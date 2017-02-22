Поезд опаздывает? «Локо» проиграл за 10 дней до возобновления сезона
«Локомотив» закончил третий сбор поражением от норвежского «Стремсгодсета» (0:1). «Советский спорт» рассказывает о главных игровых преимуществах и недостатках команды Юрия Семина перед возобновлением сезона. Это произойдет уже 1 марта – «Локо» принимает «Тосно» в 1/4 финала Кубка России.
Атаковать стали шире
Уже не первый раз Янбаев (Игнатьев – во втором тайме) и Виталий Денисов выступают в роли фланговых игроков, вспахивающих бровку от своих ворот до чужих. По сравнению с первой половиной сезона, железнодорожники стали атаковать заметно шире. Видимо, именно так будет играть команда Юрия Семина 1 марта против «Тосно».
Осечки в обороне
Пункт, логично вытекающий из предыдущего. Смена на вновь популярную формацию с тремя защитниками реализуется в «Локомотиве» в полной мере. Центр Михалик – Чорлука – Пейчинович допустил две осечки на последнем сборе, что не может радовать. Возможно, Соломон Кверквелия, который перейдет в «Локо» в ближайшее время, сможет выиграть конкуренцию у кого-то из новых партнеров.
Мобильная тройка центральных хавбеков
Миранчук (Касаев – во втором тайме), Фернандеш и Коломейцев постоянно меняются местами, страхуют друг друга и в случае чего опираются на широкие плечи Игоря Денисова. Справа появляется преимущественно Миранчук, Коломейцев исполняет роль то правого, то левого инсайда, а Фернандеш просто вездесущ. По итогам матча – он самый бьющий (шесть ударов).
Другая схема
Во втором тайме Семин перестроил команду на схему 4-3-3. Смена Михалика на Тарасова, а также Коломейцева на Шкулетича добавила «Локомотиву» агрессии, но не конструктива. Ударная тройка Касаев – Шулетич – Галаджан не выглядит сыгранной, хотя Тарасов и Фернандеш неплохо смотрятся в роли подносчиков снарядов. Таким образом, запасной вариант у Юрия Семина есть, но результата он пока не дает.
Отсутствие ударного форварда
Как бы Юрий Семин состав не тасовал, Майкон (Фарфан – во втором тайме) смотрится на острие атаки слабо. Мяч до бразильца доходит редко, а сам он норовит свалиться на фланг. Поэтому стоит всерьез рассмотреть кандидатуры Портнягина, Шкулетича или даже Галаджана. Правда, первый все еще не нашел себя в новой команде, второй никогда не был забивалой, а третий – слишком молод.
64 - Замены.— ФК Локомотив (@fclm_official) 22 февраля 2017 г.
⬇️ Коломейцев, Михалик
⬆️ Тарасов, Шкулетич #ЛокоСтремсгодсет pic.twitter.com/tab3S8Agjb
Открытые фланги при контратаках
Схема с тремя защитниками предполагает быстрое возвращение игроков бровки в оборону или подстраховку путем перемещения опорных хавбеков в свободную зону. Но ни того ни другого в матче с норвежцами не было. Очевидно, что игроки бровки не выглядят свежими. Именно этот факт и привел к голу «Стремсгодсета» в конце первого тайма. Игнатьев, сменивший Янбаева после перерыва, действовал активнее.
Большой процент брака
Особенно это видно при стремительном выходе из обороны в атаку. Редко железнодорожники могут сделать три и более удачных паса, если их прессингует соперник. В итоге добраться до чужой штрафной «Локо» сложно, а диагональные передачи верхом проходят не всегда. И даже переход на схему с двумя классическими опорными хавбеками в линию не способствует быстрому отбору мяча в случае ошибки.
Слабые стандарты
«Локомотив» – высокорослая команда, но при стандартных положениях антропометрическое преимущество испаряется. Не самые мощные защитники «Стремсгодсета» сняли весь верх и толком не позволили железнодорожникам в этой встрече стать серьезной силой на втором этаже. Отличные передачи Фернандеша и Миранчука так и не нашли отклика у партнеров, за исключением одного удара Чорлуки.
Матч
Локомотив - Стремсгодсет - 0:1 (0:1)
Голы
Токстад 45 (0:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Михалик (Шкулетич, 64), Пейчинович, Чорлука, Денисов В., Янбаев (Баринов, 46), Фернандеш, Денисов И. (Игнатьев, 46), Миранчук А. (Касаев, 46), Коломейцев (Тарасов, 64), Майкон (Фарфан, 46, Галаджан, 68)
Место и дата
22 февраля 18:00, Футбольный Центр, Онлайн-трансляция