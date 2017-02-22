Кучеряво! «Авангард» и «Адмирал» матч в марафон

Первый матч серии двух «А» в Омске - «Авангарда» и «Адмирала» превратился в марафон длиною в 105 минут и 14 секунд. Решающий гол забил «ястреб» Александр Кучерявенко.

Увы, омского воспитанника, а ныне одного из лидеров атак «Адмирала» Владимира Ткачева спрятали в запас. Говорят, не готов после травмы – ушиба легкого. Однако в первые 40 минут борьбы создалось впечатление, что тренеры гостей перестраховались . Игра мало напоминала кубковую сшибку. Хозяева действовали вторым номером. С их-то нападением. Опасных моментов почти не создавали.

А по полумоментам моряки превосходили «ястребов», которых выручал чешский голкипер Доминик Фурх. Тем удивительнее оказалось взятие гостевых ворот. Владимир Соботка диагональным пасом нашел защитника Юнаса Анелёва. Перед ним находился главная звезда моряков Роберт Саболич. Который ни с того ни с сего включил вратаря, взяв клюшку одной рукой за середину черенка. Швед спокойно, будто бочку, объехал словенца и метнул шайбу в девятку. Есть первый гол Омска в плей-офф. Его автор сделал клубный почин и в регулярном чемпионате.

А в фойе веселил-развлека л болельщиков в свитере «Авангарда» первый голос российского биатлона Дмитрий Губерниев. Не только из любви к хоккею, а за 650 тысяч рублей. Прокомментировав первый период на местном ТВ, а потом переместился в зал, чтобы вжиться в роль шоумена.

После перерыва гости активизировались и получили большинство «5 на 3». Более чем на минуту. Но плана розыгрыша двух лишних у них не было. Расчет на броски от синей линии Саболича провалился. Такой козырной момент – омскому коту под хвост.

Но едва омичи отбились, как шайба побывала в их воротах. Щелчок в одно касание почти от синей линии Максима Казакова заставил Фурха капитулировать. Вот вам и привет из Владивостока родному Омску, где форварда-технаря не оценили.

В третьем периоде «ястребы» вспомнили, кто в поле хозяин и насели на ворота Игоря Бобкова. За 20 секунд до сирены Николай Лемтюгов и капитан омичей Евгений Медведев, выскочив против одного защитника, не использовали распрекрасный шанс отпустить 9000 зрителей домой. Шайба ворота каким-то чудом миновала.

Как миновала в конце первой дополнительной 20-минутки, когда Александр Пережогин бросал в пустой угол. Гостей выручила штанга и ее друг вратарь.

Сколько ждать развязки? Накануне в Москве динамовцы дожали автозаводцев на 93-й минуте.

В Омске не хватило и ста минут. В четвертом периоде близки были к голу моряки Виктор Александров и Казаков, «ястребы» Егор Мартынов и Эрик Густафсссон. Шайба после бросков омских защитников заставила звенеть штангу.

Судьи беспощадно гнали гостей на скамью штрафников. Соботка, красавец. Заработал 6 минут численного преимущества. Сначала зажал под мышкой клюшку Джеймса Райта и при попытке моряка извлечь ее исполнил двойной аксель. А потом выступил жертвой высоко поднятой клюшки Артема Земченка. Хозяева большинство не реализовали.

Пошел шестой период, превратившийся в мучения. Вконец обессилевшие гости не совладали за воротами с Антоном Бурдасовым. Он выложил шайбу на пятачок под неотразимый бросок Александру Кучерявенко. На табло замерли цифры 2:1, 105:14.