Андрее Назарове. О нем в Астане уже забыли, как и о Дамире Рыспаеве. «Барыс» больше не хулиган, а с точки зрения набранных очков - белорусский тренер Эдуард Занковец однозначно сильнее Назарова. Прежний тренер любил слова «война» и «сражение», нынешний старается держаться скромно. Но наверняка имеет в внутреннем кармане пиджака план «захвата Челябинска».

Оба матча регулярного сезона завершились победами гостей с одинаковым счетом 4:3. Но, пожалуй, именно в этой паре преимущество домашней площадки будет иметь самое большое значение.

Прогноз – 4-2. Скорее всего, это будет крайне осторожная серия, и если каждый будет брать «свою подачу», именно «Барыс» окажется на грани. «Трактор» имеет больше шансов «зацепиться» на территории соперника. Да и вратари у челябинцев сильнее.

За первым матчем противостояния «Трактор» – «Барыс» следите на сайте «Советского спорта». Матч пройдет в среду, 22 февраля, в 17.00 в Челябинске, на Ледовой Арене «Трактор» имени Белоусова.

Матч

Трактор - Барыс - 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Пушкарёв 0:11 (0:1). Доус 6:50 (0:2). Бойд (Сен-Пьер, Даллмэн), 9:46 (0:3). Шиннимин 21:57 (0:4).

Место и дата

22 февраля 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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