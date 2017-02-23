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Сойти с ума. Президент «Реала» не знает границ на трансферном рынке

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Флорентино Перес
Флорентино ПересИсточник: Reuters

Сегодня стало известно, что глава «сливочных» Флорентино Перес планирует серьезно усилить состав команды грядущим летом.

По информации СМИ, игроками мадридского клуба могут стать Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси») и Пауло Дибала («Ювентус»).

«Советский спорт» рассказывает, кто из вышеперечисленных футболистов может согласиться на переезд в чемпионат Испании.

И снова Де Хеа

Источник: Reuters

Как известно, «Реал» пытался приобрести воспитанника мадридского «Атлетико» летом 2015 года, но тогда переход не состоялся, поскольку клубы не успели во время оформить все нормативные документы.

Судя по всему, случилось это не просто так. Как писали английские СМИ, инициатива о срыве трансфера Де Хеа в «Реал» исходила от Луи ван Гала, который уже успел завершить тренерскую карьеру.

Интересно, что после проваленного перехода Де Хеа был отправлен голландским специалистом в запас. Позже его вернут в основу, потому что и сам ван Гал, и боссы «Юнайтед» поняли одно – исключать ключевого игрока, а Де Хеа таковым и является, – просто глупость. К тому же, сам голкипер уже пришел в себя после всей этой истории и настроился на игру за «Юнайтед».

Сейчас снова появились слухи об интересе «Реала» к испанскому игроку. Может ли Давид вернуться в Мадрид? Давайте порассуждаем.

Во-первых, Кейлору Навасу, нынешнему стражу ворот «Реала» уже 30 лет. Костариканец заслуживает всяческих похвал за свою игру, и часто выручает свою команду. Но Флорентино Перес любит игроков с именем! Тех, чьи футболки будут покупать.

Скажем ли мы такое о скромном Навасе, который до перехода в «Реал» буквально тащил на себе «Леванте»? Известно, что президент «сливочных» не особо обращает внимание на игру футболиста, ему больше интересно другое – сколько денег можно выручить с его имени.

Вот, например, Перес говорил об этом совсем недавно в интервью BBC:

– Люди понимают очевидное – мы подписываем больших игроков, как Роналдо, Зидан и Фигу. Но за игроками есть экономическое спортивное уравнение.

В нашей модели фундаментальным является понимание, что, подписывая каждого футболиста, мы должны держать в голове вопрос: каким будет доход? – сказал Перес.

Во-вторых, известно, что Эдурне Гарсия (девушка Де Хеа) в буквальном смысле ненавидит Англию и пытается уговорить своего любимого мужчину вернуться в солнечную Испанию.

«Манчестер такой же мерзкий, как ад», – заявила в эфире одной из передач Гарсия.

В-третьих, сам Де Хеа прекрасно понимает, что сейчас в «Юнайтед» продолжается построение новой команды. Жозе Моуринью, каким бы особенным специалистом не был, вряд ли сумеет за этот сезон построить коллектив, который сумеет конкурировать с тем же «Реалом». А еще есть Лига чемпионов... Не факт, что «красные дьяволы» смогут пробиться в этот турнир по итогам сезона..

Хочу в «Барсу», но поеду в «Реал»

Источник: Reuters

Президент «сливочных» решил, что нападающего Карима Бензема пора продавать в другую команду.

Во-первых, французу скоро 30 лет, а это значит, что ценник будет на него падать.

Во-вторых, Перес понимает, что из-за Бензема команду может покинуть перспективный форвард Альваро Мората, за которым продолжает охоту Антонио Конте. То ли испанец действительно проигрывает конкуренцию Бензема, а может здесь дело в том, что Карим пользуется доверием Зинедина Зидана.

В-третьих, в «Ювентусе» играет молодой и очень талантливый игрок – Пауло Дибала. Уже все успели похвалить аргентинца в Серии А, а сам он мечтает выступать за «Барселону» вместе с Лионелем Месси.

Как сообщают СМИ, Перес считает Дибалу самым сильным молодым форвардом мира, а ко всему прочему можно добавить, что у игрока довольно напряженные отношения с нынешним наставником туринского клуба Массимилиано Аллегри. Да, говорят, что тренер договорился с руководством о своем уходе по окончании сезона, но разве это остановит «Реал»?

И снова Азар

Источник: Reuters

Вот интересно, что объединяет полузащитника «Челси» Эдена Азара с голкипером «МЮ» Давидом Де Хеа? Нет, не только чемпионат Англии, а также не состоявшийся переход в «Реал».

Известно, что минувшим летом испанский клуб пытался заполучить лидера «синих». Стороны вели переговоры о трансфере до старта Евро-2016. Ожидалось, что игрок сборной Бельгии переедет в чемпионат Испании после окончания турнира, но этого не произошло.

Почему?

Многие испанские журналисты утверждали, что Перес в последний момент отказался от приглашения Азара, поскольку решил оставить в команде Криштиану Роналду. В продаже его футболок сомневаться не стоит, но где же будет играть Азар, если не на позиции Роналду?

В итоге, Азар остался в Лондоне и его трансфер в «Реал» также не состоялся.

Интересно, что этой зимой появились слухи о том, что Перес твердо решил продать Роналду грядущим летом. В это можно поверить, поскольку на приобретение Де Хеа, Азара и Дабилы требуется 155 млн евро, и все это по скромным оценкам Transfermarkt.

Опираясь на практику, можно спокойно сказать, что эта сумма перевалит за 250 млн евро, поскольку клубы всегда требуют намного больше, чем сообщает известный портал...

В любом случае, Флорентино Перес побьет все рекорды трансферного рынка, если ему удастся заполучить сразу трех звездных игроков Европы.

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