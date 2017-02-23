Пройди тесты спецназа. Как отбирают в элитные подразделения разных стран мира

Нормативы отбора в спецназ разных стран мира – в день защитника Отечества «Советский спорт» предлагает примерить их на себя. Пройди тесты и пойми, из какого ты теста.

Воздушно-десантные войска (ВДВ), Россия

Что это: специализация ВДВ – выполнение задач в тылу врага, диверсионные операции, уничтожение и захват наземных объектов, прикрытие флангов и отдельных направлений. В конце XX – начале XXI века бойцы ВДВ принимали участие в боевых действиях в Афганистане, Чечне, погашении конфликтов на территориях бывших союзных республик. Считается, что впервые в России воздушный десант применили в 1929 году: в Таджикистане во время боев с басмачами за город Гарм.

Тест при вступлении: бег – 3км/11 мин, бег – 100 км/12 сек, жим штанги лежа – 8 повторений/собственный вес, подтягивания – 10, отжимания – 40/мин, подъемы на пресс – 60 раз/мин, метание гранаты (муляж, вес 500 г) – 20 метров.





Специальная авиадесантная служба SAS, Англия

British S.A.S Operator Публикация от Special Air Service (@british._sas) Авг 30 2015 в 11:46 PDT

Что это: Воздушно-десантное подразделение, созданное во время Второй Мировой войны. Специализация SAS – антитерористические операции. Принимали участие в спасении заложников на захваченном террористами немецком самолете в Могадишо (Сомали) в 1977 году. Спасали заложников в посольстве Ирана в Лондоне в 1988 году.

Тесты при вступлении:

Физический тест (первый этап отбора в SAS): отжимания – 40 раз/1 мин, приседания – 40 раз/1мин, подтягивания – 6 раз/время не ограничивают, отжимания на брусьях – 6 раз/время не ограничивают, жим штанги – 6 раз с 80% весом тела/время не ограничивают, подъем на канате в бронежилете – 6 метров/ вес бронежилета 8 кг, подъем разгибом ног из положения лежа – 6 раз/1мин, челночный бег – 4х25 м/25 сек, Бег – 5 миль (8 км)/40 мин.

Отдых между упражнениями – 1 мин.

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Тест на выживание (финальный этап отбора в SAS): кандидатов забрасывают в джунгли с флягой воды и одним набором выживания (аптечка, сухой паек). В течение семи дней они должны уходить от облав и выживать в лесу. Сразу после этого конкурсанта подвергают 24-часовому тесту на сопротивляемость допросам. Человека запирают в камере, подвергают физическому воздействию, оскорблениям, лишают сна, еды и питья.





Французский иностранный легион

#armeedeterre #soldat #legionetrangere #soldier #frenchforeignlegion Публикация от Scott Stefan Marchesi (@scottmarseille) Сен 22 2015 в 2:56 PDT

Что это: подразделение в составе сухопутных войск Франции, в котором служат иностранные наемники. Участвует в миротворческих операциях ООН и НАТО, антитеррористических операциях по всему миру. Легионеры принимали участие в военных операциях в Мали (2012), Косово (1999), Сомали (1992-1995), Персидском заливе (1991).

Во второй половине ХХ века легионеров бросали на подавление борьбы за независимость во французских колониях. Они воевали в Ливане, Заире, Марокко, Тунисе, Алжире, на Мадагаскаре, в Индокитае.

Тесты при вступлении:

Беговой тест - бег на 20-метровые дистанции по звуковым сигналам. После каждого завершенного бегового отрезка (за один отрезок считают 20х6 метров, всего в тесте не менее семи отрезков), время на преодоление 20 метров сокращается. Первый отрезок – 8 сек, второй, третий, четвертый – 7 сек, пятый, шестой – 6 сек, седьмой – 5 сек.

Физический тест - подтягивания - 4 раза, подъем на канате без ног – 5 метров, подъемы корпуса из положения лежа (пресс) - 40 раз.





Морские котики США (United States Navy SEAL)

Что это: элитное подразделение в составе военно-морских сил США. Участвовало во всех военных инициативах своего государства в 20 веке – начиная от войны в Корее, заканчивая Афганистаном и Ираком. Участвовали в ликвидации Усамы Бен Ладена в 2011 году.

Тесты при вступлении:

Физический тест (начальный этап отбора) - плавание – 500 ярдов (457,2 метра) за 12 минут 30 сек. Отдых 10 мин. Отжимания – 50 раз. Отдых 2 мин. Подъем корпуса из положения лежа (пресс) – 50 раз. Отдых 2 мин. Подтягивания – 10 раз. Отдых 2 мин. Бег - 1,5 мили (2,41 км) за 10 мин 30 сек.





Боевые пловцы ВМС, Германия

Ein Foto der Kampfschwimmer:) #Bundeswehr#Germany🇩🇪#kampfschwimmer#ksk#Spezialeinheiten#specialforces Публикация от @spezial_einheiten_deutschland Фев 5 2017 в 10:47 PST

Что это: подразделение, чья основная задача – выполнять работы на воде. Проводит разведку, ликвидацию береговой обороны, разминирование на воде, подводные работы, диверсионные работы на вражеских судах, помогает в спасении при возникновении ЧС на воде.

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Тесты при вступлении: подтягивание – 11 раз, приседания – 83 раза за две минуты, жим штанги – 50 кг на 18 раз, толкание ядра – 8 метров, прыжок в длину с разбега – 4,75 метра.

Бег: 100 метров – 13,4 сек, 400 метров – 68 сек, 5 км - 23 мин, 10 км – 46 мин.

Плавание: 100 м вольный стиль – 1 мин 46 сек, 200 м вольный стиль – 3 мин 57 сек, 300 м вольным стилем в одежде со снаряжением (общий вес около 15 кг) – 7 мин 39 сек, 1 км вольным стилем – 24 мин.

Перед этими испытаниями новичок должен нырнуть на время – от 45 сек.





Батальон специальных полицейских операций BOPE, Бразилия

Что это: подразделение в составе полиции штата Рио-де-Жанейро в Бразилии. Специализируется на проведении уличных боев в неблагополучных городских районах (фавелах), участвует в подавлении тюремных бунтов, обеспечивает безопасность во время массовых мероприятий, участвует в борьбе с наркоторговлей.

Тест при вступлении:

Физический тест - бег – 2,4км/12 мин, бег – 100 м/15 сек, плавание – 200 м/5 мин, подтягивания – 10 раз/время не ограничено, сгибания корпуса из положения лежа (пресс) – 44 раза /1 мин.

Кроме этого, кандидаты проходят тесты на психологическую готовность, тесты на знание основ тактической, медицинской, инженерной подготовки.





Информация взята из открытых источников. Нормативы могут меняться с течением времени