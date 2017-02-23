Фонтанчик финнам не помог

Армейцы одержали вторую победу над «Йокеритом», дожав соперника в овертайме. Четвертый период начался с 10-мирутной задержкой, которая едва не вышла боком хозяевам.

«Все билеты на 23 февраля проданы». Такое объявление забытого для касс спорткомплекса ЦСКА содержания радовал глаз, но не жаждущих попасть на хоккей. Есть первый аншлаг на домашнем матче красно-синих в этом сезоне. Верится, не последний.

А у подъездов дворца спорта выстрлились очереди, как к Мавзолей Ленина. Многие болельщики смогли добраться до своих мест только к середине первого периода.

Они не увидели олимпийскую чемпионку по фехтованию Софью Великую, которую не просто пригласили на хоккей, но и доверили символическое вбрасывание. Кому же еще – в День защитника Отечества?

Армейцы по случаю своего праздника облачились в ретро-форму. Никто не мог ответить, какие хоккейные подвиги в ней были совершены. А в раздевалке хозяев кто-то заменил мотивирующие слоганы. Главком ЦСКА Дмитрий Квартальнов был очень недоволен.

Один такой висел в зале на запасных воротах: «Только вместе возможно все!»

Наверное, можно было придумать что-то поинтере снее…

По случаю праздника открыли правительственную ложу, едва ли не впервые в сезоне. Там расположились президент ЦСКА Игорь Есмантович, член наблюдательного совета клуба Борис Михайлов. Как-то легенда признался, что 23 февраля его ЦСКА часто терпел чувствительные поражения. Например, от 1:6 «Спартака» в 1969-м или 6:8 от рижского «Динамо» в 1977-м.

По прошествии двух периодов казалось, что этой печальной участи армия Дмитрия Квартальнова избежит. Преимущество хозяев не вызывало сомнений. Игра шла кость в кость. В первой 2-минутке ушел в раздевалку финн Талая. Во второй – капитан гостей Регин ткнул рукой в шею Жаркову. Судьи пожалели датчанина и ограничились малым штрафом. Вскоре Пильстрем встретил Скотта скользящим ударом в голову и получил малый штраф в комбинации с 10-минутным.

Дважды хозяева на минуту с гаком оставались впятером против троих. Но бригада большинства Петров – Попов – Ничушкин, Киселевич – Да Коста работала с нулевым КПД. Уповая на броски француза и вылазки из-за ворота на ближний пятачок Ничушкина.

Армейцы открыли счет на 26-й минуте после лихой контратаки. Ничушкин длинной диагональной передачей (ее когда-то называли первым армейским пасом) бросил в прорыв Мамина. Тот не только укротил шайбу, но заложив корпус, мягко подкинул ее в противоход вратарю. Гол со знаком качества от свежеиспеченного победителя Кубка «Карьяла».

Мало кто верил в спасение «шутов». Но они восстановили равновесие, воспользовавшись глупым удалением защитника Сергеева, заменившего дисквалифицированного Панина. Хухтала в одно касание неотразимо бросил с правого фланга. 1:1.

Четвертый период начался с 10-минутной задержкой. Из-за неурядиц со штырем ворот. Его долго пытались выдернуть из льда технические работники. Из лунки фонтанировала вода. «Колхоз!» - наверняка сказал бы Александр Радулов, да нет его сейчас в Москве. Он в «Монреале» бьется за легендарный клуб и свой будущий многолетний контракт. Тем временем игроки устроили массовое катание.

Пауза, казалось, пошла на пользу «шутам». Они подолгу запирали армейцев в зоне. А шайба по закону подлости влетела в финские ворота. На 12-й минуте овертайма Андронов выиграл вбрасывание, а потом раньше вратаря отыскал шайбу после добивания Жаркова и отправил ее в сетку. Радости победителей и переполненного зала не было предела. А болельщик из Мытищ, вжившийся в образ вождя пролетарской революции, был счатливее всех.

Завтра в 11.00 ЦСКА в Хельсинки.