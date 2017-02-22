Ничья в подарок. «Краснодар» вышел в 1/8 финала в день рождения клуба

В свой день рождения (клубу сегодня девять лет) «Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» (1:1) и по результатам двух матчей вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Перед матчем в Краснодаре полузащитник Жоаозинью был оптимистичен: «Нужно сыграть идеально, добиться положительного результата и уже без паники ехать в Турцию». Примерно так все и вышло. Да и судя по комментариям игроков «Краснодара» после первой встречи (1:0), «Фенербахче» их не впечатлил. Вероятно, ждали более мощной игры от стамбульцев. Но «Фенербахче» растерял свою мощь, больше мучается с капризными ван Перси и Эменике.

Но в Турции - другое дело. Болельщики гонят команду вперед еще до стартового свистка. Турецкая публика - громкая, сумасшедшая, фанатичная. Попробуй не вдохновись и не выиграй при такой поддержке.

И «Фенербахче» синхронно с фанатами устроил «Краснодару» адскую пятиминутку. После чего... легко пропустил. Благодаря нерасторопности и беспечности экс-зенитовца и ливерпульца Шкртела, Смолов открыл счет. А ведь не так давно словак заявлял, что чемпионат Турции сильнее российского. Может и так, но «Фенербахче» с прошлого сезона не только не прибавил, а, кажется, стал слабее. Забей Смолов второй гол, а бил нападающий метров с трех, турок можно было вычеркивать из претендентов на выход в 1/8 финала тут же.

Не забил. Зато забили хозяева.

После этого за российский клуб стало страшновато. Соперник все чаще подбирался к штрафной и все опаснее бил по воротам. В такой ситуации мог бы помочь Ари - подержать мяч, где-то спровоцировать соперника, заработать фол. Но бразильцу больше не доверяют.

И ситуация с ним по-прежнему неясна. Вроде бы и предложения из Китая у Ари есть, но пока дело не движется. Ходили слухи, что работой бразильца на сборах был недоволен тренерский штаб. С другой стороны, по информации «Советского спорта», Ари почти по всем показателям и тестам находился в списке лучших игроков «Краснодара».

Но справились и без бразильца.



У «Фенербахче», который после гола воспрял было духом и попытался выдать еще пару пятиминуток, как в начале, снова сдал. Да и больше чем на ничью турки и не наиграли, хотя Дик Адвокат может вновь посетовать на невезение.

А «Краснодар» может похвалиться характером и выдержкой. И отпраздновать выход в 1/8 финала Лиги Европы в свой девятый день рождения.