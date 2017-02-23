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«Есть мечта – дослужиться до полковника». Олимпийский чемпион – о Военных играх

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Руслан Захаров
Руслан ЗахаровИсточник: «Советский спорт»

«Советский спорт» пообщался с олимпийским чемпионом Сочи-2014 по шорт-треку Русланом Захаровым, членом нашей сборной на Всемирных военных играх

- Как дела?
- Все отлично. Супер! Что может быть плохого?

- Холодно, дождь льет.
- Холодно – у нас дома в Уфе, где сейчас минус двадцать. А здесь тепло, хорошо – отличная погода, морской воздух. Отличная организация, начиная со встречи в аэропорту, проживание, пропитание, транспорт, условия на стадионе, болельщики. Все складывается из мелочей. Надеюсь, будут и соответствующие результаты.

- Это ваши первые Военные игры. Уже удалось составить какое-то представление о том, что это такое.
- Наверное, надо завершить, чтобы уже было полное понимание. Потом уже можно будет проводить анализ и делать выводы. В любом случае, мне приятно. Я представляю клуб ЦСКА с 2007 года, и такая честь выпала мне впервые – защищать цвета клуба именно на профильных соревнованиях. Здесь приоритет клуба на первом месте.

- С чем можно сравнить ощущения перед стартом?
- Если трибуны будут полные, как на Олимпийских играх, думаю, можно будет сравнить и с Олимпиадой. Ощущения зависят от многих факторов. В Сочи, когда мы бежали на Олимпиаде, это было что-то невероятное. Как поддерживали зрители… Они очень сильно помогали всем участникам, и тем, кто бежал индивидуальные дистанции, и тем, кто бежал эстафету – там вообще было что-то фантастическое. Надеюсь и завтра, и в другие дни будет хорошая поддержка. Мы в свою очередь постараемся не ударить в грязь лицом и показать максимальный результат.

- Чувство дежавю не преследует?
- Мы после Олимпиады уже соревновались здесь – чемпионат Европы в прошлом году. Мы здесь проходим тренировочные сборы. Поэтому каких-то высоких эйфорийных эмоциональных состояний лично у меня нет.

- По соперникам говорят, что они привезли очень сильных спортсменов. Кого вы в первую очередь опасаетесь? У нас-то шансы есть?
- В нашем виде спорта несерьезных соперников вообще нет. Многие факторы могут вмешаться: тактические, психологические, качество льда, падение, дисквалификации, еще что-то. В нашем соревновании будут представлены Россия, Италия, Китай и Корея. Участников, в принципе, не так много, но они все примерно одного высокого уровня. Думаю, что завтра будет интересно.

- Можно глупый вопрос: почему шорт-трекисты падают?
- Почему? Вы меня поставили в тупик (смеется). Но, если говорить серьезно… Высокие скорости. Человек не всегда оценивает свои возможности – слишком быстро разгоняется и не может справиться с управлением – действует центробежная сила. Все это физика. Если ученые все правильно для нас рассчитали, то на вершине поворота, на скорости 50 километров в час, когда спортсмен проходит поворот на одном коньке, на него действует сила, равная двум с половиной массам его тела. Вы весите, я так предполагаю, килограммов 80. Значит на ваш конек будет давить 200 килограммов – на одну ногу. Если вы не упадете, расскажете, почему не упали.

- Почему на тренировках падения не отрабатываете?
- В моем возрасте, если я один раз сильно упаду, могу уже и не собраться обратно. Вот, когда мы были молодые… (смеется) Когда мы были молодые – отрабатывали всегда падения.

- Будет ли какое-то повышение в звании за победу?
- Плох тот солдат, который не хочет дослужиться до генерала. Пока я нахожусь в звании лейтенанта. Конечно, у меня есть мечта – дослужиться до полковника. Почему бы и нет.

- По быту в команде – есть какие-то отличия от обычных соревнований? Дедовщина есть?
- Нет, особенно быт никак не отличается. Мы, все, кто сейчас представлен в команде, постоянно находимся вместе, тренируемся – все как обычно. Вчера еще работали в Новогорске. Потом нас отпустили на эти соревнования, поэтому это для нас и праздник, и небольшие выходные – отдыхаем от тяжелых тренировок. 

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