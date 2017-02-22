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Томаш Филиппи: Нужно играть все 60 минут

Игорь Полещук
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Томаш Филиппи
Томаш ФилиппиИсточник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

После первого матча четвертьфинала Востока между «Магниткой» и «Куньлунь» его участники были немногословны.

Около раздевалки магнитогорцы один за другим не хотят давать интервью. Рано еще что-то говорить: вся борьба еще впереди. Но Томаш Филиппи просто не имеет права молчать! Чех – автор дубля, и обе шайбы – одна краше другой.

– Мы провели два отличных периода, но потом немного сбавили обороты, – подводит итог матчу Томаш. – За это и поплатились. Надо играть все 60 минут в матче.

– Победа слаще, когда ты – еще и автор дубля?
– Всегда приятно забивать, но главное, что победила команда. Нам нужно выиграть четыре матча и идти дальше. Так что неважно, кто забивает. Это плей-офф.

– Одинаковые голы. Отрабатывал на тренировках?
– Я просто видел, что голкипер смещался к ближней штанге, поэтому просто старался попасть в свободное место.

– Третий период получился для «Магнитки» не самым удачным. Что нужно поменять?
– Я уже говорил – играть все 60 минут. Да, мы забили четыре шайбы, но третий период проиграли 0:2. Такие моменты могут стоить нам целых игр.

– Не показалось, что «Куньлунь» грубил?
– Да, пожалуй, но мы тоже так умеем. Это плей-офф. Тут легких игр не будет – все играют жестко.

– Мы ждали,  что Магнитогорск будет играть очень мощно, – разводит руки на пресс-конференции Владимир Юрзинов. – Но Магнитогорск играл еще мощнее. Счет 4:0 вполне соответствовал той ситуации, которая была во втором периоде. К сожалению, мы пропустили быстрые голы, это нас надломило. Но потом мы старались зацепиться за игру, боролись до финальной сирены. Реализовали большинство по ходу матча, так что у нас сегодня стопроцентная реализация. Один момент был – сумели забить. Готовимся к следующей игре, это был лишь один матч.

– Сегодняшний результат – отголоски тех проблем, которые преследовали клуб в конце регулярки?
– Давайте сегодня не будем говорить об этом. Понятно, что были поражения. Мы попали в плей-офф и теперь готовимся к этим играм.

– Довольны физикой команды?
– Физика теперь второстепенна, а на первое место выходят характер и желание победить.

– Что тут скажешь? Тренер соперников все сказал, – привычно лаконичен в плей-офф Илья Воробьев. – Готовимся дальше. Почему Самсонов, а не Кошечкин? Мы не могли не дать Илье сыграть в день рождения!

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