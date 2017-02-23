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Максим Цветков: Готов исполнить гимн России на зимних Всемирных военных играх

Руслан Карманов
Руслан Карманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Максим Цветков
Максим ЦветковИсточник: Союз биатлонистов России (СБР)

Чемпион мира по биатлону в составе мужской эстафетной сборной России прапорщик Максим Цветков прилетел в Сочи, где в составе сборной Вооруженных Сил РФ примет участие в двух гонках на III Всемирных военных играх. На курорте Цветков ответил на вопросы «Советского спорта».

- Ваш партнер по сборной России и одноклубник по ЦСКА прапорщик Антон Бабиков не участвует в Играх военных. Вы меньше устали на чемпионате мира?
- Не сказал бы, что у меня огромная физическая усталость накопилась после чемпионата мира. Психологическая - возможно. Да, хотелось домой съездить. Мы же перед чемпионатом мира долго не были дома. Сейчас я два дня провел в Вологде с супругой – и прилетел в Сочи. В прошлом году чувствовал усталость после чемпионате мира, а в Хохфильцене у меня было не так много гонок, и нагрузку соревновательную тренеры равномерно распределили в Австрии по двум неделям. Поэтому у меня остались силы на участие в Играх военных.

- В каких гонках на Военных играх вы примете участие?
- Спринт и эстафета. После тренировки официальной тренировки определится состав на спринт на 100 процентов.

- В связи с выступлением в Сочи (22-28 февраля) вы успеете на старт предолимпийской недели в Пхенчхан (7-й этап Кубка мира), которая начнется 2 марта?
- Да, 26 февраля вылетаю в Москву и далее сразу в Корею.

- Когда на чемпионате мира в Австрии вы заняли 69-е место в спринте и не попали в пасьют, прозвучало мнение, что вы «не держите удар». Но в эстафете вы доказали, что с психологической устойчивостью у вас полный порядок. Как вы «держали удар» после спринта?
- 69-е место стало для меня досадным поражением. Мы провели хороший подготовительный сбор, я отлично себя чувствовал, но мы промахнулись со спуском с гор. Надо было приехать в Хохфильцен (высота над уровнем моря 959 метров) либо раньше, либо позже, а получается, каждый из наших биатлонистов спускался по-разному со сборов в Обертиллиахе (высота 1450 м). Мне не повезло в этом плане, но я чувствовал, что работа, которая была проделана, не прошла зря. Я знал, что могу показать хороший результат. Как раз-таки в эстафете я себя очень хорошо чувствовал и функционально, и в плане стрельбы.

- После спринта не было ощущения, что все пропало, сезон насмарку?
- Не было. Тут и тренерский коллектив сборной России хорошо сработал, ведь я сразу знал, что побегу в эстафете на чемпионате мира. Не было такого, что «мы посмотрим», а ты не знаешь, чего ожидать, побежишь ты или нет. Психологически я был спокоен. Знал, что побегу в эстафетной гонке и готовился к ней.

- Исполнять гимн России на пьедестале «а капелла» вы точно не готовились…
- Конечно, нет. Обидно, когда ты выходишь на пьедестал, и происходит такая ошибка. Понятное дело, что организаторы чемпионата мира извинились, сказали, что это случайность, но от этого лучше не становится. Все равно это ошибка, которая доставила нам много неудобств.

- Думаю, что вы всю жизнь готовы исполнять гимн России на пьедесталах после международных стартов.
- Если будет повод, будут золотые медали, я только «за». На пьедестале готов петь в любое время суток. 

- И в Сочи готовы исполнить победную песню?
- Всегда готов.

- Участие во Всемирных военных играх для вас, действительно, важно? Или эта миссия больше для того, чтобы угодить высокому армейскому начальству?
- Я проходил срочную службу в спортивной роте ЦСКА/Балашиха. Три года выступаю за ЦСКА. Это мой родной клуб. Все три года я защищаю честь Вооруженных Сил страны на чемпионатах мира по биатлону среди военнослужащих. Представлять Российскую армию для меня так же ответственно, как выступать в составе национальной сборной на этапах Кубка мира и чемпионатах мира. Я очень надеюсь, что если завоюю медаль на Всемирных Играх в Сочи, мне будет присвоено очередное воинское звание. Буду здесь доказывать, что не случайно стал чемпионом мира.

- Кто главный конкурент сборной военных биатлонистов России на Играх в Сочи-2017?
- Те, кто выступал на чемпионате мира в Хохфильцене. Прежде всего, болгары. В Сочи выступят чемпион Европы этого года Владимир Илиев и трехкратный серебряный призер чемпионатов Европы Красимир Анев. У них очень хорошая физическая форма. Но и мы с прапорщиком Матвеем Елисеевым, который прилетел в Сочи из Хохфильцена, настрой боевой. Будем бороться за каждую десятую секунды в каждой гонке.

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