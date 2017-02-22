«За «Краснодар» опасаюсь». Прогноз Ловчева на матч с «Фенербахче»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» – «Краснодар», который начнется в 20.00 (мск).

- У меня есть опасения за исход этого матча. Боюсь, «Краснодар» упустил свой шанс дома, когда не смог выиграть крупнее, чем 1:0. Да, команда показала себя сыгранным коллективом. И в это время года – это важный момент. «Фенербахче» же, напротив, не показал чего-то особенного. И все-таки перед ответным матчем сыграет роль то, что эта команда в тонусе, чемпионат и Кубок страны в разгаре. А победа «Краснодара»… Известно же, что можно и без тренировок одну игру выиграть.

Преимуществом турков, конечно, станут зрители. В 1969-м, когда я только попал в сборную СССР, мы играли в Анкаре отборочный матч за право попадания на чемпионат мира. Нам нужна была только победа. Выиграть удалось 3:1. Но перед матчем был такой рев на стадионе, что мы с Володей Мунтяном стояли рядом друг с другом на построении и не слышали, что он говорит мне, а я – ему. Турки, что ни говори, приучены при своем зрителе играть по принципу: «Эти не простят».

В Турции футболистам платят хорошие деньги, но и спрос с них серьезный. Если болельщикам что-то не понравится – мало не покажется. Вот они для своих дома и стараются.

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Конечно, все может измениться, если «Краснодару» вдруг удастся забить. И хорошо, что команда дома не пропустила – это перед ответной игрой отмечал и Игорь Шалимов. Но теперь за «Фенербахче» сыграет ван Перси. В свое время голландец был очень хорош, но вот по прошлогодним матчам на этой же стадии с «Локомотивом» мне не запомнился чем-то особенным.

Только такие люди ведь умеют играть в футбол в любом случае. Другое дело – голландец идет с горочки. Когда был молодой, рвал на поле даже когда не получалось у команды. А тут ван Перси чаще красуется, когда у всех игра идет. Теперь он не тащит за собой команду.

Прогноз Евгения Ловчева: 2:0