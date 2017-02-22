«Ак Барс» – «Салават Юлаев». Прогноз Андронова

Накануне четырьмя матчами на Западе стартовал плей-офф КХЛ. «Советский спорт» уже поделился прогнозами на противостояние в парах ЦСКА – «Йокерит», СКА – «Витязь», «Динамо» (Москва) – «Торпедо» и «Локомотив» – «Динамо» (Минск). А сегодня четырьмя матчами стартовал плей-офф в Восточной конференции КХЛ. О матче «Авангард» - «Адмирал» и «Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь Ред Стар» и «Трактор» - «Барыс» мы сегодня уже написали. Теперь Алексей Андронов делится своим прогнозом на стартующее последним противостояние - «Ак Барс» - «Салават Юлаев».

«Зеленое дерби» - одна из главных вывесок КХЛ. Обе команды брали Кубок Гагарина, располагаются по соседству, и негласное соревнование между ними идет всегда. Тренеры Зинэтула Билялетдинов и Игорь Захаркин - почти антиподы с точки зрения стратегии игры и взгляда на ее содержание.

Меньше «Ак Барса» на Востоке пропустил только «Трактор». Больше «Салавата Юлаева» - только «Лада» и новокузнецкий «Металлург». Победные маршруты обе команды знают точно, как и своего оппонента.

Не в пользу Уфы - нервотрепка последнего месяца, 9 поражений подряд (4 из них, правда, в овертайме и по буллитам), и едва не упущенное место в плей-офф. Дошло до того что Захаркина спрашивали - не лучше ли уйти, чтобы встряхнуть команду. Ключом к выходу в Кубок оказалась победа как раз над казанцами - после перерыва на «Шведские игры». Уфимцы отправили в ворота соперника три шайбы, а вратарь Сведберг наконец-то стал напоминать хоккеиста.

Вратарский вопрос актуален и для «Ак Барса» - Эмиль Гарипов вроде бы вытеснил из ворот Станислава Галимова, однако, сыграв в два раза больше матчей - получил худший КН (коэффициент непробиваемости) - 2.04 против 1.96. Галимов однозначно более опытен. Это его второй козырь. Что решит Билялетдинов?

Впрочем, приведенные цифры недостижимы для соперника. Никлас Сведберг в сезоне умудрился пропускать более 3 шайб за матч, и стал героем мемов, требующих его изгнания из ворот. Учитывая «шведское прошлое» Игоря Захаркина, предположить, что он не доверится Сведбергу - невозможно. А, значит, многое в этой паре будет зависеть от состояния вратаря уфимцев.

Эти клубы в сезоне встречались 4 раза, и три раза верх брал «Салават Юлаев». Дважды игры доходили до овертаймов. Все это нам и предстоит увидеть в, пожалуй, самом увлекательном сражении на этой стадии Кубка Гагарина.

Прогноз – 4-1. На долю «Ак Барса» выпало намного меньше переживаний, команда должна быть спокойна и уравновешенна. Оба соперника понимают, что затягивать серию не стоит, но «Салавату» придется больше рисковать. Не в его пользу - форма вратарей.