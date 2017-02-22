Томаш Филиппи: Нужно играть все 60 минут
После первого матча четвертьфинала Востока между «Магниткой» и «Куньлунь» его участники были немногословны.
Около
раздевалки магнитогорцы один за другим не хотят давать интервью. Рано еще
что-то говорить: вся борьба еще впереди. Но Томаш Филиппи просто не имеет права
молчать! Чех – автор дубля, и обе шайбы – одна краше другой.
– Мы провели два отличных периода, но потом немного сбавили обороты, – подводит
итог матчу Томаш. – За это и поплатились. Надо играть все 60 минут в матче.
– Победа слаще, когда ты – еще и автор
дубля?
– Всегда приятно забивать, но главное, что победила команда. Нам нужно выиграть четыре матча и идти дальше. Так что неважно, кто забивает. Это плей-офф.
– Одинаковые голы. Отрабатывал на
тренировках?
– Я просто видел, что голкипер смещался к ближней штанге, поэтому просто старался попасть в свободное место.
– Третий период получился для «Магнитки»
не самым удачным. Что нужно поменять?
– Я уже говорил – играть все 60 минут. Да, мы забили четыре шайбы, но третий период проиграли 0:2. Такие моменты могут стоить нам целых игр.
– Не показалось, что «Куньлунь» грубил?
– Да, пожалуй, но мы тоже так умеем. Это плей-офф. Тут легких игр не будет – все играют жестко.
– Мы ждали, что Магнитогорск будет
играть очень мощно, – разводит руки на пресс-конференции Владимир Юрзинов. – Но Магнитогорск играл еще мощнее. Счет 4:0
вполне соответствовал той ситуации, которая была во втором периоде. К
сожалению, мы пропустили быстрые голы, это нас надломило. Но потом мы старались
зацепиться за игру, боролись до финальной сирены. Реализовали большинство по
ходу матча, так что у нас сегодня стопроцентная реализация. Один момент был –
сумели забить. Готовимся к следующей игре, это был лишь один матч.
– Сегодняшний результат – отголоски тех
проблем, которые преследовали клуб в конце регулярки?
– Давайте сегодня не будем говорить об этом. Понятно, что были поражения. Мы попали в плей-офф и теперь готовимся к этим играм.
– Довольны физикой команды?
– Физика теперь второстепенна, а на первое место выходят характер и желание победить.
– Что тут скажешь? Тренер соперников все сказал, – привычно лаконичен в плей-офф Илья Воробьев. – Готовимся дальше. Почему Самсонов, а не Кошечкин? Мы не могли не дать Илье сыграть в день рождения!