«Хватит говорить, что Смолов – суперзвезда». Дик Адвокат категорично высказался

После матча Игорь Шалимов рассуждал о возможном сопернике «Краснодара» по следующей стадии турнира, а Дик Адковат вступал в пикировку с журналистами.

Шалимов: Рано думать о победе в Лиге Европы

О том, что получилось

- У нас стояли задачи: не пропустить и забить при счете 0:0. Второе нам удалось, но затем мы попали под прессинг в конце первого тайма. В перерыве смогли найти выходы из него, заиграли так, как было в начале, - сказал Игорь Шалимов. - Со стороны хозяев был навал, много длинных передач и борьба – мы его выдержали. Предупреждал парней об этом. У нас было много брака из-за нехватки уверенности. Но это опыт: мы прошли в следующую стадию. Игроки, уверен, будут прибавлять.

Где-то нам не повезло. Имели 90-процентный момент (речь об ударе Смолова вскоре после гола - Прим. ред.), но не реализовали его. У «Фенербахче» футболисты сильны индивидуально, но мы ожидали от них длинных передач – так что сюрпризов не было.

О сопернике по 1/8 финала Лиги Европы

- Сейчас нас ждет Кубок России. Поэтому мы не думаем, с кем сыграем в Лиге Европы. Выиграть лигу? Рано. Но следующий раунд мы в состоянии пройти. Все зависит от того, кто попадется. Если «Манчестер Юнайтед» - болельщики будут рады.

О провокациях со стороны турецких игроков и болельщиков

- В одном эпизоде ван Перси едва не спровоцировал удаление. Мы в перерыве попросили игроков, чтобы они не провоцировали болельщиков «Фенербахче». Те уже сами накинулись на свою команду. Это было важно, чтобы агрессия не перешла на нас.

О пропущенном голе

- Мячу Шкртела предшествовала хорошая передача. Этих пасов было немало, но с большинством из них мы справились.

Адвокат: Не понимаю, почему нас сравнивают с «Челси»

О том, что не получилось

- Не думаю, что у нас было превосходство над «Краснодаром». Они хорошо подготовились к матчу с нами, имели время. В результате виноваты тренеры, руководство. Все мы огорчены. Так получается не первый раз. Но нельзя останавливаться – нужно продолжать движение, становясь лучше, - заявил голландский тренер.

Об итоговом поражении и возможной отставке

- Можно придумать много причин поражения. Может, у «Краснодара» лучше тренер, футболисты. Надо признать: «Краснодар» был лучше в двух играх. Мы сосредоточимся на чемпионате Турции. Не скрываю своей вины. Но и «Барселона» пропускает по четыре мяча. Наши игроки боролись, мы хотели большего. Не получилось.

О финансовых возможностях «Фенербахче»

- Не понимаю, почему нас сравнивают с «Челси». Англичане могут взять игрока за 45 млн. евро, если захотят этого, а мы не можем себе позволить футболиста и за 5 млн. У них есть равноценная замена на любой позиции. У нас - нет.

О возможной отставке

- Если выиграем Кубок страны, год будет успешным. То, что мы покинули Лигу Европы – не конец. Почему вы решили, что мы вообще должны были выиграть этот турнир? Вы утверждаете, что я хочу покинуть клуб, но требую компенсацию? Вы лжец, если сами придумываете эту историю. Я работаю в «Фенербахче». Если что-то произойдет - скажу.

О Федоре Смолове

- Не говорите о Федоре как о суперзвезде. Он сильный и талантливый игрок, как Александр Кокорин, но футболист топ-уровня не выступает за «Краснодар» или «Фенербахче». Он хороший игрок, но не супервезда.