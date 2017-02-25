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Евгений Ловчев: Симонян в «Спартаке» не расписывал так тренировки, как Лобан…

Евгений Ловчев, Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Ловчев: Симонян в «Спартаке» не расписывал так тренировки, как Лобан…
Источник: Фото из архива «ССФ»

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев вспоминает предсезонку в сборной СССР Валерия Лобановского.

ПРОЦЕНТЫ ЛОБАНА

Лобан был необычен, математик по складу ума. Я у него в сборной СССР не только играл, но и пришлось проходить сборы – в 1976-м, когда ему удалось так устроить, что «Динамо» Киев (а это по сути и была сборная) в чемпионате не участвовала, а только готовилась к Олимпиаде в Монреале. Лобан был уверен в своей методе, что вот он так распишет подготовку, что команда выстрелит тогда, когда надо.

Известная история. 1972-й год, Олимпийские игры. Тогда болгары начали подпирать наших в штанге. Христо Плачков подобрался к рекордам Алексеева. Но потом выяснилось, что болгары на допинге все делали, и главного тренера, которого восхваляли, дисквалифицировали. И вот что произошло на Олимпиаде. Палестинцы захватили израильскую делегацию, был штурм, жертвы, олимпийские игры приостановили на один день – траур. Но Плачков, говорят, уже принял кровяной допинг – это когда тебе перед соревнованиями вливают твою же кровь, но обогащенную. И все расчеты болгар рухнули. Он ничего не показал.

Так вот и у Лобана рассчитано было, когда, что должно выстрелить. Но не за счет допинга, а детальнейшей подготовки. Были у него разные модели: А, B, D, С… Условно, А – аэробная работа, на выносливость, В – анаэробная, на скорость… И так далее. Было расписано, в какой день какая работа на первой, на второй, на третьей тренировке. Нагрузки на разные мышцы и следуют в строгом порядке. Причем величина этих нагрузок определялась в процентах. Не знаю, что уж бралось за 100%, но сегодня у тебя, к примеру, работа А – 40%, завтра – 60%, послезавтра – 20%... Все расписано. И даже в футбол играли в определенный – А или В. То есть скоростной или тягучий. Я эти все цифры и стрелочки в записях видел у него.

Евгений Ловчев: Последний матч года – за это и посадить могли…

«ОЛЕГ, ОН ПОБЕЖАЛ! РАНО ПОБЕЖАЛ!»

В 1976-м играем в Шато Ру во Франции. Я – в запасе. Там еще такая ситуация была, мы вроде все в чемпионате не участвуем, должны получить одинаковую игровую практику в контрольных, но Киев то участвовал в Еврокубке, им надо наигрывать состав. Поэтому Матвиенко левому защитнику больше давали играть, чем мне. И вот сижу на скамейке. А Витька по левому флангу начал подключаться: раз, два, три… Лобан вдруг Базилевичу говорит: «Олег, он побежал уже! Рано побежал! Рано!» То есть, по их расчетам еще не должен так активно бежать, рано в форму вошел. Для меня это было удивительно.

Команда у Лобана играла в рваном ритме: условно, три минуты работаем на полную, три минуты отдыхаем. А что такое работаем? Это прессингуем, атакуем, не даем вздохнуть соперникам, три следующих минуты – катаем мячик. Точнее, защитники и полузащитники катают мяч через опорника, а нападающие отдыхают. И на тренировках был такой же рваный ритм: столько то минут выкладываемся, столько же – отдыхаем. А в этой паузе «отдыха» для восстановления дыхания били по воротам – справа и слева. Мячик на углу штрафной, если справа катишь в центр, с левой ноги – в дальний угол. А с другого угла – с правой ноги бьешь. Раз за разом!

И тренировал, доводил до автоматизма проходы крайних защитников и прострелы в штрафную в строго определенные точки. Трошкин и Матвиенко эти передачи из тренировки в тренировку шарашили! В матчах это давало результат. Но потом Лобан уверовал, что любого может натаскать. И когда с Трошкиным у него какие-то трения начались, убрал его и поставил Лозинского. И оказалось, не все так просто! Лоза начал каждый второй удар запарывать – за ворота бить… Схема, командная игра – важно, но главное – индивидуальность.

Евгений Ловчев: Раньше не было такой беготни из команды в команду

В «СПАРТАКЕ» ДЕЛАЛИ СТАВКУ НА ИНТЕЛЛЕКТ ИГРОКОВ

Симонян в «Спартаке» не расписывал так тренировки, как Лобан. Он делал ставку не на мощь, движение, а скорее на интеллект игроков. И брал в команду новичка, исходя из этого – подходит ли по интеллекту команде. В 1968-м «Спартак» занял второе место, ему стало ясно, что надо укрепить место центрального защитника (взяли Вадима Иванова), вратаря (взяли Кавазашвили), в центре полузащиты заиграл Васька Калинов. Я – в защите.

И вот в чем молодец Бескова – он тоже начал строить команду не по модели своего «Динамо» – «сила в движении», а по интеллекту. Это, к примеру, позволило объединить два таких разных игрока как Ярцев и Гаврилов.

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