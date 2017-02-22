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«Пять лет тюрьмы? Неймара не посадят». Как судят нападающего «Барселоны»

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Пять лет тюрьмы? Неймара не посадят». Как судят нападающего «Барселоны»
Источник: Reuters

Компания-представитель нападающего «Барселоны» Неймара сделала заявление о судебном процессе над игроком.

Дело о трансфере Неймара из «Сантоса» в «Барселону» получило развитие на этой неделе. Недавно суд отклонил апелляцию игрока, и до конца года должен вынести окончательный вердикт.

Компания NN Consultoria, занимающаяся карьерой Неймара, уверена: закона футболист не нарушал и в тюрьму его не посадят. А виноват во всем инвестиционный фонд DIS, из-за жалобы которого испанский суд и обратил внимание на нападающего.

- Мы уверены, что по завершении процесса Неймара признают невиновным. Любой профессиональный спортсмен, не только наш клиент, имеет право самостоятельно выбирать место работы, вне зависимости от предложенных финансовых условий. Другими словами, рабство уже давно отменили. Рассуждать о каких-либо других исходах дела – значит, забыть обо всех правах человека в демократическом государстве. К счастью, Неймара не посадят. Но очевидно, что нашу радость не разделяет жадная компания DIS, - приводит слова NN Consultoria GloboEsporte.

Сам Неймар объяснял суду, что все время посвящает футболу, а не вычитыванию контрактов. Тем не менее, его хотят привлечь к уголовной ответственности за коррупцию. DISпросит приговорить нападающего к пяти годам тюрьмы, а также запретить играть в футбол в этот период. Однако обвинение потребовало только 2 года заключения и 10 миллионов штрафа.

Не все в Испании понимают, как Неймар вообще мог стать обвиняемым.Например, адвокат ПауМолинс, который поделился своим мнением в одном из последних номеров издания La Vanguardia.

«По мнению прокурора, решение футболиста выбирать клуб, где он хочет играть, не только может нарушать контрактные обязательства, но также влечет за собой реальные тюремные сроки. Но ведь Неймар никогда не был управляющим или сотрудником компании DIS - именно в таком случае мы могли бы применить закон о коррупции», - отметил адвокат.

Помимо тюремного заключения, DIS требует возмещения убытков и называет суммы от 159 до 195 миллионов евро. Также фонд обвиняет в нечестном ведении дел и руководство «Барселоны». Подробнее об этом деле можно прочитать тут.

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