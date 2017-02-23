Европа напала на Россию в угоду Америке. Россия ответила добром…
Юрий Цыбанев - об удивительных перипетиях ЧМ по лыжному спринту, похожих на злую сказку.
Дикость какая-то! Хоть не верь глазам своим… Женский полуфинал. В одном забеге собрались три дамы, выигрывавшие в последнее время спринт в рамках Кубка мира - норвежка Фалла, шведка Нильссон и наша Матвеева. На финишную прямую они вышли лыжа в лыжу. Места в финале были, скорее всего, практически гарантированы всем троим, пусть кому-то в качестве «лаки лузера» - ибо участницы второго полуфинала заведомо не были способны развить подобные скорости.
И тут Стина Нильссон, заложив вираж вбок,
буквально протаранила бульдозером Наталью Матвееву, вмяв ее в снег. Без шансов
самой удержаться на ногах… Чуть позже шведку признают виновной в столкновении и
дисквалифицируют
Думайте что хотите, хотите смейтесь, хотите
возмущайтесь – но акт самопожертвовани
Но это еще не все.
Сергей Устюгов, добравшийся до финала не без приключений, в главной гонке решил исключить любые случайности и диверсии. Он настроился выиграть гонку в обход какой бы то ни было тактики, одним только богатырским здоровьем. Он вышел вперед сразу и лидировал всю гонку. Он сбросил в богатырском этом порыве с плеч могучий норвежский триумвират, гипотетически страшный в его тактическом единении. Сделал самое главное. Скандинавы быстро отстали и, считай, сдались.
И когда казалось уже, что Сергей красиво, мощно и очень по-русски отомстил за Наталью, из-за его спины на самом финише выскочил – не норвежец, нет, а итальянец Пеллегрино. Должно быть, безмерно благодарный русскому богатырю за нокаутирющее отсечение троих норвежских конкурентов…
Удивительная история. Похожая на злую сказку.