«Лисы» вырвались из капкана. «Севилья» обыграла «Лестер»

«Севилья» на своем поле обыграла «Лестер» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но команда Клаудио Раньери, несмотря на поражение, сохранила неплохие шансы на продолжение борьбы.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ СОЛДАТЫ

История «Лестера» уже уникальна, о ней будут вспоминать еще долгие годы, и в конце концов она станет легендой. Но она может стать еще невероятнее. Выиграть чемпионат, а потом на следующий год вылететь в низший дивизион - такое в истории английского футбола было только раз. В 1938 году отличился «Манчестер Сити». Выиграть чемпионат, на следующий год вылететь в низший дивизион, но при этом пошуметь в Лиге чемпионов - вот это уже будет непревзойденный сюжет. Чем не мотивация?

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери после субботнего поражения от «Милуолла» в Кубке Англии жаловался, что его команда потеряла бойцовский дух. «Мы могли проиграть, но на поле у нас были солдаты, гладиаторы. Благодаря этому мы превосходили соперников в желании и страсти. Мы играли сердцем», - говорил итальянец. Но пресытиться Лигой чемпионов «Лестер» точно не мог.

«Эта игра может изменить все. Если победим, многое может пойти по-другому. Нам просто нужен всего один матч вроде этого. Знаем, что мы аутсайдеры. Но готовы биться и сыграть в наш футбол», - сказал Раньери перед игрой.

«Конечно, это странно - играть в плей-офф Лиги чемпионов и при этом биться за выживание в премьер-лиге, но нам просто нужно отключиться от всего на один вечер и выступить, как мы можем», - вторил своему тренеру форвард Варди.

В общем, «Лестер» старался убедить себя, что терять ему, кроме своих цепей, нечего. А, значит, нужно расслабиться и получать удовольствие.

Все это, конечно, здорово, вот только достаточно ли этого против одной из самых тактически подкованных команд Европы? Хорхе Сампаоли, чья сборная Чили была явлением в мировом футболе, сколотил в «Севилье» банду, которая всегда знает, что делать. Перейти по ходу матча с 4-4-2 на, например, 3-3-4 – вообще не проблема. Плюс, добавьте к этому страсть и желание играть в атакующий футбол.

ПЕРВЕНЕЦ ВАРДИ

Биться - это, конечно, хорошо, но как раз желания играть в футбол «Лестеру» очень не хватало. За первый тайм «лисы» не провели ни одной вразумительной атаки. А бойцовские качества иногда шли только во вред: защитник Морган с горящими глазами зачем-то полетел в подкат в своей штрафной, когда ситуация того совершенно не требовала.

На счастье «Лестера», вратарь Шмейхель встал в этот вечер с нужной ноги. Он и пенальти в исполнении Корреа взял намертво (исключительно, к слову, на опыте - показал, что будет прыгать в один угол, тем самым заставив пробить соперника в противоположный, к чему был готов), и вообще, долгое время едва ли не в одиночку держал «лис» на плаву. Датчанин отражал мячи, пущенные не только чужими, но и своими – в одном из эпизодов Фукс сделал плохую скидку назад. А еще договорился со штангами и перекладинами.

Но и Шмейхель не всесилен. Когда Йоветич стянул на себя трех защитников «Лестера» и выкатил мяч Корреа, мало кто сомневался, что все в этом матче (да и в этой паре, чего уж там) закончено. Однако удача, которая была верной подругой «лис» на протяжении всего прошлого сезона и сделала для чемпионства ничуть не меньше, чем Канте или Марез, и которая бросила команду в этом году, снова ей улыбнулась.

Простейшая двухходовка на фланге, прострел Дринкуотера, удар Варди (кстати, это первый гол форварда в Лиге чемпионов) - и мяч в воротах. А «Лестер» снова в игре. Раньери потрясает на бровке кулаком, прямо как не в такие старые, но добрые времена. Уникальная история «лис» пока не закончена. Ответный матч – 14 марта.





