Минутное дело. В «Порту» и «Юве» по-разному понимают ответственность

Если сравнивать матч «Порту» с «Юве» (0:2) с играми, которые состоялись в Лиге чемпионов накануне, происходившее на поле стадиона «Драгау» было похоже на второй день свадьбы.



С одной стороны праздник продолжается, с другой… Выкуп за невесту уплачен еще в первый день. Шампанское из туфельки выпито. Конкурсы вроде ловли яблока в тазике ртом закончились. В отличие от «Манчестер Сити» и «Монако» или «Байера» и «Атлетико» (там «свадьба пела и плясала»), португальцы с итальянцами сыграли скромно. Голов и опасных моментов было куда меньше. Но эмоции на поле кипели.

Ключевой момент игры произошел в середине первого тайма. За две желтые карточки, полученные за грубые фолы против Куадрадо и Лихштайнера, с поля удалили защитника «Порту» Теллеса. Понадобилось на это игроку… 60 секунд.

Когда футболисты обороны действуют грубо, их принято называть лесорубами. В случае с Теллесом лесоруб – это еще мягко сказано. До мяча в обоих случаях он и близко не добрался. На юный возраст его поступки списать тоже не получается – футболисту уже 24 года.

Из-за удаления Теллеса главному тренеру «Порту» Нуну пришлось делать замену уже на 30-й минуте. С игры он решил снять нападающего Силву, вместо которого вышел защитник Лаюн.

Присев на скамейку, Силва не смог сдержать слез и даже закрыл лицо руками. 21-летнего парня понять легко: матч против «Ювентуса» был для него первым в плей-офф Лиги чемпионов. Хотелось играть, а тут…

Andre Silva in tears after he was subbed off because of Telles' red card. pic.twitter.com/YcY8uavhPn