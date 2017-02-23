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Топ-5 моментов Кубка шести наций, которые хочется вспоминать снова и снова

Вадим Анисимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Топ-5 моментов Кубка шести наций, которые хочется вспоминать снова и снова
Источник: Reuters

Две недели паузы в Кубке шести наций почти прошли, и турнир возобновится уже в грядущий уик-энд. Обозреватель Вадим Анисимов составил топ-5 эпизодов, которые хочется вспоминать снова и снова с улыбкой и удивлением.

В следующем туре нас ждут интереснейшие встречи между Шотландией и Уэльсом, Англией и Италией, Ирландией и Францией. А пока круговорот борьбы за главный трофей еще не закружил миллионы зрителей, самое время освежить в памяти необычные и комичные моменты недавних розыгрышей.

5-е место 

Разговоры с арбитром – распространенное явление в мире командных видов спорта. Особенно славится проявлением чрезмерной общительности футбол. Игроки обступают судью, начинают спорить, доказывать свою правоту, отмахиваться и порой даже оскорблять блюстителя порядка на поле. Подобное сложно представить в регби. Впрочем, как в игре с круглым, так и с овальным мячом, есть арбитры, чей авторитет непоколебим.

В 2015-м году во время матча сборных Англии и Франции в рамках Кубка шести наций известный судья из Уэльса Найджел Оуэнс попал под пресс со стороны капитана англичан. Крис Робшоу попытался вступить в полемику с арбитром. Реакция Оуэнса была удивительной. Валлийцу хватило одного произнесения имени Робшоу с определенной интонацией и соответствующим выражением лица, чтобы осадить могучего регбиста.И вправду, сила невербального общения поразительна.


4-е место 

В 2013-м году сборная Англии пожаловала в Уэльс с надеждой обыграть хозяев и продолжить свою беспроигрышную серию. Проиграв со счетом 30-3, англичане потеряли шансы на трофей.

Спустя два года матч между командами должен был состояться вновь в Кардиффе. Учитывая определенный градус неприязни между болельщиками, англичан ожидал свист и неодобрительный рев толпы на стадионе. В итоге капитан сборной Англии Крис Робшоу принял решение не выводить команду на поле, пока к ним не присоединятся регбисты сборной Уэльса. Валлийцы заставили англичан ждать в страхе перед заполненным стадионом. Для справки: по традиции в Кардиффе на поле сначала появляется команда гостей под соответствующую музыку, а затем, спустя минуту, хозяева.


3-е место 

Розыгрыш Кубка шести наций 2015 года был жарким как никогда. В последнем туре сразу три команды должны были не только одержать победы, но и иметь лучшую разницу в графе занесенные/пропущенные попытки. Только в таком случае одна из них получала право поднять над головой заветный кубок.

Сначала Уэльс вышел на первое место, обеспечив себе уверенную победу над Италией 61-20. Следом ирландцы одолели шотландцев 40-10 и обогнали валлийцев в таблице, выйдя на первое место. Интрига оставалась лишь в заключительном матче Англии и Франции, где «алым розам» нужна была победа с разницей в 27 очков. Англичане выиграли, но лишь со счетом 55-35, тем самым позволив сборной Ирландии стать триумфатором Кубка на опустевшем стадионе «Мюррейфилд» в Шотландии.


2-е место 

Бывает, что желание спасти свою команду от поражения соседствует с недооценкой собственных возможностей. В 2016-м году во время матча сборных Италии и Франции капитан «адзурри» Сержио Парисс попал в забавную и одновременно трагичную ситуацию. Итальянцы проигрывали два очка, и все, что им было нужно в конце игры для заветной исторической победы, – дроп-гол. (Drop goal – результативное действие, за которое начисляется три очка. Игрок роняет мяч на газон, а затем бьет по нему ногой, чтобы тот влетел над перекладиной в ворота).

Обычно подобные голы забивают флай-хафы или бьющие. Но не в этот раз. Мощный и несокрушимый форвард первой линии Сержио Парисс взял на себя бремя спасителя игры. Вместо продолжения атаки восьмой номер рискнул, второпях пробил и отправил мяч в далекий вояж мимо ворот за пределы поля. Игра тут же закончилась, а Парисс, прекрасно отыгравший весь матч, доказал, почему не стоит забывать свою позицию и брать на себя лишнюю ответственность.


1-е место 

Очень непросто остановить несущегося на всех парах к зачетной зоне фланкера сборной Англии Джеймса Хаскелла. На себе это в очередной раз почувствовали игроки сборной Уэльса. К счастью, в одном из моментов к ним на помощь пришла штанга собственных ворот! Хаскелл прорвался сквозь защитную линию и должен был заносить попытку. Но вместо приземления мяча на газон игрок влетел головой в стойку.

Англия одержала победу, а с фланкером «алых роз» все было в порядке. Разве что невероятное смущение и комичность ситуации, наверняка, еще долго не выходили из головы Джеймса Хаскелла и всех присутствовавших на игре.


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