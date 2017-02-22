«Адвокат разочаровал, а «Краснодар» надо похвалить». Обзор Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал итог ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» – «Краснодар» (1:1), который позволил команде Игоря Шалимова выйти в следующий раунд.

- Разочаровал меня «Фенербахче» и тренер Адвокат, который во время работы в России называл меня седым господином. Команда у него была плоха, хотя я думал, что именно «Фенербахче» будет более сыгранным коллективом. Но с первых минут у турков была масса ошибок.

«Краснодар» же надо похвалить. Физически команда Игоря Шалимова была готова хорошо. Понимая, что «Фенербахче» сразу пойдет в атаку, игроки «Краснодара» отбирали мяч уже в середине поля, а то и на половине соперника. Это в итоге и к голу привело, и потом тут же второй момент у Смолова возник. Если бы счет стал 2:0, стало бы все ясно, хотя и после того, как «Краснодар» повел, многое было предрешено.

Шалимов проводил первую такую долгую подготовку команды как главный тренер команды премьер-лиги. Но нельзя сказать ведь, что в этом деле он новичок. Игорь и с Писаревым работал, и сам «Краснодар-2» возглавлял, и игроцкий опыт у него отменный. Команда была хороша, быстра и свежа.

Поначалу подумал, как же «Краснодар» будет играть без флангов, ведь на поле не было ни Жоазиньо, ни Измайлова. Кто пасы-то отдавать с края в центр будет? А оказалось, пасы-то особенно и раздавать не нужно было. Сразу укололи через центр – и забили.

Помимо гола Смолова, отметил бы игру Каборе. Правда, в начале дважды его предупреждал судья. Подумал даже, что не доиграет он до конца, если так дальше дело пойдет. Также возвращение капитана Гранквиста придало уверенности команде. В то же время, Крицюк как-то не по-хозяйски играл. Обычно когда вратарь выходит с выставленной вперед коленкой да гаркает погромче, все отскакивают в разные стороны. Ведь вратаря должны бояться. Крицюка не боялись, поэтому он то и дело получал то кулаком в лицо, то с ним сталкивались.

С этим «Краснодаром» скоро играть «Спартаку». У них еще есть время подготовиться, а у «Краснодара» еще один матч будет – на Кубок с «Уралом». Сейчас каждый матч – в копилку. Выиграли дома у «Фенербахче» – порадовались, сыграли вничью в гостях, прошли дальше – порадовались. Значит, все правильно делается.