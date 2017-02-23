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Валерий Рейнгольд: Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» прошел «Андерлехт»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Рейнгольд: Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» прошел «Андерлехт»
Источник: Reuters

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы с участием «Зенита» и «Ростова».

«Зенит» – «Андерлехт»

– В первом матче «Зенит» показал уровень команды Первого дивизиона. Нельзя так играть в официальных матчах. Некоторым футболистам с таким настроем нельзя выходить на поле. Я в первую очередь про Александра Кокорина. Это неуважение и к себе и к болельщикам. Интересно, какие выводы сделает Мирча Луческу. Лично мне было противно смотреть, как Кокорин валял дурака.

Ни Кокорин, ни Олег Шатов, ни Артем Дзюба не были готовы к игре. И объяснение о том, что это начало года – никуда не годится. А как проявил себя великий защитник Бранислав Иванович? Привез два мяча. Я же сразу после перехода сказал – «Зенит» об этом пожалеет. Другого и ждать не стоило. Ему 33 года. Зачем он был нужен? Понимаю, когда берут молодого футболиста, но Ивановича брали для каких целей? Фамилией пугать? Лучшие годы Ивановича позади.

Первый гол – абсурд. Мяч летит, а он головой крутит. Я подумал, что Иванович решил в раздевалку пойти – чай попить. И второй гол в подобной манере забит. Это говорит о том, что сербский защитник потерял чувство позиции. Оно теряется вместе с формой. Значит, Иванович растренирован. Нужен такой футболист «Зениту»? Мое мнение, нет.

Если футболист чувствует, что он не в оптимальных кондициях, он должен подойти к тренеру и сказать: «Я не могу играть. Я не выдержу». Тогда тренер задаст один простой вопрос: «Тебя хватит на полчаса?» Если ответ будет положительным, эти 30 минут тренер футболисту даст, но за это время нужно будет выложиться «от а до я». У нас же получается, что футболисты показывают, как не нужно играть в футбол. Как так получается, что 25-летний Кокорин не может двигаться, а 35-летний Златан Ибрагимович забивает «треху»?

Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» прошел «Андерлехт». И если питерцы провалят ответный матч, Луческу покинет клуб. Слишком большая роскошь вылетать на такой стадии. Этого тренера брали для того, чтобы «Зенит» успешно выступал в еврокубках. Если этого не происходит, зачем тренера держать?

Матч

Зенит - Андерлехт

Место и дата

23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

«Спарта» – «Ростов»

Источник: Reuters

– Могу сказать, что Курбан Бердыев – красавец. Сделал все, чтобы «Ростов» после первого матча не думал о результате. Четыре гола – все вопросы сняты. Счет мог быть даже не 4:0, а 7:0. Приветствую тот удивительный футбол, который показал «Ростов» в первом матче. Все мячи мне очень понравились. Особенно четырехходовка, когда гол забил Сердар Азмун.

В ответной встрече «Ростову» нужно играть основным составом. Никакого дубля выпускать не надо. Нужно наигрывать состав к возобновлению сезона. Никакие эксперименты в команде не нужны и Бердыев это отлично понимает.

Матч

Спарта - Ростов

Место и дата

23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция

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