Путь кентавра. Почему ЦСКА все еще может догнать «Спартак»

ПФК ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 72), Васин, Игнашевич, А. Березуцкий, Тошич (Щенников, 46), Вернблум (Гордюшенко, 22), Головин, Дзагоев (Кучаев, 84), Ионов (Миланов, 72), Чалов (Витиньо, 66).
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Сегодня команда Виктора Гончаренко обыграла «Уфу» – 1:0. «Советский спорт» рассказывает о готовности ЦСКА к сезону.
ПФК ЦСКА — Уфа — 1:0Гол: Головин, 28 (1:0).
ПФК ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 72), Васин, Игнашевич, А. Березуцкий, Тошич (Щенников, 46), Вернблум (Гордюшенко, 22), Головин, Дзагоев (Кучаев, 84), Ионов (Миланов, 72), Чалов (Витиньо, 66).
Когда в начале января самолет с армейцами на борту взял курс на Испанию, Гончаренко уже понимал, что будет менять. А поменял он почти все: не тронул состав (хотя, может быть, и тронул бы, будь у него кадровые ресурсы), но выстроил другую командную игру. Теперь у ЦСКА три центральных защитника, два нападающих, два латераля. Изменились функции всех игроков, кроме Акинфеева, Вернблума и, наверное, Фернандеса, который и раньше с удовольствием наматывал километраж на своем правом фланге.
О том, что ЦСКА перешел на модную нынче тактику 3–5–2, мы говорили довольно много. Но не решались сказать, насколько успешным оказался этот переход. Да и, наверное, не могли – еще рано было. И сейчас, на финише межсезонья, можно констатировать: ЦСКА освоил новую модель, он уже обучен, и какой-то переходный период ему не потребуется.
Оборона словно помолодела, а на самом деле окрепла по той причине, что интервалы между защитниками стали меньше. И, возможно, это даже к лучшему, что у Гончаренко не было альтернативы. Тут важны сыгранность и тактический опыт: Игнашевич и братья Березуцкие помнят тактику с тремя защитниками еще со времен Валерия Газзаева. Если бы Гончаренко стал внедрять в защиту новых исполнителей, переход мог бы оказаться болезненным. Вспомните, например, как штормило «Ростов» после ухода Баштуша и Новосельцева. Даже такому профессору, как Курбан Бердыев, потребовалось время.
В девяти контрольных матчах ЦСКА пропустил всего два гола, один из которых курьезный. А еще оборона, похоже, перестала применять так называемый искусственный офсайд. Хотя этот тактический прием заметен только в матчах Лиги чемпионов, где ЦСКА пропускал половину мячей из-за однотипных ошибок. Так что это пока не утверждение. Только Лига покажет. Если будет.
ЦСКА в матче с «Уфой»
Всего несколько месяцев назад мы утверждали, что у ЦСКА нет нападающего. Агент Селюк придерживался другого мнения. И вот в разгар сборов выяснилось, что у ЦСКА есть форварды. Их даже много, больше, чем надо. Гончаренко перевел Ионова в центр нападения (Слуцкий видел в Алексее левого хавбека). Вернулись Оланаре и Витиньо, хотя они почти не играли; но ведь это не значит, что и не будут играть. В весну команда вкатывается без балласта в лице Траоре. Наигрывается Чалов. Неоднократно проявил себя Жамалетдинов. Пробовался Дзагоев.
Игроков
на этой позиции хватает, но кто из них основа, а кто резерв,
по-прежнему непонятно. Основа – это, скорее всего, Ионов и Чалов. Но
только лишь потому, что Витиньо всю зиму восстанавливался
Тандем форвардов – не самое главное. Изменился рисунок игры. Теперь ЦСКА атакует иначе: играет шире, использует средние и длинные передачи. Гончаренко привил вертикальный выход из обороны, где задача – как можно быстрее довести мяч до игроков группы атаки. За счет этого удается находить коридоры – соперник не успевает перестроиться. Футбол стал быстрее. Стал ли он качественнее и зрелищнее – другой вопрос.
Но разве в последнее время ЦСКА радовал зрелищностью? В этом сезоне у него очень низкая результативность – 1,2 гола за игру, и это еще показатель вырос после победы над «Уралом» – 4:0. Ломать, наверное, и нечего. Только строить.
Главный козырь новой атаки – непредсказуемост
Безусловно, атаку Гончаренко еще надо шлифовать. С обороной, конечно, проще. Но на бумаге новая модель весьма впечатляет. Два быстрых форварда, Дзагоев и Головин (Натхо) под ними, каждый из которых может вырезать пас или обыграть один в один, и Фернандес, врывающийся в штрафную площадь, где его не ждут…
Вопросы, помимо пары центрфорвардов, остаются только по левому флангу. Второго Фернандеса у ЦСКА нет. Как мы и предполагали, против «Уфы» Гончаренко попробовал Тошича. До серба слева играли Миланов, Щенников и Жамалетдинов. Вряд ли Виктор Михайлович определился с исполнителем. Но в общей картине это все-таки мелочь. Возможно, сделает ставку на Тошича. Он всем хорош, вот только на пике формы находится не больше месяца в году. Все остальное время или играет посредственно, или вообще лечится.
А может быть, левым латералем станет Жамалетдинов. Сегодня он помог юношеской команде выйти в четвертьфинал Лиги УЕФА. ЦСКА и раньше в этом турнире был заметен. Например, он вышел в плей-офф в сезоне-2013/14. Однако из той команды в основе закрепился только Головин. Георгиевский, Караваев, Ефремов, Чернов и другие первой команде оказались не нужны. И на этом фронте, как видится, грядут перемены.
Пока Гончаренко поменял тактику. А дальше будет омолаживать состав. Возьмется за то, на что Слуцкий так и не решился. Строительство нового ЦСКА продолжается.