Мозякин без рекорда, «Магнитка» – с победой!
Магнитогорцы на классе обыграли «Куньлунь», но капитан «сталеваров» пока по-прежнему на расстоянии вытянутой краги до рекорда всех времен.
ВЕЛИЧКИН: «РЕКОРДЫ ОТМЕТИМ ВМЕСТЕ С КУБКОМ»
Накануне
старта первой серии плей-офф-2017 магнитогорский «Металлург» традиционно
пригласил прессу на открытую тренировку. Пообщаться с репортерами вышел и
вице-президент «Магнитки» Геннадий
Величкин.
– Этот плей-офф будет еще жестче и интереснее, – рассуждал Геннадий Иванович
после того, как репортеры напомнили ему про «славную охоту» – слова, которыми
менеджер охарактеризовал прошлогодний поход за кубком. – Думаю, все будет еще
более непредсказуемо. Мы все нюансы знаем, учитываем. Слава богу, за одного
битого двух не битых дают. Готовы – идем на охоту!
– Это лучший регулярный сезон в истории
«Металлурга» в КХЛ. – напомнили журналисты.
– Конечно. Люди всегда чему-то учатся. Все что было раньше, мы из этого сделали выводы, применили их на практике. Соглашусь, что сезон наиболее ровный и это радует. Глубоких провалов не было за исключением старта. Но там мы чуть скорректировали предсезонку. Нужно было немного потерпеть в начале. Мы это сделали и пошли дальше.
– Что можете сказать о команде
«Куньлунь»? Они сходу попали в плей-офф.
– Это же уже не первый раз. Если команда имеет более-менее стабильный бюджет и неограниченное количество игроков, а оно действительно у «Куньлуня» неограниченно, за них по сути играет весь мир, ты в любой момент можешь взять, поменять, убрать хоккеиста. Никаких лимитов, никаких ограничений. Поэтому определенный комфортный задел у них был создан. В команде все опытные игроки, выступающие за национальные сборные европейские, есть хоккеисты из северной Америки. Техничные, опытные ребята – требовалось только настроить игровые схемы. Тот уровень, на котором «Куньлунь» прошел сезон – уровень этих игроков.
Также Величкин отметил, что шумиха вокруг рекордов Мозякина несколько нервирует и самого капитана «Магнитки», и
команду.
– Не нужно накручивать, – подчеркнул он. – Хоккей – не биатлон, и не теннис. Здесь результат делает команда. Сергей непременно достигнет всех вершин, нужно только подождать. Но праздновать все рекорды будем по окончании плей-офф вместе с кубком!
«МЕТАЛЛУРГ»
БЛАГОСЛОВИЛИ НА ПОБЕДЫ
– Из 10
попыток мы 5 раз реализовали лишнего в играх с «Ред Стар» в регулярном
чемпионате, – отмечал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев. – Выходит, половину голов забили в большинстве.
Конечно, хочется, чтобы также было и в плей-офф. Но вряд ли соперник позволит.
«Куньлунь» – хорошая, бегущая команда, которая много блокирует бросков. Нужно
быть начеку!
Илья Петрович похвалил функциональное состояние команды, посетовав, что Дмитрий Казионов точно не сыграет в
первом раунде плей-офф – центрфорвард лечит перелом плюсневой кости.
После тренировки в раздевалку заглянул батюшка – епископ магнитогорский и верхнеуральский Иннокентий благословил хоккеистов на матчи плей-офф и пожелал спортсменам божьей помощи в борьбе за Кубок Гагарина.
«МАГНИТКА» ОПЕРЕДИЛА СКА
Перед
началом матча – ажиотаж в фойе Арены «Металлург». Телерепортеры и пишущие
журналисты собираются, чтобы осветить историческое для «Магнитки» событие.
Хоккейный клуб открывает уникальный экипировочный центр – первый в стране в
своем роде. Его появление – результат пятилетней планомерной работы руководства
клуба в сфере экипировки команды. Теперь процесс приобретения формы игроками
выходит на качественно иной уровень, сопоставимый с заокеанскими стандартами.
– Мы прекрасно понимаем, что форма – это стратегический момент функционирования
команды, – рассказывает исполнительный директор «Металлурга» Максим Грицай. – Теперь мы не зависим
от сроков и нюансов логистики. Плюс – большой выбор формы. Другая немаловажная
деталь, что в данном центре представлена вся линейка атрибутики с брендом
«Красная машина» – это один из моментов подготовки к юниорскому чемпионату мира
по хоккею, который Магнитогорск примет в 2018-м году.
Отмечает Максим Грицай и хоккейных энтузиастов, коими богат Магнитогорск – на
открытие центра клуб не потратил ни копейки, но приобрел массу плюсов.
– Теперь, если какая-то проблема с экипировкой, ее можно решить оперативно, – рассказывает соучредитель проекта Константин Мазуркевич. – Условно говоря: развалился конек у игрока, сервисмен команды может в паузе подняться на один этаж, взять новую пару, и тут же заменить. Это – совместный проект с компанией «Спортконцепт», крупнейшим поставщиком экипировки в стране. Такой же центр, насколько я знаю, планировал открыть питерский СКА, но мы их опередили!
В ОЖИДАНИИ РЕКОРДА
Плей-офф в
Магнитогорске – всегда праздник. Битву с «Куньлунем» открывают показательные
выступления фигуристок. Со скамейки «Магнитки» за действом наблюдает Илья
Самсонов – у него сегодня день рождения, и именно он начнет игру. История –
один в один, как год назад. Первый матч серии с «Автомобилистом» также начинал
Самсонов, также в день своих именин. И проиграл.
Но сегодня, кажется, в победе «Металлурга» никто не сомневается – разница в
классе колоссальна. Да и вряд ли кто мог подумать в августе, что сборная
солянка игроков из «Ред Стар» может рассчитывать на место в плей-офф. Интрига в
другом: выбьет ли маэстро Мозякин 1000 очков?
Капитан «сталеваров» остановился в шаге от эпохального рекорда – словно
уткнулся в каменную стену. Не получается и с «Ред стар», зато находятся в
«Магнитке» другие мастера. Томаш Филиппи дважды бьет с одной и той же
точки, снимая паутинки с «девяток». Не успевают болельщики прокричать фамилию
чеха после его второй шайбы, как домик Кархунена
взламывает Косов. 3:0 – на посту
финна сменяет Андрей Макаров. Но и он не долго остается
сухим – в большинстве с пятака его распечатывает Антипин. Мозякин в этот момент
на льду, но не в ассистентах шайбы. Словно заколдованная тысяча!
«Куньлунь» огрызается в третьем периоде, Мянтюля становится автором дубля. Но это – лишь ложка дегтя в бочке меда сладкого для «Магнитки» начала плей-офф.
Матч
Металлург Мг - Куньлунь Ред Стар - 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
Голы:
Филиппи (Ли), 7:50 (1:0). Филиппи (Тимкин, Береглазов), 21:51 (2:0). Косов (Хабаров, Терещенко), 21:58 (3:0). Антипин (Зарипов, Ли), 29:40 (4:0). Мянтюля (Виделль, Коллинс), 42:51 (4:1). Мянтюля 49:54 (4:2).
Место и дата
22 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция