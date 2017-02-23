Еще один новичок «Спартака», победа ЦСКА и триумф «быков». Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

«Краснодар» вышел в 1/8 финала

Впервые в своей истории «Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Сделал себе этот подарок на день рождения. Игорь Шалимов отлично подготовил свою команду, о чем, впрочем, мы рассказывали и раньше. Для него это был первый подобный опыт. Справился. Теперь «Краснодар» ждет своего следующего соперника. О победе в Лиге Европы пока не думает.









«Ростов» тоже можно поздравить с выходом в следующую стадию. Об этом не говорят, потому что не принято. Но точно думают.

– Каждый футболист и тренер достаточно честолюбив, и «Спарта» будет играть на своем стадионе при своих болельщиках. Конечно, 0:4 затрудняет в какой-то степени проход в следующий раунд, но ничего невозможного нет, и история знает много таких примеров. Первое, что приходит в голову – это как в свое время «Спартак» выиграл дома у «Вердера» 4:1, а в Бремене проиграл 2:6. Завтра будет бой, будет игра. 0:4 это в какой-то степени случай, так не должно было быть, – сказал Иван Данильянц на пресс-конференции.





А вот «Зениту» будет трудно. Если бы питерцы находились в идеальных кондициях, как в лучших отрезках осенней части сезона, то отыграть 0:2 им было бы, конечно, по силам. Но увиденное в Брюсселе, увы, настраивает на худший сценарий.









Готовность ЦСКА

Переносимся в Испанию. ЦСКА в контрольном матче обыграл «Уфу» (1:0). Матч не показывали, но кое-что понять удалось. Например, Виктор Гончаренко попробовал Тошича левым латералем и продолжает наигрывать связку форвардов Ионов – Чалов. Стартовый состав ЦСКА на первый официальный матч известен на 82%.

– Мы провели много позиционных атак. Мы приблизились к реалиям нашего чемпионата. Все-таки игра с командой РФПЛ отличается от встречи со скандинавским клубом. Считаю, что мы планомерно движемся вперед. Единственное – хотелось бы, чтобы игроки, которых выпускаем на замену, выходили более качественно. Откровенно скажу: последние 15 минут игры нам не удались, – прокомментировал игру Гончаренко.



Фото: официальный сайт ЦСКА

Впрочем, в Испании ЦСКА не только в футбол играет. На неделе игроки и представители тренерского штаба побывали в парке развлечений, где, помимо прочего, провели турнир по стрельбе из лука. Первое место заняли Гончаренко и Онопко. Вот почему в команде Виктора Михайловича такая дисциплина.





Также накануне «Локомотив» уступил в последнем контрольном матче на зимних сборах – 0:1 норвежскому «Стремсгодсету». Можно сказать, норвежцы взяли реванш за 0:15 три года назад. И тем не менее, несмотря на поражение, готовность «Локомотива» на третьем сборе порадовала. За зиму команда Юрия Семина стала сильнее.



Фото: официальный сайт «Локомотива»

«Спартак»: Хомуха и Сакала

В среду красно-белые провели две тренировки – утреннюю и вечернюю. Бегали, прыгали, выполняли упражнения на координацию, играли в квадраты, отрабатывали атакующие комбинации и не только.





Из расположения «Спартака-2» прибыл Хомуха. Кроме того, клуб подписал контракт с 19-летним нападающим из Замбии Джуниором Сакалой. Но это приобретение не для основы. Во всяком случае, пока.

Вчера состоялось еще два контрольных матча. «Урал» разгромил латвийскую «Ригу» (3:0). А «Терек» сыграл вничью с итальянской «Виченцей» (1:1).





Ближайшие контрольные матчи



23.02. «Анжи» – «Атырау», Казахстан

23.02. «Рубин» – «Мьендален», Норвегия

23.02. «Томь» – «Жетысу», Казахстан

23.02. «Крылья Советов» – «Кайрат», Казахстан

24.02. «Оренбург» – «Алтын Асыр», Туркменистан

24.02. «Оренбург» – «Окжетпес», Казахстан

24.02. «Рубин» – «Старт», Норвегия

25.02. ЦСКА – «Буде-Глимт», Норвегия

25.02. «Арсенал» – «Динамо», Грузия

25.02. «Анжи» – «Иртыш», Казахстан

25.02. «Урал» – «Балтика»