Кравцов бьет рекорд Кузнецова, а Пушкарев – Зарипова. Видеообзор матчей плей-офф

Самые яркие моменты первых матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции.

1. Самый быстрый гол в истории плей-офф КХЛ

Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора» забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф. На то, чтобы забить гол в ворота голкипера челябинской команды Павла Францоуза форварду казахской команды понадобилось каких-то 11 секунд.

Ранее рекорд принадлежал Данису Зарипову. В 2009 году, играя за казанский «Ак Барс», он забросил шайбу в ворота «Авангарда» на 14-й секунде.

2. Виталий Кравцов - самый молодой автор гола в плей-офф КХЛ

Стартовый поединок между «Трактором» и «Барысом» неожиданно закончился сокрушительным поражением хозяев площадки со счетом 2:5.

Единственное, что может порадовать болельщиков челябинской команды - первая шайба в КХЛ форварда Виталия Кравцова, которую тот забросил в своем третьем матче за «Трактор». Таким образом, Кравцов стал самым молодым автором гола в плей-офф КХЛ, забив в возрасте 17 лет и 61 дня.

До этого рекорд принадлежал Евгению Кузнецову, который будучи игроком «Трактора», забил гол в ворота магнитогорского «Металлурга» в возрасте 17 лет и 299 дней.

3. Умопомрачительный шпагат Бобкова

Голкипер «Адмирала» Игорь Бобков в красивом шпагате спасает команду от верного гола. К слову, вратарь дальневосточного клуба творил чудеса почти весь матч, отразив в общей сложности 49 бросков из 51.

4. Первая шайба «Куньлуня» в Кубке Гагарина

Первая шайба «Куньлуня» в плей-офф Кубка Гагарина была заброшена на 43-й минуте первого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга». Финский защитник китайской команды Туукка Мянтюля мощным броском от синей линии пробил голкипера «Магнитки» Илью Самсонова.

5. 59:59 – время, когда забил Атте

Первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» приближался к овертайму. На последней минуте третьего периода «Ак Барс» провел быструю атаку, завершившуюся добиванием Атте Охтамаа. Время на секундомере застыло на отметке 59:59. Арбитры решили пересмотреть момент и все-таки показали на центр.