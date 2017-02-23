Минутное дело. В «Порту» и «Юве» по-разному понимают ответственность
Если
сравнивать матч «Порту» с «Юве» (0:2) с играми, которые состоялись в
Лиге чемпионов накануне, происходившее на поле стадиона «Драгау» было
похоже на второй день свадьбы.
С одной стороны праздник продолжается, с другой… Выкуп за невесту уплачен еще в первый день. Шампанское из туфельки выпито. Конкурсы вроде ловли яблока в тазике ртом закончились. В отличие от «Манчестер Сити» и «Монако» или «Байера» и «Атлетико» (там «свадьба пела и плясала»), португальцы с итальянцами сыграли скромно. Голов и опасных моментов было куда меньше. Но эмоции на поле кипели.
Ключевой момент игры произошел в середине первого тайма. За две желтые карточки, полученные за грубые фолы против Куадрадо и Лихштайнера, с поля удалили защитника «Порту» Теллеса. Понадобилось на это игроку… 60 секунд.
Alex Telles, 76 saniye içinde gördüğü 2 sarı kart sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. #ŞampiyonlarLigiTivibuda pic.twitter.com/MBbhVCPFbS— TivibuSpor (@tivibuspor) 22 февраля 2017 г.
Когда футболисты обороны действуют грубо, их принято называть лесорубами. В случае с Теллесом лесоруб – это еще мягко сказано. До мяча в обоих случаях он и близко не добрался. На юный возраст его поступки списать тоже не получается – футболисту уже 24 года.
Из-за удаления Теллеса главному тренеру «Порту» Нуну пришлось делать замену уже на 30-й минуте. С игры он решил снять нападающего Силву, вместо которого вышел защитник Лаюн.
Присев на скамейку, Силва не смог сдержать слез и даже закрыл лицо руками. 21-летнего парня понять легко: матч против «Ювентуса» был для него первым в плей-офф Лиги чемпионов. Хотелось играть, а тут…
Andre Silva in tears after he was subbed off because of Telles' red card. pic.twitter.com/YcY8uavhPn— Tarek Khatib (@ADP1113) 22 февраля 2017 г.
Силва
считается талантливым игроком. В чемпионате Португалии в нынешнем
сезоне он забил 13 голов, в Лиге чемпионов – четыре. Игру с «Ювентусом»
ждал с оптимизмом. Вот что нападающий сказал на предматчевой
пресс-конференци
…Но после удаления Теллеса надо было думать, как не пропустить. А до этого команды даже ни разу не пробили в створ ворот. Первый такой удар случился на 33-й минуте – это Пьянич развязал.
Все решили замены. На 67-й минуте вместо Куадрадо Массимилиано Аллегри выпустил Пьяцу, который вскоре и открыл счет. А затем сыграла и вторая замена – отличился Дани Алвес, вышедший на поле всего минуту назад.
Некоторые игроки, в отличие от него, такое количество времени используют просто бездарно.
Матч
Голы
Пьяца 73 (0:1). Алвес 75 (0:2).
Состав
Порту: Касильяс, Маркано, Фелипе, Теллеш, Перейра М., Невеш (Корона, 62), Браими (Жота, 73), Эррера, Перейра Д., Соареш, Силва (Лаюн, 30)
Ювентус: Буффон, Бардзальи, Алекс, Кьеллини, Лихтштайнер (Алвес, 73), Куадрадо (Пьяца, 67), Пьянич, Хедира, Манджукич, Дибала (Маркизио, 87), Игуаин
Предупреждения:
Теллеш, 25; Перейра М., 45; Эррера, 85; Маркано, 89 - Лихтштайнер, 50
Удаления:
Теллеш, 27 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
22 февраля 22:45, Драгау, Текстовая трансляция