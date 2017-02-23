Лыжник из Венесуэлы порвал интернет! Кто выпустил этого клоуна на старт? (видео)

Господи, это очень смешно! На чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском городке Лахти на старт вышел потрясающий спортсмен.

Знакомьтесь, это Адриан Солано – лыжник из Венесуэлы. Он решил стартовать в квалификационной гонке на 10 км. И вот как это выглядело.

Вам тоже бросилось в глаза, что парень вообще не умеет кататься на лыжах? По ходу дистанции Солано не катил, а просто шел. И это в лучшем случае!

Страшно за него было, когда Адриан летел с горы. Он и сам испугался, сев на попу. Но сел так неудачно, что сломал лыжную палку. Подошел к сервисмену, и тот не только дал ему новую, но и объяснил, как ей пользоваться.

Адриан Солано выдержал только 6,1 км. Потом сошел с дистанции. А какой смысл продолжать, если отставание от лидера уже составляло 38 минут?

У болельщиков это вызвало натуральный здоровый смех, который заменяет стакан кефира. Его даже поддерживали аплодисментами.

Приводим самые интересные комментарии фанатов лыжного спорта, оставленные под этим роликом.

«Барак Обама?»

«Уверен, он впервые встал на лыжи. Более того, он никогда не видел снег до того, как приехал в Лахти»

«Молодец, что вообще принял участие в соревнованиях. Браво за кураж! И молодец, что на твоем лице всегда была улыбка»

«Я уважают этого парня. Он молодец. Видно, что старается!»

«Кто выпустил этого клоуна на трассу? Есть вопросы к организаторам!»

«В голосину ору. Лучший спортсмен!»

«Что вы обманываете? Никакой это не Солано. Видно же, что это Мистер Бин»

«Он пытался… Но увы, не смог»

Но вообще такие «легенды» есть в каждом виде спорта. Вспомните, например, пловца Эрика Муссамбани из Экваториальной Гвинеи.

Человек по прозвищу Эрик-Угорь. А ведь стартовал он не в каком-то Лахти, а на Олимпиаде в Сиднее! Да, это худшая стометровка кролем в истории Игр. Но поймите, что Муссамбани начал заниматься плаванием за восемь месяцев до поездки на Олимпиаду.

Тренировался он в 20-метровом гостиничном бассейне в Малабо. И попал на Игры благодаря специальной квоте для развивающихся стран без дорогих спортивных объектов.

Жаль, что на Олимпиаду в Афины не пустили нашего Эрика, потому что у него возникли проблемы с визой.

…Будем верить, что увидим Адриана Солано в Пхенчхане!