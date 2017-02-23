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Юшечки и пешечки: женский чемпионат мира по шахматам

Анастасия Катышкина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александра Костенюк. Фото: tehran2017.fide.com
Александра Костенюк. Фото: tehran2017.fide.com

«Советский спорт» уже рассказывал о проходящем в Иране первенстве мира по шахматам среди женщин, в том числе о том, как сужается круг претенденток за корону. 22 февраля в Иране были определены уже пары полуфиналисток. Российская шахматистка – ожидаемо в четверке сильнейших: Александра Костенюк в четвертьфинале обыграла китаянку Ни.

Чемпионат мира в Тегеране с уверенностью можно назвать одним из самых «закрытых» турниров, проводимых в последнее время. Мы можем только догадываться, какую жизнь ведут спортсменки вне игровой зоны – нет в новостных лентах обилия селфи, фотографий достопримечательностей, рассказов о турнире. Дело в том, что в Иране совершенно не работают топовые социальные сети и платформы — Вконтакте, Facebook, Youtube, Twitter.

Поэтому приходится цепляться буквально за каждую мелочь в надежде углядеть в спортсменках то или иное настроение. Так, например, наш боец Александра Костенюк на партию четвертьфинала появилась в кофте черно-белых оттенков, очень уж сильно напоминающей шахматную доску, так что можно предполагать, что настрой на тур имеется.

И возможно, что именно этот самый настрой помог Александре победить без пяти минут главную сенсацию турнира – китаянку Ни, буквально ворвавшуюся в восьмерку лучших с 38 стартового места. В первой партии россиянка имела немного лучшую позицию на протяжении всего тура, однако реализовать «black is slightly better» не удалось. Как итог – ничья.

Однако, во второй партии с классическим контролем, Костенюк в эндшпиле с легкими фигурами постепенно наращивала давление и вскоре заставила соперницу ошибиться:


Костенюк – Ни

В этот момент на часах белых оставалось 10 минут, а вот у черных был настоящий цейтнот – всего 38 секунд, отсюда и ошибки — 39....Ch1, отдавая важную диагональ. После этой осечки черных Костенюк оставалось лишь грамотно довести партию до победы.

Итак, китаянка отправляется домой, а Александра Костенюк – на заслуженный отдых, предусмотренный для тех, кто смог победить соперницу в классических партиях.

Впрочем, не одна Александра решила «побаловать» себя выходным днем – без проблем это удалось сделать и украинке Анне Музычук, которая еще ни разу (!) не выясняла отношения за выход в следующий круг в «дополнительное время». Этот факт достаточно забавен – уж кому-кому, как не чемпионке мира в блице и быстрых шахматах доказывать свою правоту в тай-брейках!

На этот раз была повержена знаменитая болгарка Антоанета Стефанова:

Музычук – Стефанова

Позиция черных далека от идеальной, однако Стефанова ходом Кd5 сравнивает ее с асфальтом – 34. D6 отвечают белые и «раскатывают» черных за пять ходов. Далее последовало:34....Фе6 35.dc Кd5 36.Фb5 Cf8 37. Кb6 K:b6 38.Л:b6 Фg4 39.F3. Черные сдались – пешка с7 проходит в ферзи.

Однако и победа Анны Музычук, и выход Александры Костенюк в полуфинал, и единственный тай-брейк четвертьфинала Дзагнидзе-Харика (где сильнейшей оказалась индийка), не наделали столько шуму, сколько вылет рейтинг-фаворита Ю Веньюнь: Юшечка (так ласково называют китаянку болельщики) потерпела поражение от своей коллеги по сборной Тань Жонкью:


Ю – Тань

В данной позиции положение белых «не сахар», Тань «добивает» свою китайскую подругу с помощью Л:d2. 0 – 1.

На протяжении всех двух партий многие недоумевали: что придумала Ю? Некоторые ходы казались непонятными. Тактика? План? Просчет? Психология?

Так или иначе, а вопрос о том, кто будет играть с победительницей Гран-при матч за звание чемпионки мира в 2018 году отпал сам с собой – Ю Веньюнь сама с собой матч не сыграет точно. Напомним, победительница чемпионата мира в Тегеране станет обладательницей короны ровно на год – в 2018 году она сразится с победительницей декабрьского Гран-При Ю Веньюнь.

Но кто же станет «шахматной королевой», пусть всего лишь на год? Многие аналитики отдают предпочтение украинке Анне Музычук, которая, теперь уже в отсутствие Ю Веньюнь, становится фаворитом турнира. Однако в полуфинале ей предстоит сразиться с Костенюк – счет у девушек довольно плотный – 9,5 против 8,5 в пользу Музычук, так что чем дальше в лес – тем интереснее партии. Вторая пара полуфинала – индийка Харика против китаянки Тань.

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