Европа напала на Россию в угоду Америке. Россия ответила добром…

Юрий Цыбанев - об удивительных перипетиях ЧМ по лыжному спринту, похожих на злую сказку.

Дикость какая-то! Хоть не верь глазам своим… Женский полуфинал. В одном забеге собрались три дамы, выигрывавшие в последнее время спринт в рамках Кубка мира - норвежка Фалла, шведка Нильссон и наша Матвеева. На финишную прямую они вышли лыжа в лыжу. Места в финале были, скорее всего, практически гарантированы всем троим, пусть кому-то в качестве «лаки лузера» - ибо участницы второго полуфинала заведомо не были способны развить подобные скорости.

И тут Стина Нильссон, заложив вираж вбок, буквально протаранила бульдозером Наталью Матвееву, вмяв ее в снег. Без шансов самой удержаться на ногах… Чуть позже шведку признают виновной в столкновении и дисквалифицируют . Но ей-то это уже без разницы. Одна из главных фавориток спринта, Нильссон в отчаянном-безрас судном порыве просто напала на россиянку – это выглядело именно так – и ценой самоуничтожения устранила Матвееву из борьбы за пьедестал…

Думайте что хотите, хотите смейтесь, хотите возмущайтесь – но акт самопожертвовани я шведки расстелил ковровую дорожку на пьедестал двум американкам – Диггинс и Рэндалл. Притом что финал с участием Нильссон и Матвеевой вряд ли бы открыл перед ними эту светлую перспективу. А норвежка Фалла выиграла золото в одну калитку, не испытав в отсутствие шведки и россиянки ни намека на конкуренцию. Такие вот далеко идущие последствия шведского наезда.

Но это еще не все.

Сергей Устюгов, добравшийся до финала не без приключений, в главной гонке решил исключить любые случайности и диверсии. Он настроился выиграть гонку в обход какой бы то ни было тактики, одним только богатырским здоровьем. Он вышел вперед сразу и лидировал всю гонку. Он сбросил в богатырском этом порыве с плеч могучий норвежский триумвират, гипотетически страшный в его тактическом единении. Сделал самое главное. Скандинавы быстро отстали и, считай, сдались.

И когда казалось уже, что Сергей красиво, мощно и очень по-русски отомстил за Наталью, из-за его спины на самом финише выскочил – не норвежец, нет, а итальянец Пеллегрино. Должно быть, безмерно благодарный русскому богатырю за нокаутирющее отсечение троих норвежских конкурентов…

Удивительная история. Похожая на злую сказку.