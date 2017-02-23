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«У СКА более-менее игра получилась». Знарок скромничает после разгрома (видео)

Сергей Разин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«У СКА более-менее игра получилась». Знарок скромничает после разгрома (видео)
Источник: ХК СКА

Тренер СКА заставляет журналистов вспомнить регламент, Белов хочет забыть игру, а Яковлев рад за собаку.

Знарок редко меняет первую фразу на пресс-конференциях после матчей.

– С праздником всех, – показалось, что Олег Валерьевич поздравляет журналистов с победой СКА. – С днем защитников Отечества. У нас более-менее игра получилась. Готовимся серьезно к выезду.

– Неколенко неожиданно с первых минут вышел. Очередная травма?
– Нет, просто надо было заявлять седьмого защитника, – этот ответ заставил журналистов искать логику в выходе форварда с заявкой седьмого игрока обороны. Но объяснение есть: по регламенту, в составе команды на матч может быть до 20 игроков, включая вратарей. Но если в составе хоккеист до 19 или 20 лет, то заявка может составить до 22 игроков. На матч с «Витязем» у СКА – 21 человек.

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– Честно говоря, мне говорить особо нечего, – после этого тренер «Витязя» действительно замолчал на шесть секунд и показалось, что он ничего больше не скажет. – Надо побыстрее забыть эту игру и сделать так, чтобы в домашних стенах мы по-другому выглядели. Счет сам за себя говорит. Самое главное – СКА в движении превосходил нас. Отсюда и остальные беды. 

– По силовому давлению тоже уступили. Это нехватка эмоций по сравнению с первым матчем? 
– Будем разбираться. Мы готовились к игре, и ничего не предвещало такого развития событий. 

– Неожиданную перестановку обнаружили у вас на тренерской лавке обнаружили. С чем это связано? 
– Не было у нас перестановок, – отрезал Белов. Журналист явно не ожидал такого ответа, ведь он заметил отсутствие на скамейке Равиля Якубова. Знарок с интересом наблюдал за этим диалогом, посматривая то на журналиста, то на коллегу. – У нас весь сезон тренеры по очереди находятся наверху. Кто следит за нашими играми, тот знает.

В микст-зоне из игроков СКА ждали Патрика Херсли или Архипа Неколенко, который сегодня впервые ассистировал и был удален в КХЛ. Но для беседы вышел Егор Яковлев, он подошел вплотную к журналистам, из-за чего хоккеист оказался почти в кольце из диктофонов. 

– Реализовали свои моменты, Коскинен здорово сыграл, выручил нас, ведь у «Витязя» тоже были опасные моменты, – «старший лейтенант Яковлев доклад закончил», хочется добавить к этому рапорту Егора.

– Вторая игра легче сложилась, чем предыдущая? 
– Более спокойно. В прошлом матче была нервозность, много эмоций, брак в передачах. Сегодня было получше. 

– СКА перестроился или «Витязь» стал иначе играть?
– Трудно сказать. Мы уверенность почувствовали, хорошо, что первыми забили гол и дальше пошло. 

– Вы и забросили голов больше, но и пропустили на одну шайбу больше. Немножко расслабились в конце встречи? 
– Немного, да, пропустили необязательные голы. Нужно было построже сыграть. Это игры плей-офф, и в них вообще нежелательно пропускать. 

– В вашей карьере были времена, когда вы играли центрального форварда... Как оцените символическое вбрасывание, выполненное собакой? – вопрос закончился неожиданно и вызвал улыбку у всех, в том числе у Яковлева.
– Это здорово, что проводятся такие акции, это большой плюс. Руководство клуба – молодцы. 

Матч

СКА - Витязь - 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

Голы:

Кетов (Белов, Яковлев), 5:08 (1:0). Дадонов (Шипачёв, Неколенко), 17:59 (2:0). Кетов (Херсли, Хафизуллин), 27:35 (3:0). Дацюк (Херсли, Шипачёв), 33:27 (4:0). Коскиранта (Широков, Белов), 36:03 (5:0). Швец-Роговой (Афиногенов), 38:08 (5:1). Херсли (Гусев, Дадонов), 46:19 (6:1). Ержабек (Яценко, Чернов), 53:42 (6:2). Ковальчук (Белов), 54:58 (7:2 - бол.).

Место и дата

23 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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