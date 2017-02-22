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Скандал в Казани! Победу у «Салавата» отобрали, забив гол после сирены? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Скандал в Казани! Победу у «Салавата» отобрали, забив гол после сирены? (видео)
Источник: КХЛ

Черная полоса у уфимского клуба не кончается. Теперь вот «Ак Барс» победил в первом матче серии, забив гол за 0,1 секунды до конца матча.

Какой-то кошмарный сезон для «Салавата Юлаева». Команда ужасно провела регулярный чемпионат. Чудом попала в плей-офф. Надо сказать спасибо, кстати, «Ак Барсу», который в предпоследнем матче не упирался и даже оставил Владимира Ткачева на трибуне.

Да, Казань пропустила Уфу в плей-офф. Хотя «Ак Барс» мог бы сейчас играть серию с «Адмиралом». Но команда Билялетдинова сознательно летела лоб в лоб на команду Захаркина, чтобы отомстить в плей-офф за прошлогоднюю неудачу.

И скажем прямо, в зеленом дерби ни у кого секретов нет. Все прекрасно знают, как друг против друга играть.

Потом – эти слухи о том, что Кирилл Капризов уйдет в ЦСКА. Это еще не произошло. Но скорее всего, так и будет. То есть лучший молодой хоккеист Европы в этом плей-офф проводит свой дембельский аккорд. Прощальную гастроль для болельщиков Уфы.

И теперь вот – это поражение от «Ак Барса».

Начиналось-то все для «Салавата Юлаева» неплохо! Да, в первом периоде пропустили в меньшинстве, когда Иржи Секач нанес замечательный бросок после передачи Джастина Азеведо.

Но уже через три минуты «СЮ» получил большинство. Линус Умарк, получивший недавно травму, мог в этом матче не играть. Но он вышел и сделал классную передачу на Капризова, а Кирилл переправил шайбу в сетку.

Во втором периоде доминировал «Салават Юлаев», который создал кучу моментов и перебросал «Ак Барс» со счетом 27-13 (в створ – 13-5). Странно, что Уфа не забила. Казань держала оборону. А гости играли, как в песне Высоцкого – «в прорыв идут штрафные батальоны».

«Захаркин сказал: «Мы подготовились к Ак Барсу. Мы сильнее, их обыграем», - в перерыве заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев привел интересную цитату.

В третьем периоде забитых голов не было почти до самого конца. «Салават Юлаев» должен был переводить игру в дополнительное время. Причем в регулярном чемпионате сразу треть матчей Уфы дошли до овертайма (13 из 19 были проиграны).

Но на последних секундах случилась беда для «СЮ». В своей зоне столкнулись два своих игрока. Гости потеряли шайбу, Казань провела молниеносную контратаку.

Вратарь Никлас Сведберг был в этом матче очень хорош. Но что он тут сделает? Гол…

Однако арбитры просматривают момент. Возникло подозрение, что шайба заброшена, когда время уже истекло. Причем в повторе «КХЛ ТВ» показали этот гол, и там секундомер в левом верхнем углу обнулился. Это четко было видно.

Но судьи все-таки показали на центр – гол был!

Главный тренер «СЮ» Игорь Захаркин протестовал, потребовал просмотр момента еще раз – есть у него такое право.


Это тоже ничего не дало. Судьи второй раз показали на центр – гол был!

Потом скажут, что шайба влетела в ворота за 0,1 секунды до окончания матча.

Вот посмотрите сами повтор «КХЛ ТВ». Но на том видео на последних секундах убрали таймер из верхнего левого угла (зачем?)

В статистике Атте Охтамаа забил, когда на табло было 59.59…

Матч

Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Секач (Токранов, Азеведо), 14:59 (1:0). Капризов (Умарк, Логинов), 18:14 (1:1). Охтамаа (Варнаков, Попов), 59:59 (2:1).

Место и дата

22 февраля 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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