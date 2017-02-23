Дмитрий Хомуха: Это не шаг назад. Но доказывать мне все надо заново

Дмитрий Хомуха Источник: РФС

Дмитрий Хомуха снова возглавил юношескую сборную России (игроки до 17 лет). С юношами он уже добивался главного успеха в карьере – выигрывал чемпионат Европы. Потом была молодежная сборная и увольнение из-за провальных результатов. Но РФС позвал опять. Почему Дмитрий Хомуха согласился вернуться? Об этом он рассказал в интервью «Советскому спорту».

- Когда возник вариант с возвращением? – первый вопрос 47-летнему тренеру.

- В среду пригласили на разговор в РФС. Сделали предложение возглавить юношескую сборную, игроки 2002 года рождения. Я это предложение принял.

- Что, вот так сразу?

- Предварительные разговоры были: готов ли я вернуться в РФС. После встречи с гендиректором РФС (Александром Алаевым – Прим. ред.) договорились, что я начну работу.

- Задача перед вами уже поставлена?

- Моя команда – самая младшая по возрасту в системе сборных. Основная задача сейчас – провести селекционные сборы, познакомится с как можно большим количеством кандидатов в команду. И потихоньку формировать костяк, который в следующем году начнет играть в отборочном раунде чемпионата Европы.

- Вы уже выигрывали Евро как раз со сборной 16-летних…

- Да, с этого и начинал в РФС, поэтому для меня все знакомо.

- После ухода из РФС вы хотели начать карьеру клубного тренера, но в «Риге» проработали недолго. Теперь вот возвращаетесь. Не считаете, что это шаг назад?

- Работаю там, где востребован. Если мне предлагают работу, во мне заинтересованы, не считаю, что это шаг назад. В любом случае, надо работать и доказывать свою состоятельность. Получатся, делаю это заново.

- Расставание с РФС получилось не лучшим. После успешной работы с юношескими сборными вы возглавили «молодежку», но из-за крайне неудачного начала отбора на Евро-2017, когда шансы были потеряны в самом начале, вас уволили. Теперь зовут опять…

- Все было нормально тогда при увольнении – у меня не было конфликтных ситуаций во время расставания.

- Период работы в молодежной сборной вам вообще что-то дал? Или остались только отрицательные эмоции из-за того что с игроками вы не сошлись?

- Любой опыт, даже отрицательный, – тоже опыт. Из каждой ситуации что-то для себя выносишь. Поэтому, считаю, нужно просто перевернуть страницу и начать все заново.

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- Вы представляете, чем нынешнее поколение юношеской сборной отличается от того, с которым вы добивались успеха в 2013-м?

- Дело в том, что ни одного дня не провел с ребятами, которых буду тренировать. Все будет познаваться в работе, когда станем проводить тренировки, смотреть, какой уровень подготовки, оценивать их качества – психологию, физиологию, технику. Тогда о чем-то предметно можно будет говорить. Пока только визуально несколько матчей посмотрел.

- После работы с «Ригой» у вас были варианты продолжить работу в каком-либо из клубов?

- Были. Но без спортивной составляющей. Без задач.

- То есть просто тренировать, смотреть футбол.

- Да. Поэтому я и не принял те предложения.