«За мужиков!» Поддержать «Ростов» в Праге приехали более тысячи донских фанатов

РЕКОРДНЫЙ ПИВНОЙ ДЕСАНТ

Центр Праги стал ростовским за сутки до матча. Практически все местные рестораны окрасились в желто-синий цвет, а бокалы с пивом опустошались под дружное «За мужиков!». Это брутальное прозвище, ушедшее в народ с подачи Курбана Бердыева, окончательно закрепилось за «Ростовом».

На ответный матч со «Спартой» в столицу Чехии прибыл рекордный десант фанатов россиян, - примерно 1100 болельщиков. Прежнее достижение (выезд в Мюнхен) перекрыто более чем в два раза. Но дело тут, скорее, не в растущей популярности клуба, а в самой Праге, которая является излюбленным местом для туристов. Тем более что матч совпал с Днем защитника Отчества, и у большинства россиян выходные растянутся до понедельника.

Чехи, кстати, цены на билеты для гостей сделали мизерными. Попасть на сектор можно было всего лишь за 15 евро. С прайсом для местных тоже чудить на стали. 20 евро за ворота, 50 – на центральные трибуны. Такой ценник ростовскому билетному отделу и не снился.

- У «Спарты» нет шансов, да и «Ростов» не тот соперник, чтобы был ажиотаж, – обречено вздохнул представитель пресс-службы чехов за пару часов до матча. – В лучшем случае соберется около 14 тысяч.

Пражская «Дженерали Арена», к слову, вмещает примерно 21 тысячу человек.

ВНОВЬ БЕЗ ДЖАНАЕВА

- Сыграет ли Джанаев? Решение примем в день матча, - сказал на пресс-конференции перед игрой главный тренер «Ростова» Иван Данильянц. То же самое он говорил и перед первой встречей со «Спартой». Неделю назад вратарь не попал даже в заявку — теперь сценарий повторился. В среду Джанаев наблюдал за тренировкой одноклубников от бровки, а сегодня вышел из автобуса с грустным видом. Травма плеча не дает Сослану покоя еще с первой части сезона.

По слухам, после победы над чехами Джанаев полетел в Испанию, где его попытались привести в порядок. Реабилитация продолжалась несколько дней, но, видимо, все прошло не так эффективно.

А место в воротах вновь займет Медведев. Недавний дебютант основного состава привыкает к роли первого вратаря «Ростова». Не изменились и остальные 10 позиций стартового состава. И это означает, что к ответной игре желто-синие подошли без намека на какую-либо расслабленность.