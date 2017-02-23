Шоу должно продолжаться. Что творится в Ярославле, когда играет «Локомотив»
Обозреватель «Советского спорта» побывал в Ярославле на матче между «Локомотивом» и минским «Динамо», чтобы понять, как этот город живет во время розыгрыша Кубка Гагарина.
Плей-офф - особенное время не только для хоккеистов, но и для болельщиков. Их жизненное расписание синхронизируется с календарем матчей любимого клуба, а на кухнях ведутся разговоры исключительно о шансах на Кубок. Исключения есть, но их мало.
Когда ты приезжаешь в любой из наших городов, в котором есть хоккейная команда, сражающаяся в это время в матчах на вылет, то понимаешь это сразу. На улицах и в барах довольно часто встречаются болельщики в атрибутике, проезжающие мимо автомобили пестрят клубной символикой, а на остановках общественного транспорта доводится слышать рассуждения на тему: «ну что, пройдем их?».
Все
это в полной
мере относится
к одному из
самых хоккейных
городов России
– Ярославлю.
Местный «Локомотив»
на днях начал
свой очередной
поход за Кубком
Гагарина с
победы над
минским «Динамо».
В том матче
«железнодорожник
В
таких случаях
обычно болельщики
аккуратно
оценивают шансы
своих, отдавая
должное силе
соперника.
Однако поклонники
«железнодорожник
Зайдя на трибуну можно было обнаружить типичные атрибуты ярославского плей-оффного антуража – 8,5 тысяч надувных палок-стучалок и баннер с ярким девизом: «Никогда не сдавайся – увидишь, как сдаются другие!». Такие мотивирующие лозунги – одна из лучших идей, которые реализуют клубы КХЛ в матчах на вылет. Иногда их суть и глубина отлично характеризуют готовность команды к борьбе за Кубок.
У
«Локомотива»
проблем с креативом
по этой части
нет, а вот результаты
двух последних
плей-офф не
радуют – «железнодорожник
Из Минска на выезд подтянулась внушительная бригада голосистых фанов, прибывших в Ярославль на трех автобусах. Они почти полностью оккупировали гостевой сектор и дали знать о себе еще до стартового вбрасывания, красиво спев гимн Республики Беларусь. Ну а после того, как игра началась, они принялись неистово гнать свою команду вперед, да так, что в какой-то момент перекрикивали 8 с лишним тысяч ярославских болельщиков.
«Арена-2000» разогрелась не сразу. Гости успели создать несколько опасных моментов возле ворот Мурыгина прежде чем фанатский сектор «Локомотива» как следует раскачал этот мир. В этот момент хозяева очень кстати для себя заработали большинство, поэтому гол Стаффана Кронвалла был встречен оглушительным раскатом ликующих возгласов вперемешку со звоном палок-стучалок.
Ярославцы взяли игру под свой контроль и стремились развить успех, а главный тренер хозяев Алексей Кудашов, с видом чрезвычайно уверенного в себе человека, резкими движениями рук словно дирижировал ареной и командной игрой. Да вообще вся скамейка «Локомотива» в этом матче жила. Активен был не только Кудашов и его штаб – игроки в свою очередь эмоционально поддерживали друг друга.
Чего не скажешь о минчанах. Команда Крэйга Вудкрофта выглядела очень нервно – хоккеисты раз за разом разменивались на мелкие конфликты, неоправданно много фолили и допускали глупые ошибки в обороне. Похоже, не смогли справиться с давлением и собственными эмоциями, что странно, ведь в составе «Динамо» достаточно опытных игроков.
В первом перерыве в фойе арены публику развлекал духовой оркестр, диджей и несколько аниматоров, приглашавших народ принять участие в разнообразных конкурсах. Настроение у ярославских болельщиков было приподнятое, все обсуждали хоккей и на каждом шагу слышались возгласы в духе «шоу должно продолжаться».
Продолжилось оно великолепным голом местного воспитанника Артема Ильенко, который парой ложных движений эффектно разобрался с Беном Скривенсом и отправил шайбу под перекладину с неудобной руки. И тут, как сказал мой дед, заходя в курятник: «понеслаааась!». Накладал, Аверин и Лугин по очереди разобрались с обороной «Динамо», всякий раз заставляя «Арену-2000» ходить ходуном.
5:0
и во втором
перерыве у
ярославцев
был повод вспомнить
знаменитую
композицию
группы «Чайф».
Клубный маскот
разгуливал
в фойе арены,
веселил детишек
и со всеми
фотографировался
Третий
период стартовал
с «дубля» Андрея
Локтионова,
который форвард
«железнодорожник
Вратаря
пожалели, но
недолго. Прекрасное
настроение
Ярославлю в
этот вечер было
гарантировано,
и даже вторая
шайба минчан,
которую забил
Элиссон, не
могла его испортить.
«Локомотив»
победил, продемонстрирова
Но Алексей
Кудашов на
послематчевой
пресс-конференци
Матч
Локомотив - Динамо Мн - 7:2 (1:0, 4:0, 2:2)
Голы:
Крунвалль (Тальбо, Козун), 7:54 (1:0 - бол.). Ильенко (Локтионов), 26:56 (2:0). Накладал (Крунвалль, Козун), 33:33 (3:0 - бол.). Аверин (Лугин), 34:51 (4:0). Лугин (Рафиков), 39:00 (5:0 - бол.). Локтионов (Кадейкин, Рафиков), 40:26 (6:0). Локтионов (Кадейкин, Гавриков), 42:29 (7:0 - мен.). Коробов (Степанов), 43:28 (7:1 - бол.). Эллисон (Костицын, Клинкхаммер), 52:59 (7:2).
Место и дата
23 февраля 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция