Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Баскетбол  ЦСКА- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  СКА- : -Витязь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Футбол  Зенит- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кравцов бьет рекорд Кузнецова, а Пушкарев – Зарипова. Видеообзор матчей плей-офф

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кравцов бьет рекорд Кузнецова, а Пушкарев – Зарипова. Видеообзор матчей плей-офф
Источник: ХК «Трактор»

Самые яркие моменты первых матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции.

1. Самый быстрый гол в истории плей-офф КХЛ

Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора» забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф. На то, чтобы забить гол в ворота голкипера челябинской команды Павла Францоуза форварду казахской команды понадобилось каких-то 11 секунд.

Ранее рекорд принадлежал Данису Зарипову. В 2009 году, играя за казанский «Ак Барс», он забросил шайбу в ворота «Авангарда» на 14-й секунде.

2. Виталий Кравцов - самый молодой автор гола в плей-офф КХЛ

Стартовый поединок между «Трактором» и «Барысом» неожиданно закончился сокрушительным поражением хозяев площадки со счетом 2:5.

Единственное, что может порадовать болельщиков челябинской команды - первая шайба в КХЛ форварда Виталия Кравцова, которую тот забросил в своем третьем матче за «Трактор». Таким образом, Кравцов стал самым молодым автором гола в плей-офф КХЛ, забив в возрасте 17 лет и 61 дня.

До этого рекорд принадлежал Евгению Кузнецову, который будучи игроком «Трактора», забил гол в ворота магнитогорского «Металлурга» в возрасте 17 лет и 299 дней.

3. Умопомрачительный шпагат Бобкова

Голкипер «Адмирала» Игорь Бобков в красивом шпагате спасает команду от верного гола. К слову, вратарь дальневосточного клуба творил чудеса почти весь матч, отразив в общей сложности 49 бросков из 51.

4. Первая шайба «Куньлуня» в Кубке Гагарина

Первая шайба «Куньлуня» в плей-офф Кубка Гагарина была заброшена на 43-й минуте первого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга». Финский защитник китайской команды Туукка Мянтюля мощным броском от синей линии пробил голкипера «Магнитки» Илью Самсонова.

5. 59:59 – время, когда забил Атте

Первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» приближался к овертайму. На последней минуте третьего периода «Ак Барс» провел быструю атаку, завершившуюся добиванием Атте Охтамаа. Время на секундомере застыло на отметке 59:59. Арбитры решили пересмотреть момент и все-таки показали на центр.

 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Главный арбитр КХЛ: Гол «Ак Барса» засчитан верно. Казань забила за 0,02 секунды до конца игрыКХЛ комментирует для «Советского спорта» спорный эпизод с забитым голом «Ак Барса» на последних долях секунды в игре с «Салаватом Юлаевым».Анвар Гатиятулин: Не смогли справиться с психологическим давлениемГлавный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Кубка Гагарина против «Барыса».Игорь Захаркин: Проиграли «Ак Барсу» очень тяжелый матч, будем делать выводыГлавный тренер «Салавата Юлаева» поделился впечатлениями от первого матча серии плей-офф против «Ак Барса».Зинэтула Билялетдинов: Нам надо учесть свои ошибки во втором периоде игры с «Салаватом»Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».Александр Андриевский: «Авангард» начинал владеть инициативой, и отсюда все наши проблемыГлавный тренер «Адмирала» Александр Андриевский поделился впечатлениями от игры своей команды в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Авангарда».Федор Канарейкин: К плей-офф игрокам известны все требования, только неизвестно, сколько продлится матчГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал первый матч плей-офф Кубка Гагарина против «Адмирала».«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в первом матче серии Кубка Гагарина«Ак Барс» дома взял верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1)в стартовом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.Игроки ЦСКА Панин и Карнаухов дисквалифицированы на один матчСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды игры первого раунда Кубка Гагарина ЦСКА - «Йокерит»(4:2), состоявшейся во вторник.«Авангард» в третьем овертайме переиграл «Адмирал»Хоккеисты омского «Авангарда» в третьем овертайме переиграли «Адмирал» в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со счетом 2:1.Нокаут в Челябинске. «Барыс» начал разгром «Трактора» уже на первых секундахНокаут в Челябинске. «Барыс» начал разгром «Трактора» уже на первых секундахСтартовый поединок между уральцами и казахстанцами неожиданно закончился сокрушительным поражением хозяев площадки – 2:5.Томаш Филиппи: Нужно играть все 60 минутТомаш Филиппи: Нужно играть все 60 минутПосле первого матча четвертьфинала Востока между «Магниткой» и «Куньлунь» его участники были немногословны.Мозякин без рекорда, «Магнитка» – с победой!Мозякин без рекорда, «Магнитка» – с победой!Магнитогорцы на классе обыграли «Куньлунь», но капитан «сталеваров» пока по-прежнему на расстоянии вытянутой краги до рекорда всех времен.«Барыс» переиграл «Трактор» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛХоккеисты казахского «Барыса» в гостях переиграли «Трактор» в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со счетом 5:2.«Магнитка» обыграла «Куньлунь» в первом матче серии Кубка ГагаринаМагнитогорский «Металлург» дома взял верх над «Куньлунем» (4:2) в стартовом матче ¼ финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.Константин Пушкарев забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ (видео)Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора» забросил самую быструю шайбу в плей-офф.«Трактор» – «Барыс». Прогноз Андронова«Трактор» – «Барыс». Прогноз АндроноваАлексей Андронов делится своим прогнозом на противостояние «Трактор» - «Барыс».«Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь Ред Стар». Прогноз Алексея Андронова«Металлург» (Магнитогорск) – «Куньлунь Ред Стар». Прогноз Алексея АндроноваНакануне четырьмя матчами на Западе стартовал плей-офф КХЛ.«Авангард» – «Адмирал». Прогноз Алексея Андронова«Авангард» – «Адмирал». Прогноз Алексея АндроноваСегодня четырьмя матчами стартует плей-офф в Восточной конференции КХЛ.Священная гора, многодетный отец и новый Интернационал. 8 фактов о «Куньлуне»Священная гора, многодетный отец и новый Интернационал. 8 фактов о «Куньлуне»В среду «Куньлунь Ред Стар» проведет свой первый в истории матч в плей-офф КХЛ.Back in the USSR, или почему вас не должен удивлять переход Капризова в ЦСКАBack in the USSR, или почему вас не должен удивлять переход Капризова в ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» рассуждает об обмене года в КХЛ, который еще не состоялся – Кирилл Капризов может попасть из Уфы в Москву.
Главные новости
Футбол
Кристиан Рамирес: Я бы хотел, чтобы «Краснодар» сыграл в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Клаудио Раньери: В противостоянии «Лестера» и «Севильи» еще ничего не ясно
Футбол
Станислав Крицюк: Кто теперь попадется «Краснодару» в Лиге Европы - не столь важно
Футбол
Буффон и Касильяс обменялись свитерами после матча «Порту» - «Ювентус» (видео)
Футбол
«Ювентус» на выезде переиграл «Порту»
Футбол
«Севилья» обыграла «Лестер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол
Дмитрий Хомуха: Звали в клубы, но задач не ставили
Футбол
Виктор Классон: «Краснодар» может попытаться выиграть Лигу Европы
Хоккей
Главный арбитр КХЛ: Гол «Ак Барса» засчитан верно. Казань забила за 0,02 секунды до конца игры
Футбол
Дик Адвокат: «Краснодар» был лучше нас и в первом матче, и во втором
все новости
Куньлунь Ред Стар
Куньлунь Ред Старкалендарьстатистика
Барыс
Барыскалендарьстатистика
Трактор
Тракторкалендарьстатистика
Игорь Бобков
Игорь Бобковвсе новости
Константин Пушкарёв
Константин Пушкарёввсе новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина