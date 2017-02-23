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Минутное дело. В «Порту» и «Юве» по-разному понимают ответственность

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Минутное дело. В «Порту» и «Юве» по-разному понимают ответственность
Источник: Reuters

Если сравнивать матч «Порту» с «Юве» (0:2) с играми, которые состоялись в Лиге чемпионов накануне, происходившее на поле стадиона «Драгау» было похоже на второй день свадьбы.

С одной стороны праздник продолжается, с другой… Выкуп за невесту уплачен еще в первый день. Шампанское из туфельки выпито. Конкурсы вроде ловли яблока в тазике ртом закончились. В отличие от «Манчестер Сити» и «Монако» или «Байера» и «Атлетико» (там «свадьба пела и плясала»), португальцы с итальянцами сыграли скромно. Голов и опасных моментов было куда меньше. Но эмоции на поле кипели.

Ключевой момент игры произошел в середине первого тайма. За две желтые карточки, полученные за грубые фолы против Куадрадо и Лихштайнера, с поля удалили защитника «Порту» Теллеса. Понадобилось на это игроку… 60 секунд.

Когда футболисты обороны действуют грубо, их принято называть лесорубами. В случае с Теллесом лесоруб – это еще мягко сказано. До мяча в обоих случаях он и близко не добрался. На юный возраст его поступки списать тоже не получается – футболисту уже 24 года.

Из-за удаления Теллеса главному тренеру «Порту» Нуну пришлось делать замену уже на 30-й минуте. С игры он решил снять нападающего Силву, вместо которого вышел защитник Лаюн.

Присев на скамейку, Силва не смог сдержать слез и даже закрыл лицо руками. 21-летнего парня понять легко: матч против «Ювентуса» был для него первым в плей-офф Лиги чемпионов. Хотелось играть, а тут…

Силва считается талантливым игроком. В чемпионате Португалии в нынешнем сезоне он забил 13 голов, в Лиге чемпионов – четыре. Игру с «Ювентусом» ждал с оптимизмом. Вот что нападающий сказал на предматчевой пресс-конференции: «Если сыграем хорошо в защите, уверен, что победим. Нужно мыслить позитивно и думать о победе».

…Но после удаления Теллеса надо было думать, как не пропустить. А до этого команды даже ни разу не пробили в створ ворот. Первый такой удар случился на 33-й минуте – это Пьянич развязал.

Все решили замены. На 67-й минуте вместо Куадрадо Массимилиано Аллегри выпустил Пьяцу, который вскоре и открыл счет. А затем сыграла и вторая замена – отличился Дани Алвес, вышедший на поле всего минуту назад.

Некоторые игроки, в отличие от него, такое количество времени используют просто бездарно.

Матч

Порту - Ювентус - 0:2 (0:0)

Голы

Пьяца 73 (0:1). Алвес 75 (0:2).

Состав

Порту: Касильяс, Маркано, Фелипе, Теллеш, Перейра М., Невеш (Корона, 62), Браими (Жота, 73), Эррера, Перейра Д., Соареш, Силва (Лаюн, 30)

Ювентус: Буффон, Бардзальи, Алекс, Кьеллини, Лихтштайнер (Алвес, 73), Куадрадо (Пьяца, 67), Пьянич, Хедира, Манджукич, Дибала (Маркизио, 87), Игуаин

Предупреждения:

Теллеш, 25; Перейра М., 45; Эррера, 85; Маркано, 89 - Лихтштайнер, 50

Удаления:

Теллеш, 27 - нет

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

22 февраля 22:45, Драгау, Текстовая трансляция

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