Дали прикурить «Витязю» и КХЛ. СКА крупно выиграл второй матч серии
В День защитника Отечества СКА был победителем во всем: и выставку техники устроил, и «Витязь» разгромил.
Машины и пушки у Ледового
23 февраля – повод для клубов КХЛ провести свои матчи в
Кубке Гагарина по-особому. Только не для «Йокерита», потому что в Финляндии
этот день будничный. ЦСКА, который как только ни ругают за низкую посещаемость,
выходит на вторую игру с финской командой в ретро-форме. Там еще и для
символического вбрасывания приглашают Софью Великую – олимпийскую чемпионку по
фехтованию.
В пункте «джерси» СКА мог воспользоваться военной формой, в
которой армейцы проводили два декабрьских матча в КХЛ против «Динамо» и
«Локомотива». На игру петербургский клуб все-таки выходит в обычных синих
свитерах, зато в околохоккейном плане «дает прикурить», как снова пел с куба
Николай Расторгуев про товарища старшего сержанта.
За три часа до матча твиттер армейцев зовет скучающих болельщиков к Ледовому дворцу. Вместе с командованием Западного военного округа клуб организовал выставку военной техники. Боевая машина «Град», зенитно-ракетный пушечный комплекс, пусковая установка и другие машины – вот что ожидает пришедших. Самое то для родителей, которым нечем занять своих детей в праздничный день. Солдаты не только следят за тем, чтобы никто не сломал технику, но и готовы помочь закинуть детей на машины и спустить их обратно.
Собака-пограничник на вбрасывании
Во время матчей регулярного чемпионата состав СКА
представляли на кубе, а на плей-офф имена хоккеистов появляются на льду и светящихся
экранах. В этом списке не хватает Архипа Неколенко. 20-летний хоккеист попал в
состав на второй матч вместо Александра Барабанова. Журналисты по мотивам
первой игры шутили: Олег Знарок на вопрос об этой перестановке наверняка
ответит, что «ничего не будет объяснять». Нападающий провел три матча в
регулярном чемпионате и отметился только отрицательным показателем полезности в
матче с «Салаватом».
Сюрпризы не заканчиваются. Следующий ход – уже не за тренерами. На символическое вбрасывание приглашают собаку-пограничника. Овчарке трудно идти по льду, но со своей необычной миссией она справляется и бросает шайбу хоккеистам. Джей – так зовут собаку – потом и уносит памятный сувенир со льда.
Те, кому не нравится, что КХЛ пытается копировать у НХЛ, могут справедливо негодовать. Еще осенью до такого вбрасывания додумались в «Анахайме». 11 ноября в США отмечают День ветеранов, и «Дакс» в преддверие памятной даты пригласили на вбрасывание собаку-сапера.
Прорыв Кетова
«Витязь» тоже идет на неожиданный ход: во второй игре ворота
команды с первых минут защищает Игорь Сапрыкин, а не Харри Сятери. В этом
сезоне финн остается главным вратарем у Валерия Белова, но в этом году из-за
травмы легионера 25-летний воспитанник «Крыльев Советов» получил больше матчей
и лучше воспользовался доверием тренеров: 11 побед в 22 играх.
Сапрыкин не раз вылетает из ворот и одним движением ловушки
оставляет СКА без голов. Это продолжается недолго. На пятой минуте ему забивает
Евгений Кетов, а в конце первого периода выход два в одного реализуют Вадим
Шипачев и Евгений Дадонов. Обычная для них ситуация, но самое удивительное –
вторым ассистентом объявляют Архипа Неколенко, который перед этой атакой
отсидел двухминутный штраф. Форвард, переходивший в СКА летом 2014-го из «Спартака»,
набрал первое очко в КХЛ.
Двух голов достаточно для замены вратаря, но Харри Сятери
везет меньше. Кетов оформляет дубль, и благодаря этому мы немного забываем, что
на его месте должен быть Сергей Плотников. Павел Дацюк и Ярно Коскиранта
увеличивают преимущество СКА до пяти голов, и «Витязь» вспоминает о старых
временах. Алексей Копейкин пытается подраться с Александром Хохлачевым, но
мешают судьи – краги же никто не скидывает. Стычка помогает гостям: прорыв Артем
Швец-Роговой после прорыва Максима Афиногенова добивает шайбу в ворота Микко
Коскинена.
В третьем периоде СКА добивает «Витязь» двумя щелчками: Патрика Херсли и Ильи Ковальчука, между этим шайбами армейцы теряют Якуба
Ержабека, который забивает второй гол гостей. Уникально, что шведский защитник
армейцев при результативных партнерах набирает больше всех очков – три.
Команды с предсказуемыми 2-0 в серии переезжают в Подмосковье. Если подопечным Белова все еще хочется пошуметь в плей-офф – самое время это сделать в Подольске.
Матч
СКА - Витязь - 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Голы:
Кетов (Белов, Яковлев), 5:08 (1:0). Дадонов (Шипачёв, Неколенко), 17:59 (2:0). Кетов (Херсли, Хафизуллин), 27:35 (3:0). Дацюк (Херсли, Шипачёв), 33:27 (4:0). Коскиранта (Широков, Белов), 36:03 (5:0). Швец-Роговой (Афиногенов), 38:08 (5:1). Херсли (Гусев, Дадонов), 46:19 (6:1). Ержабек (Яценко), 53:42 (6:2). Ковальчук 54:58 (7:2 - бол.).
Место и дата
23 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция