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«Спартак» «Вердеру» 2:6 проиграл». О чем вспоминают в «Ростове» перед «Спартой»

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» «Вердеру» 2:6 проиграл». О чем вспоминают в «Ростове» перед «Спартой»

Главный тренер «Спарты» Томаш Пожар перед ответной игрой 1/16 финала Лиги Европы против «Ростова» (первый матч - 0:4) заявил, что в России его команда потерпела катастрофу. А главный тренер «Ростова» Иван Данильянц вдруг вспомнил, как «Спартак» проиграл «Вердеру» в Кубке УЕФА в 1987 году 2:6, победив дома 4:1.   

«РОСТОВ» В ЧЕХИИ БЫЛ БЫ НАВЕРХУ»

- Правда, что полузащитник Дочкал перешел в китайский клуб? - сразу спросили главного тренера «Спарты» Томаша Пожара. Сейчас возможный трансфер лидера чехов - одна из главных тем местного футбола.
- Клуб разрешил вести ему переговоры с другой командой, а именно с «Хэнань Джанье». Боржек только что улетел, но трансфер не оформлен, - говорит Пожар.

- Нашли ли замену Дочкалу и дисквалифицированному Конате?
- Мы проработали несколько вариантов, но секретов раскрывать не буду.

- Кто кроме Дочкала, Конате и Росицки кто не сыграет с «Ростовом»? - вопрос от российского журналиста.
- Я вам точно не скажу, так как вы шпион из «Ростова», - засмеялся Пожар. - У нас хватает травмированных.

- Верите в успех в ответной встрече?
- Это будет чудом, если мы пройдем «Ростов». В России была катастрофа. У нас почти нет шансов. Главное - сыграть завтра достойно и уйти с поля с поднятой головой.

- На чтобы «Ростов» рассчитывал в чемпионате Чехии?
- Если судить по первой игре, этот клуб претендовал бы на самые высокие места. Но, мне кажется, все-таки нужно до конца разобраться, почему мы проиграли с таким счетом: из-за силы соперника или из-за собственных ошибок.

Вместе с Пожаром на вопросы журналистов отвечал и защитник «Спарты» Марио Голек.

- Какие ощущение перед матчем, когда вы проиграли 0:4 неделю назад? – спросили у футболиста.
- Сложно играть после такого результата. Постараемся с честью выйти из ситуации и хоть как-то компенсировать неудачу в первой игре.

- Будет ли не хватать Дочкала, который в шаге от перехода в китайский клуб?
- Конечно. Без него наша атака будет выглядеть хуже.

-За счет чего «Ростов» все-таки можно обыграть завтра?
- В первом матче «Ростов» показал хороший уровень «физики». Эта команда играла просто и постоянно посылала мяч вперед, а там за счет активных полузащитников выигрывала подборы. Чтобы добиться успеха, нам нужно быть агрессивнее соперника.

 АНШЛАГА НЕ БУДЕТ

По словам представителей «Спарты», на игре аншлага не ожидается. На трибунах соберется около 12 тысяч зрителей.

А вот «Ростов» ожидает рекордная поддержка. По информации «Советского спорта», на гостевом секторе соберется примерно 1100 фанатов желто-синих.

«ХОТИМ ВИДЕТЬ В ВОРОТАХ ДЖАНАЕВА»

- Как настраивать игроков на такие матчи? – первый вопрос главному тренеру «Ростова» Ивану Данильянцу.
- Не забывайте, что противостояние состоит из двух частей. Это не игра чемпионата. Нужно быть внимательными и готовиться, засучив рукава.

- Будет ли готов Джанаев к ответной игре со «Спартой»?
- Сейчас Сослан не в лучшей форме. Его беспокоит повреждение, но мы хотим видеть Джанаева в воротах. Завтра примем решение.

- «Спарта» отметила «физику» команды в первой встрече. Получается, «Ростов» справился с подготовкой ко второй части сезона?
- Ребята были в хорошем состоянии в первой игре. Следствие ли это настроя или «физики» - посмотрим. Это все непросто, потому что на сборах мы сыграли полных 90 минут основным составом только в одном матче.

- Будет ли ротация состава?
- Состав никак не связан с результатом прошлого матча. Никаких послаблений не будет. Кто достоин выйти завтра - будет как обычно обсуждать тренерский совет. Сыграют сильнейшие.

- Представители «Спарты» заявили, что сложно представить, как их команда сможет пройти дальше.
- Не забывайте, что «Спарта» будет играть на своем стадионе при своих болельщиках. Конечно, 0:4 затрудняет в какой-то степени проход в следующий раунд, но ничего невозможного нет, история знает много таких примеров. Первое, что приходит в голову - это как в свое время «Спартак» выиграл дома у «Вердера» 4:1, а в Бремене проиграл 2:6. Завтра будет бой. 0:4 это в какой-то степени случай, так не должно было быть.

Матч

Спарта - Ростов

Место и дата

23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция

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