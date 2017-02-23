Олимпийская ностальгия в погонах. В Сочи стартуют Всемирные военные игры

Зимние. Военные. Твои. Примерно так, перефразировав отгремевший слоган Сочи-2014, можно сказать о III зимних Всемирных военных играх – Олимпиаде для военных, которая с 22 по 28 февраля проходит в Сочи.

Одна эта фраза уже будит ностальгию по Сочи-2014. Ей здесь пропитано все. Те же объекты. Те же виды спорта. «Большой». «Лаура». «Роза Хутор». Зачастую, даже, – те же спортсмены. Снова эстафета огня, парад атлетов, медали. Все очень похожее на события трехлетней давности, но немного другое. Как бы сказать… В погонах, что ли.

Зимние. Военные. Твои

Военный привкус начал появляться уже в Москве, когда вылет российским журналистам назначили из военного аэродрома «Чкаловский», что на Щелковском шоссе. Простым смертным вход на его территорию закрыт. Борт тоже был военным. Не со скамейками вдоль фюзеляжа, конечно, но все равно военным. Настолькол военным, что его запретили фотографировать.

Да и вообще снимать на территории режимного объекта было запрещено. Поэтому не будет кадров досмотра, который проходил не в привычной всем зоне с рентгеновскими аппаратами, а в полевой палатке на территории военного аэродрома. Не будет здесь и самолета Ан-148 с крыльями, расположенными не по бокам, как мы привыкли, а сверху фюзеляжа.

Не было стюардессы, проводящей инструктаж: как пристегивать ремни, как пользоваться кислородной маской и т.д. Никто не проверял ремни безопасности, не заставлял снимать наушники и выключить все электронные приборы. Не было, правда, и «прохладительных напитков с легкими закусками» во время перелета.

В аэропорту Адлера обошлось без паспортного контроля, ленты с багажом, встречающих таксистов колоритных. Все сели в «армейский» автобус ЦСКА и через военный выезд отправились в олимпийский парк.

Потеряли президента

Вечером пришлось вернуться – встречали президента Международного совета военного спорта полковника Абдулхакима Аль-Шино. Он, как настоящий военный, законспирировал свой приезд. Девочке в национальном российском костюме с хлебом и солью, как и журналистам, пришлось изрядно побегать между терминалами, пока место дислокации полковника было установлено.

– Мы в олимпийском Сочи. В 2014 году здесь проходили Олимпийские игры. Конечно, все сооружения уже готовы, поэтому мы уверены, что подготовка прошла успешно. Все знают, что вооруженные силы Российской Федерации способны провести такое мероприятие на высочайшем уровне. Россия сегодня делает очень важно послание всему миру – использует спорт, как важный инструмент для налаживания мира во всем мире. У России отличная команда. Я знаю, что она может выиграть турнир. На мы здесь не только ради победы, но и ради дружбы через спорт, – сказал полковник.

Накрапывал легкий дождь, который к вечеру перерос в ливень. Из горного кластера пришли вести – там погода настолько испортилась, что одна из групп даже не могла выехать в течении часа. По автобусу поползли шутки, что это и есть настоящая зимняя сочинская погода, если не «разгонять тучи». Снова вспомнили Олимпиаду.

Но на следующий день уже выглянуло солнце – олимпийский Сочи вернулся во всей своей красе. Начались первые официальные тренировки.

Вечером… Нет, даже ночью. А может уже и утром – в Сочи прибудет огонь Военных игр. Его зажгли в четырех разных военных округах нашей страны. В День защитника отечества на Красной площади пройдет процедура соединения факелов, после чего послы Военных игр полетят вместе с ним в Сочи.

Официальное открытие состоится 24 февраля. К тому моменту уже будут разыграны несколько комплектов медалей: ски-альпинизм, лыжные гонки, скалолазание, биатлон и шорт-трек.