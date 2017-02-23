Доскакали до четвертьфинала. Юноши ЦСКА одолели «Русенборг»
Юношеский ЦСКА в напряженнейшем матче на стадионе «Октябрь» в Москве одолел соперников из Норвегии и вышел в 1/4 финала Юношеской Лиги УЕФА.
ЦСКА – в одной четвертой финала Лиги чемпионов! Такие заголовки активно в ходу были шесть лет назад, когда «взрослый» ЦСКА, обыграв в гостях «Севилью», вышел дальше, чтобы там попасть уже на «Интер», будущего триумфатора той Лиги. С тех пор столь космический уровень притязаний нашим клубам больше не снился. Зато эстафету принял юношеский состав армейцев. В среду «молодежка» ЦСКА (U19) вышла в четвертьфинал юношеского аналога Лиги чемпионов. На очереди у армейцев теперь «Бенфика».
Команда Александра Гришина выступает в этом розыгрыше предельно ярко. История с разгромом «Монако» (5:0) уже облетела Европу. Именно после того матча Леонид Слуцкий доверил место единственного нападающего основы молодому Федору Чалову, забившему в ворота 19-летних монегасков аж четыре мяча.
Судьба тренера любого «дубля» – постоянно перекраивать состав. Только засветился молодой талант – до свиданья, молодой талант! Забрали наверх. И Чалова, Астемира Гордышенко, и Константина Кучаева тренер «взрослых» Гончаренко передумал отпускать со сборов. Они влились, по сути, в основной состав армейского клуба.
В итоге игра 1/8 финала с норвежским «Русенборгом», которого многие изначально считали фаворитом противостояния с ЦСКА, стала для армейцев крайне напряженной.
В отсутствие главных лидеров капитаном стал один из самых ярких нападающих в молодежного первенства России Тимур Жамалетдинов, недавно переподписавший контракт с ЦСКА. Форвард был настоящим лидером на поле стадиона «Октябрь». Именно он после фееричного дриблинга технично отправил мяч в нижний угол ворот соперника.
Правда, счет 1:0 держался недолго – вскоре защитник Данил Неплюев нарушил правила в своей штрафной. Во перерыве Неплюева заменили. Наверное, в наказание.
Во втором тайме, казалось, всё идет к серии пенальти. Тут стоит напомнить регламентные нормы: в U19 матчи играются несдвоенные, дополнительного времени в случае ничьей не бывает.
Да, именно пенальти и решил
судьбу матча. Но только один пенальти – не серия. За три минуты до финального
свистка голкипер гостей сбил Дмитрия
Меренчукова в своей штрафной, и Тимур Пухов реализовал единственный
одиннадцатиметровый.
2:1 – и в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА (так официально называется этот турнир) армейцы встретятся с «Бенфикой».
Старший тренер ЦСКА Александр Гришин посетовал на изменения в составе:
– Мы постоянно на связи с Гончаренко: изначально он обещал, что отпустит всех. Но в основе образовалась ситуация, когда несколько человек играть не могут, а тут – товарищеская игра с «Уфой», поэтому Виктору Михайловичу оказались нужны наши ребята. Тем не менее он очень сильно помог нам, отпустив оставшихся футболистов, которые находятся в отличной форме после сборов с основой. Это тоже важный момент: главный тренер не просто так отправил их в Москву, а с целью помочь команде выиграть.
Матч
ЦСКА (мол) - Русенборг (мол) - 2:1 (1:1)
Голы
Жамалетдинов 26 (1:0). Винье 36 (1:1 - пен.). Пухов 89 (2:1 - пен.).
Состав
ЦСКА (мол): Овчинников, Неплюев (Аванесян, 46), Алибеков, Маклаков, Рубенис (Мацхарашвили, 48, Меренчуков, 79), Хосонов, Олейников, Тикнизян, Пухов, Леонов, Жамалетдинов
Судья:
Мете Калкаван (Турция)
Место и дата
22 февраля 14:00, Октябрь, Текстовая трансляция