«Мистер выпустит – буду забивать». Данни готовится к большому возвращению

Мирча Луческу анонсировал выход Данни в стартовом составе, а в «Андерлехте» знают, во сколько раз их состав дешевле, чем у «Зенита».

Данни: 20 минут в Брюсселе – хорошо, но хочу играть больше

На предматчевую пресс-конференцию главный тренер «Зенита» приходит с Мигелем Данни. Первые вопросы достаются «историческому капитану» – так игрока называет руководитель пресс-службы клуба.

– Многие полагают, что в Бельгии не хватило вас, вы мало сыграли. Вы готовы сыграть в Петербурге больше?

– Об этом нужно спрашивать тренера. Я готов, команда должна победить. Я тренируюсь на сто процентов. Если я появлюсь с первых минут, сделаю все, чтобы «Зенит» победил.

– Обычно игроки после долгого восстановления испытывают страх, боясь получить травму. Как для вас сложилась игра в Брюсселе? Что чувствовали?

– Моя основное чувство – расстройство, потому что команда проиграла. Я рад вернуться на поле, в игру. 20 минут, которые я провел, – это уже очень хорошо, но я хочу больше.

– Перед чемпионатом мира-1990 итальянский форвард Сальваторе Скиллачи после рождения ребенка пообещал жене забивать в каждом матче. Вы готовы дать такое же обещание своей супруге?

– Пообещать я могу, нужно выходить на поле. Если Мистер будет выпускать – буду всегда забивать.

Данни отпускают, и Луческу делает важное объявление про игрока.

– Утром я вызвал Мигеля к себе, спросил его о самочувствии, – говорит тренер. – Он сказал, что готов. Поэтому я принял решение, что завтра Данни выйдет в основном составе. Верю, что он покажет себя с наилучшей стороны.

Артем Терри выручает, Ивановича бьют за ошибки: «Зенит» готов спасать ЛЕ (видео)

Мирча Луческу: Нельзя думать, что мы сильнее всех

Мистер еще раз возвращается к первой игре с «Андерлехтом». Не все петербургские журналисты могли вживую послушать Луческу после поражения в Брюсселе.

– Были высказывания, что мы плохо двигались, – Мирча как обычно не краток. – Мы пробежали 118 километров – это лучший показатель, если брать еще осенний период. Только пробежали эту дистанцию безграмотно и хаотично. Практически каждый день после матча мы анализировали игру. Надеюсь, все игроки сделали выводы, и завтра будет другая команда, которая выполнит те задачи, которые перед ней стоят. Очень сложно будет с «Андерлехтом», бельгийский футбол сейчас в хорошем состоянии, много игроков оттуда играют в сборной. Нельзя думать, что мы сильнее всех. Команда нуждается в поддержке болельщиков, нужна продуманность в игре. Надо играть грамотно, с хорошей мыслью и с хорошим настроем – это самое важное. Уверен, что мы покажем хорошую игру. Будут сложные моменты, нужно через них проходить и нельзя давать сопернику контратаковать.

– Молло не заявлен в Лигу Европы. Вы считаете, что он не сможет помочь «Зениту» в еврокубке?

– Он хороший игрок. Я объяснял, почему мы заявили тех, кого заявили. Мы могли дозаявить только троих новичков: Иванович, Эрнани, которого брали на позицию Витселя, и Цаллагов, потому что Хави Гарсия часто получает желтые карточки. Очень сожалею, что в список игроков на Лигу Европы не попали Лунев и Молло, но таков регламент. Уверен, когда возобновится чемпионат, они покажут себя с лучшей стороны, у них будет время проявить себя.

Оливье Дешахт: У «Зенита» золотая скамейка запасных

Пресс-конференция представителей «Андерлехта» начинается с минуты истории. Для клуба игра в Петербурге будет 400-й в еврокубках. К юбилею близок и 36-летний защитник Оливье Дешахт, он провел в европейских турнирах 96 игр. Бельгиец помнит еще встречи с «Зенитом» на групповом этапе Лиги чемпионов-2012/13.

– Тогда у «Зенита» были Халк и Витсель, – вспоминает Дешахт. – Сейчас команда провела ряд громких трансферов, получила очень хороших игроков. Шансы на победу оцениваю как 50 на 50. Не надо забывать, что тогда мы выиграли дома и проиграли на выезде, и этот результат был оправданным.

– Вы себя спокойно ощущаете, ведя 2:0 после первого матча?

– Мы неспокойны, потому что «Зенит» – хорошая команда. Если сравнивать трансферную стоимость, у петербуржцев она в четыре раза превышает нашу. У «Зенита» золотая скамейка запасных. Есть игроки, которые могут выйти и сыграть на любой позиции. Под каждого игрока в стартовом составе есть замена. Нам абсолютно необходимо забивать, чтобы пройти дальше. К счастью, у нас есть игроки, которые могут и должны это сделать.

Главного тренера Рене Вайлера не мучают, чтобы спокойно отпустить к команде на тренировку.

– «Зенит» в первой игре 70 процентов времени владел мячом. Есть опасность, что этот показатель увеличится завтра?

– Надо помнить, что команде нужен мяч, чтобы забить. Отдавать инициативу сопернику мы не можем. Правда, есть команды, которые показывают меньший процент владения, и все равно выигрывают. Мы не собираемся отдавать инициативу и играть исключительно на контратаках, – уверяет Вайлер.

Открытая тренировка «Андерлехта» менее показательна, чем у «Зенита». Журналисты видят только беговые упражнения и жалобу одного из игроков на бутсы. Для петербургской публики будет прекрасно, если он не угадает с обувью и завтра.