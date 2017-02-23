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Сироткин остается в «Рено». Итоги недели в «Формулы-1»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Сироткин (справа)
Сергей Сироткин (справа)Источник: Reuters

Контракт Сергея Сироткина с «Рено», первые презентации команд и необычные признания Тото Вольффа – в обзоре событий недели от «Советского спорта».

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Первые тесты все ближе и команды начинают снимать покрывала – покрывала со своих новых болидов на официальных презентациях. Пока публике представили четыре машины – первыми это сделали «Уильямс» и «Заубер», следом – «Рено» и «Форс Индия».

Впечатления? Неоднозначные. Швейцарцам автомобиль явно удался – по крайней мере, внешне. В команде серьезно поработали над новой ливреей, добавив много синего и чуть меньше золотого – после унылого прошлогоднего серо-белого болида смотрится свежо и интригующе! Как будет ехать – узнаем позже.

«Рено» оформились в традиционных для себя желто-черных цветах. «Форс Индия» аналогично ничем не удивила. Ничем, кроме… горбинки носового обтекателя и «висюльки» на его конце.

– Это ж кошмар! – вздохнули фанаты.

Нет, не все так категоричны, но внешность спорна. Сразу напомнила об ужасах 2011-го, когда после очередных перемен в регламенте команды украсили машины странными носами. «Клыки», «Рога» – не самые обидные для них названия из тех, что выдумали зрители. И учитывая, что «Форс Индия» пошла на такой облик не только по прихоти дизайнеров, мы можем ждать что-то подобное и от других «конюшен».

Источник: Reuters

КОНТРАКТ

Сергей Сироткин остается в «Рено». Не то, чтобы это было новостью, но все же теперь все официально – команда объявила о продлении соглашения с россиянином, который станет ее резервным пилотом.

– В прошлом году мы хорошо сработались, и это помогло мне сделать шаг вперед, заняв новую должность в сезоне-2017, – приводит слова Сироткина Autrosport.com – В мою программу будут входить выступления в пятничных практиках. Я знаю, что тренировки очень важны для команды, как и подготовка к «Гран-при». Нужно многое сделать, многое выполнить, а не просто пытаться поставить максимально быстрое время на круге.

– Не думаю, что кто-то удивится, если я скажу, что моя главная задача – получить место основного пилота в 2018 году. Я работаю именно ради достижения этой цели, – добавил Сергей.

Напомним, что в прошлом сезоне Сироткин выступал в серии GP2, заняв в итоге третье место в чемпионате. А заодно помогал «Рено», дважды появившись на пятничных практиках – по ходу «Гран-при России» и Гран-при Бразилии. При этом 21-летний россиянин считался одним из главных претендентов на место в основном составе французской команды, но в итоге в него вошли Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер. Возможно, кого-то из них Сергей и заменит в будущем году. С финансовой поддержкой у него все в порядке, с талантом – тем более.

ЗАМЕНА

Паскаль Верляйн все-таки пропустит первые тесты, стартующие в Барселоне уже 27 февраля. Все думали, что немец повредил шею во время аварии в «Гонке чемпионов», состоявшейся месяц назад в Майами. В итоге парня подвела… спина. «Заубер» до последнего оттягивал с официальным заявлением на этот счет, опровергая слухи о возможной замене на тестах. Но швейцарцы все-таки признали – врачи пока не разрешают новичку «конюшни» садиться за руль. В итоге в первой серии его заменит Антонио Джовинацци – вице-чемпион GP2 и резервный пилот «Феррари».

– Что ж, по совету докторов мне придется пропустить первые тесты, – вздохнул Верляйн. – Хотел бы извиниться перед командой за то, что так вышло. Но когда я вернусь, то стану только сильнее.

Впрочем, травма, вроде, не серьезная, так что поработать в межсезонье Паскаль еще успеет. И уж точно восстановится до первой гонки – Гран-при Австралии – намеченной на 26 марта.

ПРИЗНАНИЕ

Тото Вольфф
Тото ВольффИсточник: Global Look Press

В «Мерседесе» устали от постоянных разговоров о новом партнере Льюиса Хэмилтона, которым стал Валттери Боттас. Как парни сработаются, кто лучше, кто хуже, почему не позвали Фернандо Алонсо, Себастьяна Феттеля или кого бы то ни было еще… Но тема-то горячая! Так что приходится ее продолжать.

– Клэр Уильямс вынудила меня умолять и плакать! – смеясь, рассказывал в эфире BBC Тото Вольфф подробности переговоров по переходу Боттаса. – Несколько недели вышли очень тяжелыми. Клэр – родная дочь своего отца. Такая же жесткая в переговорах. И долгое время не было ясно, получим мы Валттери, или нет. К счастью, удалось добиться компромиссного решения. И возвращение Фелипе Массы в этом плане – хороший ход.

Добавил пару слов и сам Хэмилтон, заявивший о том, что попросил команду не предоставлять его телеметрию новому напарнику.

– Я выезжаю из боксов, наматываю круги, показываю свою домашнюю работу, а другой парень может все это подсмотреть. Думаю, это нечестно. Команда должна это прекратить, –отметил Льюис. – Мы отмечаем на трассе точки торможения, кочки, следы от покрышек, все другие нюансы, учитывая которые можем быстрее проезжать повороты. Но каждый должен найти оптимальный вариант сам. Нельзя просто глянуть, увидеть у соперника: «О, он тормозит на 5 метров позже», и за счет этого прибавить. Мне это не нравится.

МНЕНИЕ

Болиды станут быстрее в новом сезоне? Однозначно! Хорошо ли это для «Формулы-1»? Мнения разнятся.

– Если верить данным симуляций, в Мельбурне машины поедут на 4-5 секунды с круга быстрее. И какой в этом толк? Это никак не повысит зрелищность, так что болельщики этого просто не заметят, – поделился мыслями Джанкарло Минарди, чья личная бывшая команда сейчас известна как «Торо Россо». – В последнее время чемпионат вступил на путь технологий. В «Формуле-1» внедряют новые силовые установки, что приводит к серьезному увеличению затрат. Но я не вижу в этом большого смысла. Пусть эти надежные двигатели используются в гонка на выносливость. А «Формула-1» это спринт, в котором пилоты ведут борьбу колесо к колесу. Не важна тут максимальная скорость. Важна зрелищность, которой сейчас серьезно не хватает. И вряд ли что-то изменится в новом году.

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