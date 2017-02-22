Нокаут в Челябинске. «Барыс» начал разгром «Трактора» уже на первых секундах

Стартовый поединок между уральцами и казахстанцами неожиданно закончился сокрушительным поражением хозяев площадки – 2:5.

Вот вам и самая упорная и непредсказуемая пара Востока. Вот вам и преимущество своего поля, на которое перед игрой указывали хоккейные аналитики. Разгром «Трактора». И начался он еще на 11 секунде встречи!

Конечно, еще перед началом первого раунда было известно, что атака у «Барыса» посильнее. Североамериканские форварды из Астаны – это силища! И даже потеря капитана команда и одного из ее лучших бомбардиров БрэндонаБоченски не мешает казахстанцам атаковать сразу двумя мощными звеньями.

А две ударных тройки на клубном уровне – это, как минимум, половина успеха. Зачастую – больше половины.

Можно сказать, что тренеры «Трактора» не угадали с вратарем. Что слишком долго медлили с его заменой. Что напрасно не поверили сразу в Василия Демченко, который в этом сезоне попал на заметку к наставникам сборной России…

Павел Францоуз действительно пропустил первый же бросок по своим воротам. Но этому предшествовала грубая ошибка челябинцев в своей зоне. После которой Константин Пушкарев расстрелял голкипера уральцев с убойной дистанции.

Со вторым голом гостям и вовсе повезло. Найджел Доус сверхудачно заблокировал бросок челябинца на синей линии и тут же рванул один на один с голкипером, выиграв у Францоуза дуэль.

Ну а когда ДастинБойд забросил на 10-й минуте третью шайбу в ворота «Трактора», реализовав большинство…

Главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин и тогда менять голкипера не стал. И отчасти был прав – прямой вины Францоуза в пропущенных голах не было.

Но психологически и вратарь, и вся остальная команда хозяев уже подломилось. И встряхнуть ее все же пришлось. Когда БрэндонШиннимин вновь реализовал численный перевес и довел счет до 0:4.

Интересно, что Демченко тоже продержался «сухим» недолго. Но в итоге все же выиграл свою половину матча. Причем, большую половину.

Правда, отыгрываться уральцы начали только при счете 0:5. И все же голы Виталия Кравцова и Юрия Петрова в третьем периоде чуть приподняли настроение, погруженным в траур трибунам.

Как бы показали, что после «нокаута» челябинцы смогли подняться и продолжили бой. Ну а кто будет защищать их ворота в следующем матче – у меня сомнений нет. Но пусть фамилию голкипера назовет все же Гатиятулин. Ему решать.

«Барыс» же свою минизадачу в первых гостевых матчах уже выполнил. И не только за счет везения. Куда больше – за счет мастерства своих форвардов и хорошей реализации большинства.