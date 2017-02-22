Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Баскетбол  ЦСКА- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  СКА- : -Витязь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Футбол  Зенит- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Хватит говорить, что Смолов – суперзвезда». Дик Адвокат категорично высказался

Максим Зайцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Хватит говорить, что Смолов – суперзвезда». Дик Адвокат категорично высказался
Источник: Reuters

После матча Игорь Шалимов рассуждал о возможном сопернике «Краснодара» по следующей стадии турнира, а Дик Адковат вступал в пикировку с журналистами.

Шалимов: Рано думать о победе в Лиге Европы

О том, что получилось 

- У нас стояли задачи: не пропустить и забить при счете 0:0. Второе нам удалось, но затем мы попали под прессинг в конце первого тайма. В перерыве смогли найти выходы из него, заиграли так, как было в начале, - сказал Игорь Шалимов. - Со стороны хозяев был навал, много длинных передач и борьба – мы его выдержали. Предупреждал парней об этом. У нас было много брака из-за нехватки уверенности. Но это опыт: мы прошли в следующую стадию. Игроки, уверен, будут прибавлять.

Где-то нам не повезло. Имели 90-процентный момент (речь об ударе Смолова вскоре после гола - Прим. ред.), но не реализовали его. У «Фенербахче» футболисты сильны индивидуально, но мы ожидали от них длинных передач – так что сюрпризов не было.

О сопернике по 1/8 финала Лиги Европы

- Сейчас нас ждет Кубок России. Поэтому мы не думаем, с кем сыграем в Лиге Европы. Выиграть лигу? Рано. Но следующий раунд мы в состоянии пройти. Все зависит от того, кто попадется. Если «Манчестер Юнайтед» - болельщики будут рады.

Ничья в подарок. «Краснодар» вышел в 1/8 финала в день рождения клуба

О провокациях со стороны турецких игроков и болельщиков

- В одном эпизоде ван Перси едва не спровоцировал удаление. Мы в перерыве попросили игроков, чтобы они не провоцировали болельщиков «Фенербахче». Те уже сами накинулись на свою команду. Это было важно, чтобы агрессия не перешла на нас.

О пропущенном голе

- Мячу Шкртела предшествовала хорошая передача. Этих пасов было немало, но с большинством из них мы справились.

Адвокат: Не понимаю, почему нас сравнивают с «Челси»

О том, что не получилось 

- Не думаю, что у нас было превосходство над «Краснодаром». Они хорошо подготовились к матчу с нами, имели время. В результате виноваты тренеры, руководство. Все мы огорчены. Так получается не первый раз. Но нельзя останавливаться – нужно продолжать движение, становясь лучше, - заявил голландский тренер.

Об итоговом поражении и возможной отставке

- Можно придумать много причин поражения. Может, у «Краснодара» лучше тренер, футболисты. Надо признать: «Краснодар» был лучше в двух играх. Мы сосредоточимся на чемпионате Турции. Не скрываю своей вины. Но и «Барселона» пропускает по четыре мяча. Наши игроки боролись, мы хотели большего. Не получилось.

«Адвокат разочаровал, а «Краснодар» надо похвалить». Обзор Ловчева

О финансовых возможностях «Фенербахче»

- Не понимаю, почему нас сравнивают с «Челси». Англичане могут взять игрока за 45 млн. евро, если захотят этого, а мы не можем себе позволить футболиста и за 5 млн. У них есть равноценная замена на любой позиции. У нас - нет.

О возможной отставке

- Если выиграем Кубок страны, год будет успешным. То, что мы покинули Лигу Европы – не конец. Почему вы решили, что мы вообще должны были выиграть этот турнир? Вы утверждаете, что я хочу покинуть клуб, но требую компенсацию? Вы лжец, если сами придумываете эту историю. Я работаю в «Фенербахче». Если что-то произойдет - скажу.

О Федоре Смолове

- Не говорите о Федоре как о суперзвезде. Он сильный и талантливый игрок, как Александр Кокорин, но футболист топ-уровня не выступает за «Краснодар» или «Фенербахче». Он хороший игрок, но не супервезда.

Матч

Фенербахче - Краснодар - 1:1 (1:1)

Голы

Смолов 8 (0:1). Соуза 41 (1:1).

Состав

Фенербахче: Демирель (Фабиано, 70), Шкртел, Кьяер, Кейбаши (Шен, 71), Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, ван Перси, Соу (Фернандао, 72), Ленс

Краснодар: Крицюк, Налдо, Рамирес, Гранквист, Калешин, Классон, Подберёзкин (Перейра, 79), Газинский, Каборе, Вандерсон (Лаборде, 65), Смолов

Предупреждения:

Кейбаши, 20; Соуза, 43; Ленс, 45; Соу, 67 - Газинский, 58; Калешин, 66; Каборе, 74; Перейра, 83

Судья:

Павел Рачковски (Польша)

Место и дата

22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Классон: «Краснодар» может попытаться выиграть Лигу ЕвропыНападающий «Краснодара» Виктор Классон уверен в том, что его команде по силам дойти до решающего матча турнира.Сергей Ташуев: В тактике Шалимов переиграл АдвокатаГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов тактически превзошел наставника «Фенербахче» Дика Адвоката, считает экс-главный тренер краснодарцев Сергей Ташуев.Дик Адвокат: «Краснодар» был лучше нас и в первом матче, и во второмГлавный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.Игорь Шалимов: Со стороны «Фенербахче был навал, но мы его выдержалиГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с «Фенербахче» (1:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.«Адвокат разочаровал, а «Краснодар» надо похвалить». Обзор Ловчева«Адвокат разочаровал, а «Краснодар» надо похвалить». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал итог ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» – «Краснодар».Ничья в подарок. «Краснодар» вышел в 1/8 финала в день рождения клубаНичья в подарок. «Краснодар» вышел в 1/8 финала в день рождения клубаВ свой день рождения «Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и по результатам двух матчей вышел в 1/8 Лиги Европы.«Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы«Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Фенербахче» (1:1) в 1/16 финала Лиги Европы.«Фенербахче» – «Краснодар». ОнлайнВ рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» сыграет с «Краснодаром».Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Фенербахче»«Краснодар» назвал стартовый состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».«За «Краснодар» опасаюсь». Прогноз Ловчева на матч с «Фенербахче»«За «Краснодар» опасаюсь». Прогноз Ловчева на матч с «Фенербахче»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» – «Краснодар».Владимир Пильгуй: «Краснодару» может не хватить преимущества «1:0» в противостоянии с «Фенербахче»Бывший вратарь московского «Динамо» и «Кубани» Владимир Пильгуй поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Фенербахче» и «Краснодаром».Валерий Рейнгольд: Результат первого матча – трагедия для «Краснодара». «Фенербахче» его не отпуститБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от ответного матча «Краснодара» с «Фенербахче» в 1/16 Лиги Европы.Руслан Аджинджал: Немножко тревожно перед второй игрой с «Фенербахче»Тренер «Краснодара» Руслан Аджинджал поделился ожиданиями от престоящего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».Олег Терехин: Если «Фенербахче» навяжет быстрый темп и скоростную игру - «Краснодару» будет тяжелоЭкс-нападающий «Динамо» и сборной России Олег Терехин поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы «Фенербахче» - «Краснодар».«Парни, не геройствуйте!» Как болельщикам вернуться из Стамбула живыми«Парни, не геройствуйте!» Как болельщикам вернуться из Стамбула живыми«Добро пожаловать в ад!» – так приветствовали гостей стадиона «Али Сами Йен», на котором до переезда на новую арену выступал «Галатасарай».Российские клубы еще не обыгрывали «Фенербахче» в гостяхСегодня в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» в гостях сыграет с турецким «Фенербахче». Начало встречи – в 20.00 (мск).Пополнение «Спартака», матч ЦСКА и праздник «Краснодара». Обзор сборов (видео)Пополнение «Спартака», матч ЦСКА и праздник «Краснодара». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Кверквелия перейдет в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛКверквелия перейдет в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Игорь Шалимов: Будем пытаться усложнить жизнь «Фенербахче»Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от предстоящей игры против «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.Мартин Шкртел: Сейчас турецкий чемпионат сильнее российскогоСловацкий защитник турецкого «Фенербахче» Мартин Шкртел сравнил турецкий и российский чемпионаты по футболу.
Главные новости
Футбол
«Ювентус» на выезде переиграл «Порту»
Футбол
«Севилья» обыграла «Лестер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол
Дмитрий Хомуха: Звали в клубы, но задач не ставили
Футбол
Виктор Классон: «Краснодар» может попытаться выиграть Лигу Европы
Хоккей
Главный арбитр КХЛ: Гол «Ак Барса» засчитан верно. Казань забила за 0,02 секунды до конца игры
Футбол
Дик Адвокат: «Краснодар» был лучше нас и в первом матче, и во втором
Футбол
Игорь Шалимов: Со стороны «Фенербахче был навал, но мы его выдержали
Футбол
«Реал» уступил «Валенсии» в чемпионате Испании
Футбол
Фарфан получил сильный ушиб в матче со «Стремсгодсетом»
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и впервые вышел в 1/8 финала Лиги Европы
все новости
Фенербахче
Фенербахчекалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Дик Адвокат
Дик Адвокатвсе новости
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости
Игорь Шалимов
Игорь Шалимоввсе новости