Доскакали до четвертьфинала. Юноши ЦСКА одолели «Русенборг»

Юношеский ЦСКА в напряженнейшем матче на стадионе «Октябрь» в Москве одолел соперников из Норвегии и вышел в 1/4 финала Юношеской Лиги УЕФА.

ЦСКА – в одной четвертой финала Лиги чемпионов! Такие заголовки активно в ходу были шесть лет назад, когда «взрослый» ЦСКА, обыграв в гостях «Севилью», вышел дальше, чтобы там попасть уже на «Интер», будущего триумфатора той Лиги. С тех пор столь космический уровень притязаний нашим клубам больше не снился. Зато эстафету принял юношеский состав армейцев. В среду «молодежка» ЦСКА (U19) вышла в четвертьфинал юношеского аналога Лиги чемпионов. На очереди у армейцев теперь «Бенфика».

Команда Александра Гришина выступает в этом розыгрыше предельно ярко. История с разгромом «Монако» (5:0) уже облетела Европу. Именно после того матча Леонид Слуцкий доверил место единственного нападающего основы молодому Федору Чалову, забившему в ворота 19-летних монегасков аж четыре мяча.

Судьба тренера любого «дубля» – постоянно перекраивать состав. Только засветился молодой талант – до свиданья, молодой талант! Забрали наверх. И Чалова, Астемира Гордышенко, и Константина Кучаева тренер «взрослых» Гончаренко передумал отпускать со сборов. Они влились, по сути, в основной состав армейского клуба.

В итоге игра 1/8 финала с норвежским «Русенборгом», которого многие изначально считали фаворитом противостояния с ЦСКА, стала для армейцев крайне напряженной.

В отсутствие главных лидеров капитаном стал один из самых ярких нападающих в молодежного первенства России Тимур Жамалетдинов, недавно переподписавший контракт с ЦСКА. Форвард был настоящим лидером на поле стадиона «Октябрь». Именно он после фееричного дриблинга технично отправил мяч в нижний угол ворот соперника.

Правда, счет 1:0 держался недолго – вскоре защитник Данил Неплюев нарушил правила в своей штрафной. Во перерыве Неплюева заменили. Наверное, в наказание.

Во втором тайме, казалось, всё идет к серии пенальти. Тут стоит напомнить регламентные нормы: в U19 матчи играются несдвоенные, дополнительного времени в случае ничьей не бывает.

Да, именно пенальти и решил судьбу матча. Но только один пенальти – не серия. За три минуты до финального свистка голкипер гостей сбил Дмитрия Меренчукова в своей штрафной, и Тимур Пухов реализовал единственный одиннадцатиметровый.



2:1 – и в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА (так официально называется этот турнир) армейцы встретятся с «Бенфикой».

Старший тренер ЦСКА Александр Гришин посетовал на изменения в составе:

– Мы постоянно на связи с Гончаренко: изначально он обещал, что отпустит всех. Но в основе образовалась ситуация, когда несколько человек играть не могут, а тут – товарищеская игра с «Уфой», поэтому Виктору Михайловичу оказались нужны наши ребята. Тем не менее он очень сильно помог нам, отпустив оставшихся футболистов, которые находятся в отличной форме после сборов с основой. Это тоже важный момент: главный тренер не просто так отправил их в Москву, а с целью помочь команде выиграть.