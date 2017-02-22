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Доминирование. Игроков ЦСКА заставили бить «Йокерит», теперь финны «плачут»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Доминирование. Игроков ЦСКА заставили бить «Йокерит», теперь финны «плачут»
Источник: «Советский спорт»

Дмитрий Пономаренко – о двух странных массовых драках армейцев с финнами на последней минуте стартового поединка плей-офф.

Скажу честно, меня поначалу очень зацепили слова защитника Оливера Лауридсена, который после матча и драки, в которой он принял самое активное участие заявил, что форвард ЦСКА Павел Карнаухов бросился на него целенаправленно.

Я даже от удивления присвистнул поначалу. Что ж ты, думаю, так расплакался-то, дядя? В тебе как никак 108 кг весу, рост 197 см, возраст 27 лет… А дрался ты один на один с 19-летним пацаном. Да, тоже далеко не мелким (96 кг, 189 см), но все же уступающим тебе в габаритах. Да и драки-то как таковой не вышло. Лайнсмены вас тут же растащили.

Да и вообще – кому ты особо нужен, чтоб на тебя охотились персонально? Конечно, игрок из Дании в нашем чемпионате все еще редкость. Но не настолько же, чтоб его выбивать из строя за 17 секунд до сирены. Тем более, не форварда-голеодора, а просто добротного защитника.

Однако, я сам во вторник работал на матче «Динамо» - «Торпедо», поэтому решил спокойно и досконально разобраться в заинтересовавшем меня странноватом моменте. Благо с видео ключевых моментов матча сейчас проблем нет.

И вот 59.43 на табло. И 4:2 в пользу ЦСКА. И вбрасывание в зоне финнов. И москвичи в большинстве. Но…

Я вижу, что Лауридсен не соврал!

Как только арбитр выпускает шайбу из рук, Павел Карнаухов бросается совсем в другую сторону – на защитника «Йокерита». И начинается драка.

И да, я проверил, Карнаухов в этом матче действительно появился на льду впервые в этот момент. Его игровое время в первом поединке плей-офф – 5 секунд. После этого судьи начали свистеть.

И это не оставляет сомнений. Павел получил от тренеров команду «фас». И его выпустили специально чтобы драться.

Но для чего главному тренеру ЦСКА Дмитрию Квартальнову это было нужно?! Ведь армейцы и так побеждали в нервном поединке. Только-только, на той же последней минуте забросили четвертую шайбу в пустые ворота «Йокерита»…

Чтобы ответить на этот вопрос надо отмотать игровое время еще на несколько секунд назад.

59.40. Когда на площадке произошла еще одна массовая стычка. И вот там эпизод начался уже с нарушения форварда гостей Маси Марьямяки.

Финн на большой скорости врезался в Светлакова и толкнул Андрея на борт. Причем бил опасно. Если и не попал целенаправленно в голову, то был близок к этому. Но удар армеец в любом случае получил серьезный.

А о проблемах Светлакова с сотрясениями и в ЦСКА, и в сборной России мы наслышаны. Парень продолжает плевать на них и играет. Но вот вчера он был близок к очередному нокдауну.

И понятно, что команда за него вступилась в этом эпизоде. Всей пятеркой. Но этого тренерам ЦСКА, очевидно, показалось мало.

И через три секунды последовал еще один урок. Примерное публичное наказание. Доминирование. Господство. Желание показать сопернику – кто в доме хозяин. И что гостям можно, а что нет.

Нет сомнений, что Карнаухов кинулся на Лауридсена специально – чтоб вывести из борьбы или хотя бы сковать самого мощного игрока гостей.

И остальные армейцы были готовы к такому развитию событий. Растерялся, пожалуй, только Артем Блажиевский. Хозяева в тот момент были в большинстве. И оппонента Артему просто не хватило. Обратите внимание на видео – как он потерянно мечется между парами дерущихся – кому бы помочь?! Но к чести своей не вступает третьим в равные драки. И вратаря «Йокерита» не атакует.

Что это было вообще?

Хоккей? Навряд ли.

Плей-офф? Да, пожалуй.

Квартальнов показал сопернику – ни один грубый фол не окажется без наказания. И попал в точку. Заставил главного тренера «Йокерита» Юкку Ялонена публично критиковать судей. А финских игроков жаловаться.

Это неплохой психологический ход. С одной стороны. А с другой – неизвестно пока, что на это скажет СДК. Ведь понятие «инициатор драки» еще никто не отменял.

Опять же интересно – что делать в случаях, когда инициатор драки явно тренер?

Все это – новое слово в тактике нашего хоккея. С интересом ждем, как будут развиваться события в этой паре.

Матч

ЦСКА - Йокерит - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы:

Киселевич (да Коста), 2:43 (1:0 - бол.). Скотт (Плэтт, Муршак), 6:05 (2:0). Пильстрём (Анттила, Кулда), 32:29 (2:1). Киселевич (Скотт), 37:11 (3:1). Лаюнен (Йенсен), 53:57 (3:2). Жарков (Панин, Телегин), 59:24 (4:2 - п.в.).

Место и дата

21 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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