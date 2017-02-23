«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу». Гид по турниру.
В этом материале мы рассказываем о турнире «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».
Кубок пройдет с 24 по 26 февраля в Уфе. В турнире примут участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги.
Трансляция
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Участники
Андрей «TIMON» Гурьев (ЦСКА) Максим «SHORT» Кирилов (Крылья Советов)
Алексей «DON_KLASSI4ESKY» Олейник (Ростов) Антон «ANTOXA1337» Жуков (Рубин)
Руслан «SHD» Яминов (Зенит) Илья «BLANCO» Белослудцев (Амкар)
Андрей «22DRON11» Коннов»(Краснодар) Роберт «UFENOK77» Фахретдинов (Уфа)
Сергей «KEFIR» Никифоров (Спартак) Шамиль «SHOOOMA1» Курбангаджиев (Анжи)
Антон «KLENOFF» Кленов (Локомотив) Кирилл «ARUHITO» Ординарцев (Оренбург)
Умар «GROZNENSKIY» Байсагуров (Терек) Вячеслав «JUHURO» Алхазов (Арсенал)
Омар «OMAR» Алиев (Урал) Валентин «MOROZ VL» Мороз (Томь)
Сетка Кубка
Расписание
24 февраля:
≈17:30 - жеребьевка
≈18:20 - выставочный матч
25 февраля:
≈10:00 - 1-й тур
≈10:50 - 2-й тур
≈11:40 - 3-й тур
≈12:30 - 4-й тур
≈13:20 - 5-й тур
≈14:10 - 6-й тур
≈15:00 - 7-й тур
≈16:30 - Матчи 1/4 финала
26 февраля:
≈10:00 - Матчи 1/2 финала
≈11:15 - Финальные матчи
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