Мозякин без рекорда, «Магнитка» – с победой!

Магнитогорцы на классе обыграли «Куньлунь», но капитан «сталеваров» пока по-прежнему на расстоянии вытянутой краги до рекорда всех времен.

ВЕЛИЧКИН: «РЕКОРДЫ ОТМЕТИМ ВМЕСТЕ С КУБКОМ»

Накануне старта первой серии плей-офф-2017 магнитогорский «Металлург» традиционно пригласил прессу на открытую тренировку. Пообщаться с репортерами вышел и вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин.



– Этот плей-офф будет еще жестче и интереснее, – рассуждал Геннадий Иванович после того, как репортеры напомнили ему про «славную охоту» – слова, которыми менеджер охарактеризовал прошлогодний поход за кубком. – Думаю, все будет еще более непредсказуемо. Мы все нюансы знаем, учитываем. Слава богу, за одного битого двух не битых дают. Готовы – идем на охоту!



– Это лучший регулярный сезон в истории «Металлурга» в КХЛ. – напомнили журналисты.

– Конечно. Люди всегда чему-то учатся. Все что было раньше, мы из этого сделали выводы, применили их на практике. Соглашусь, что сезон наиболее ровный и это радует. Глубоких провалов не было за исключением старта. Но там мы чуть скорректировали предсезонку. Нужно было немного потерпеть в начале. Мы это сделали и пошли дальше.

– Что можете сказать о команде «Куньлунь»? Они сходу попали в плей-офф.

– Это же уже не первый раз. Если команда имеет более-менее стабильный бюджет и неограниченное количество игроков, а оно действительно у «Куньлуня» неограниченно, за них по сути играет весь мир, ты в любой момент можешь взять, поменять, убрать хоккеиста. Никаких лимитов, никаких ограничений. Поэтому определенный комфортный задел у них был создан. В команде все опытные игроки, выступающие за национальные сборные европейские, есть хоккеисты из северной Америки. Техничные, опытные ребята – требовалось только настроить игровые схемы. Тот уровень, на котором «Куньлунь» прошел сезон – уровень этих игроков.



Также Величкин отметил, что шумиха вокруг рекордов Мозякина несколько нервирует и самого капитана «Магнитки», и команду.



– Не нужно накручивать, – подчеркнул он. – Хоккей – не биатлон, и не теннис. Здесь результат делает команда. Сергей непременно достигнет всех вершин, нужно только подождать. Но праздновать все рекорды будем по окончании плей-офф вместе с кубком!

«МЕТАЛЛУРГ» БЛАГОСЛОВИЛИ НА ПОБЕДЫ



– Из 10 попыток мы 5 раз реализовали лишнего в играх с «Ред Стар» в регулярном чемпионате, – отмечал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев. – Выходит, половину голов забили в большинстве. Конечно, хочется, чтобы также было и в плей-офф. Но вряд ли соперник позволит. «Куньлунь» – хорошая, бегущая команда, которая много блокирует бросков. Нужно быть начеку!



Илья Петрович похвалил функциональное состояние команды, посетовав, что Дмитрий Казионов точно не сыграет в первом раунде плей-офф – центрфорвард лечит перелом плюсневой кости.



После тренировки в раздевалку заглянул батюшка – епископ магнитогорский и верхнеуральский Иннокентий благословил хоккеистов на матчи плей-офф и пожелал спортсменам божьей помощи в борьбе за Кубок Гагарина.

«МАГНИТКА» ОПЕРЕДИЛА СКА

Перед началом матча – ажиотаж в фойе Арены «Металлург». Телерепортеры и пишущие журналисты собираются, чтобы осветить историческое для «Магнитки» событие. Хоккейный клуб открывает уникальный экипировочный центр – первый в стране в своем роде. Его появление – результат пятилетней планомерной работы руководства клуба в сфере экипировки команды. Теперь процесс приобретения формы игроками выходит на качественно иной уровень, сопоставимый с заокеанскими стандартами.



– Мы прекрасно понимаем, что форма – это стратегический момент функционирования команды, – рассказывает исполнительный директор «Металлурга» Максим Грицай. – Теперь мы не зависим от сроков и нюансов логистики. Плюс – большой выбор формы. Другая немаловажная деталь, что в данном центре представлена вся линейка атрибутики с брендом «Красная машина» – это один из моментов подготовки к юниорскому чемпионату мира по хоккею, который Магнитогорск примет в 2018-м году.



Отмечает Максим Грицай и хоккейных энтузиастов, коими богат Магнитогорск – на открытие центра клуб не потратил ни копейки, но приобрел массу плюсов.



– Теперь, если какая-то проблема с экипировкой, ее можно решить оперативно, – рассказывает соучредитель проекта Константин Мазуркевич. – Условно говоря: развалился конек у игрока, сервисмен команды может в паузе подняться на один этаж, взять новую пару, и тут же заменить. Это – совместный проект с компанией «Спортконцепт», крупнейшим поставщиком экипировки в стране. Такой же центр, насколько я знаю, планировал открыть питерский СКА, но мы их опередили!

В ОЖИДАНИИ РЕКОРДА

Плей-офф в Магнитогорске – всегда праздник. Битву с «Куньлунем» открывают показательные выступления фигуристок. Со скамейки «Магнитки» за действом наблюдает Илья Самсонов – у него сегодня день рождения, и именно он начнет игру. История – один в один, как год назад. Первый матч серии с «Автомобилистом» также начинал Самсонов, также в день своих именин. И проиграл.



Но сегодня, кажется, в победе «Металлурга» никто не сомневается – разница в классе колоссальна. Да и вряд ли кто мог подумать в августе, что сборная солянка игроков из «Ред Стар» может рассчитывать на место в плей-офф. Интрига в другом: выбьет ли маэстро Мозякин 1000 очков?



Капитан «сталеваров» остановился в шаге от эпохального рекорда – словно уткнулся в каменную стену. Не получается и с «Ред стар», зато находятся в «Магнитке» другие мастера. Томаш Филиппи дважды бьет с одной и той же точки, снимая паутинки с «девяток». Не успевают болельщики прокричать фамилию чеха после его второй шайбы, как домик Кархунена взламывает Косов. 3:0 – на посту финна сменяет Андрей Макаров. Но и он не долго остается сухим – в большинстве с пятака его распечатывает Антипин. Мозякин в этот момент на льду, но не в ассистентах шайбы. Словно заколдованная тысяча!



«Куньлунь» огрызается в третьем периоде, Мянтюля становится автором дубля. Но это – лишь ложка дегтя в бочке меда сладкого для «Магнитки» начала плей-офф.



