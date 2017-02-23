Дали прикурить «Витязю» и КХЛ. СКА крупно выиграл второй матч серии

В День защитника Отечества СКА был победителем во всем: и выставку техники устроил, и «Витязь» разгромил.

Машины и пушки у Ледового

23 февраля – повод для клубов КХЛ провести свои матчи в Кубке Гагарина по-особому. Только не для «Йокерита», потому что в Финляндии этот день будничный. ЦСКА, который как только ни ругают за низкую посещаемость, выходит на вторую игру с финской командой в ретро-форме. Там еще и для символического вбрасывания приглашают Софью Великую – олимпийскую чемпионку по фехтованию.

В пункте «джерси» СКА мог воспользоваться военной формой, в которой армейцы проводили два декабрьских матча в КХЛ против «Динамо» и «Локомотива». На игру петербургский клуб все-таки выходит в обычных синих свитерах, зато в околохоккейном плане «дает прикурить», как снова пел с куба Николай Расторгуев про товарища старшего сержанта.

За три часа до матча твиттер армейцев зовет скучающих болельщиков к Ледовому дворцу. Вместе с командованием Западного военного округа клуб организовал выставку военной техники. Боевая машина «Град», зенитно-ракетный пушечный комплекс, пусковая установка и другие машины – вот что ожидает пришедших. Самое то для родителей, которым нечем занять своих детей в праздничный день. Солдаты не только следят за тем, чтобы никто не сломал технику, но и готовы помочь закинуть детей на машины и спустить их обратно.

Собака-пограничник на вбрасывании

Во время матчей регулярного чемпионата состав СКА представляли на кубе, а на плей-офф имена хоккеистов появляются на льду и светящихся экранах. В этом списке не хватает Архипа Неколенко. 20-летний хоккеист попал в состав на второй матч вместо Александра Барабанова. Журналисты по мотивам первой игры шутили: Олег Знарок на вопрос об этой перестановке наверняка ответит, что «ничего не будет объяснять». Нападающий провел три матча в регулярном чемпионате и отметился только отрицательным показателем полезности в матче с «Салаватом».

Сюрпризы не заканчиваются. Следующий ход – уже не за тренерами. На символическое вбрасывание приглашают собаку-пограничника. Овчарке трудно идти по льду, но со своей необычной миссией она справляется и бросает шайбу хоккеистам. Джей – так зовут собаку – потом и уносит памятный сувенир со льда.

Те, кому не нравится, что КХЛ пытается копировать у НХЛ, могут справедливо негодовать. Еще осенью до такого вбрасывания додумались в «Анахайме». 11 ноября в США отмечают День ветеранов, и «Дакс» в преддверие памятной даты пригласили на вбрасывание собаку-сапера.

Прорыв Кетова

«Витязь» тоже идет на неожиданный ход: во второй игре ворота команды с первых минут защищает Игорь Сапрыкин, а не Харри Сятери. В этом сезоне финн остается главным вратарем у Валерия Белова, но в этом году из-за травмы легионера 25-летний воспитанник «Крыльев Советов» получил больше матчей и лучше воспользовался доверием тренеров: 11 побед в 22 играх.

Сапрыкин не раз вылетает из ворот и одним движением ловушки оставляет СКА без голов. Это продолжается недолго. На пятой минуте ему забивает Евгений Кетов, а в конце первого периода выход два в одного реализуют Вадим Шипачев и Евгений Дадонов. Обычная для них ситуация, но самое удивительное – вторым ассистентом объявляют Архипа Неколенко, который перед этой атакой отсидел двухминутный штраф. Форвард, переходивший в СКА летом 2014-го из «Спартака», набрал первое очко в КХЛ.

Двух голов достаточно для замены вратаря, но Харри Сятери везет меньше. Кетов оформляет дубль, и благодаря этому мы немного забываем, что на его месте должен быть Сергей Плотников. Павел Дацюк и Ярно Коскиранта увеличивают преимущество СКА до пяти голов, и «Витязь» вспоминает о старых временах. Алексей Копейкин пытается подраться с Александром Хохлачевым, но мешают судьи – краги же никто не скидывает. Стычка помогает гостям: прорыв Артем Швец-Роговой после прорыва Максима Афиногенова добивает шайбу в ворота Микко Коскинена.

В третьем периоде СКА добивает «Витязь» двумя щелчками: Патрика Херсли и Ильи Ковальчука, между этим шайбами армейцы теряют Якуба Ержабека, который забивает второй гол гостей. Уникально, что шведский защитник армейцев при результативных партнерах набирает больше всех очков – три.

Команды с предсказуемыми 2-0 в серии переезжают в Подмосковье. Если подопечным Белова все еще хочется пошуметь в плей-офф – самое время это сделать в Подольске.