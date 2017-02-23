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«Краснодар» поменял кожу и задает моду! Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Краснодар» поменял кожу и задает моду! Колонка Юрия Цыбанева
Источник: Reuters

«Краснодар» не просто прошел «Фенербахче» с видимой уверенностью. За зиму Игорь Шалимов поменял команде все. Характер. Ценности. Кожу.

Не успели  мы втянуться в футбольную весну, как получили крупный сюрприз. «Краснодар» -неузнаваем. Другая команда!  Какой, возможно, его не ожидал увидеть никто из наблюдавших за кубанским клубом со стороны. Даже его верные болельщики. В январе я несколько раз заглянул в сетевые пересуды почитателей «Краснодара» - и не нашел в них, признаться, не то что предвкушения революции, а хотя бы  весомой порции здорового оптимизма.

Ради того, что сделал зимой Шалимов, представив свою работу на весьма информативном оселке под названием «Фенербахче», стоило, право, выдержать тяготы  нашей затянувшейся разлуки с футболом.

За зиму нежные краснодарские поэты превратились в закаленных мужчин.

Произведена радикальная перезагрузка ценностей и почти сенсационная инвентаризация кадров. И безоговорочной сенсацией номер один стала реинкарнация Вандерсона. Глядя на его объемные и, что  в футболе называется, неблагодарные труды в Стамбуле, могли бы  вы поверить, что  это он, а не кто другой, был прежде заведомым  игроком одного касания, преимущественно в чужой штрафной?!  Да, наверное, бразилец  не самый важный  игрок в «Краснодаре» нового образца, но его полное ментальное соответствие этому  образцу - поразительно.

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Из знаковых носителей прежних ценностей только Вандерсон в полной мере вжился в новые. Перейра не конкурент Подберезкину. Ари в клубе больше не задерживают. В основном составе против турецкого соперника вышли игроки одной группы футбольной крови. Умеющие железно соблюдать тактическую дисциплину. Бесстрашные в борьбе. И ищущие  кратчайший путь к воротам.

Думаю, не каждый европейский топ-клуб, приехав в  гости к «Фенербахче», осмелился бы вот так брать его за горло. Выдвигая первый эшелон обороны почти что к турецкой штрафной. «Краснодар» осмелился.  И  неукоснительно  поддушивал соперников практически весь матч, без скидки  на февраль.  Это было ново и это было компетентно.

Да, во владениях Крицюка эпизодически пахло жареным. Поневоле свалившись на столь не любимый Адвокатом навал, здесь турки налетали  ястребами. Краснодарцам в этих эпизодах чуть не хватало внимания и резкости – слишком широкоформатную, я бы сказал – максималистскую , тактику выбрал Шалимов. Необычайно затратную.  Вы заметили во встречах с «Фенербахче» штрих, совсем не свойственный прежнему «Краснодару»? Теперь труженики тыла, если уж путешествовали вперед, то шли до конца! Так сделал гол в первой игре Мартынович, так поступил сейчас разок-другой Гранквист, без оглядки на гостевой характер ответного матча. И уж не говорю о Рамиресе, олицетворявшем собой прямую угрозу турецким воротам.

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Но главное – команда проявила огнеупорную волю в выполнении тренерских заданий. И это сильно обнадеживает на заре футбольного года.

Зимовку мы привыкли скрашивать  досужим риторическим вопросом: а способен ли наш бедолажный футбол хоть на какой-то прогресс? Задавая его этак кисловато-формально. И вдруг прямо на заре года получено информативное донесение с российского юга: мы стали сильнее, чем были вчера! Ибо «Краснодар» отправил восвояси из Лиги Европы именно «Фенербахче», прошлогоднего обидчика «Локо»,  а «Ростов» уверенно разбирается со «Спартой», разделавшей  ровно год назад в пух «Краснодар».

Поэтому следующий актуальный вопрос, уже на весну, - а кто в России нынче задает футбольную моду? И вопрос-то, в свете свершений южных «провинциалов», - интересный!

Матч

Фенербахче - Краснодар - 1:1 (1:1)

Голы

Смолов 8 (0:1). Соуза 41 (1:1).

Состав

Фенербахче: Демирель (Фабиано, 70), Шкртел, Кьяер, Кейбаши (Шен, 71), Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, ван Перси, Соу (Фернандао, 72), Ленс

Краснодар: Крицюк, Налдо, Рамирес, Гранквист, Калешин, Классон, Подберёзкин (Перейра, 79), Газинский, Каборе, Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов

Предупреждения:

Кейбаши, 20; Соуза, 43; Ленс, 45; Соу, 67 - Газинский, 58; Калешин, 66; Каборе, 74; Перейра, 83

Судья:

Павел Рачковски (Польша)

Место и дата

22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция

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