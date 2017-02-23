«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу». Гид по турниру.

Кирилл Набутов прокомментирует игры «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» Телеведущий Кирилл Набутов выступит в роли комментатора игр турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».

Он один может сделать «Спартак» чемпионом, или «Кефир» против всех «Советский спорт» рассказывает об участниках первого Кубка России по киберфутболу.