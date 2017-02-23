Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА7 : 2Витязь
Баскетбол  ЦСКА93 : 81Маккаби Тель-Авив
Футбол  Спарта0 : 1Ростов
Хоккей  ЦСКА2 : 1 ОТЙокерит
Футбол  Зенит3 : 1Андерлехт
Футбол  Шахтер0 : 0Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шоу должно продолжаться. Что творится в Ярославле, когда играет «Локомотив»

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Шоу должно продолжаться. Что творится в Ярославле, когда играет «Локомотив»
Источник: ХК «Локомотив»

Обозреватель «Советского спорта» побывал в Ярославле на матче между «Локомотивом» и минским «Динамо», чтобы понять, как этот город живет во время розыгрыша Кубка Гагарина.

Плей-офф - особенное время не только для хоккеистов, но и для болельщиков. Их жизненное расписание синхронизируется с календарем матчей любимого клуба, а на кухнях ведутся разговоры исключительно о шансах на Кубок. Исключения есть, но их мало.

Когда ты приезжаешь в любой из наших городов, в котором есть хоккейная команда, сражающаяся в это время в матчах на вылет, то понимаешь это сразу. На улицах и в барах довольно часто встречаются болельщики в атрибутике, проезжающие мимо автомобили пестрят клубной символикой, а на остановках общественного транспорта доводится слышать рассуждения на тему: «ну что, пройдем их?».

Все это в полной мере относится к одному из самых хоккейных городов России – Ярославлю. Местный «Локомотив» на днях начал свой очередной поход за Кубком Гагарина с победы над минским «Динамо». В том матче «железнодорожники» лишь в третьем периоде смогли сломить сопротивление гостей и выиграли в итоге со счетом 2:1. Матч получился довольно типичным для плей-офф – эмоциональным, жестким, держащим в напряжении до финальной сирены.

В таких случаях обычно болельщики аккуратно оценивают шансы своих, отдавая должное силе соперника. Однако поклонники «железнодорожников» уже перед вторым матчем серии в большинстве своем всерьез рассуждали о том, что «Минск надо убирать в четырех матчах, чтобы сохранить силы перед СКА». По крайней мере именно в таком ключе шел разговор двух молодых болельщиков в шарфах «Локомотива» возле буфетных столиков за полчаса до начала матча.

Зайдя на трибуну можно было обнаружить типичные атрибуты ярославского плей-оффного антуража – 8,5 тысяч надувных палок-стучалок и баннер с ярким девизом: «Никогда не сдавайся – увидишь, как сдаются другие!». Такие мотивирующие лозунги – одна из лучших идей, которые реализуют клубы КХЛ в матчах на вылет. Иногда их суть и глубина отлично характеризуют готовность команды к борьбе за Кубок.

У «Локомотива» проблем с креативом по этой части нет, а вот результаты двух последних плей-офф не радуют – «железнодорожники» вылетали в первом раунде. Но сейчас все об этом забыли, и даже местные журналисты не задают Алексею Кудашову вопросы про неудачный опыт прошлого года, когда его команда уступила СКА в серии 1-4. Однако все те же болельщики перед вторым матчем с минским «Динамо» подмечают, что Алексей Николаевич растет как тренер – не повторяет ошибок прошлого и победный состав в этот раз не поменял.

Из Минска на выезд подтянулась внушительная бригада голосистых фанов, прибывших в Ярославль на трех автобусах. Они почти полностью оккупировали гостевой сектор и дали знать о себе еще до стартового вбрасывания, красиво спев гимн Республики Беларусь. Ну а после того, как игра началась, они принялись неистово гнать свою команду вперед, да так, что в какой-то момент перекрикивали 8 с лишним тысяч ярославских болельщиков.

«Арена-2000» разогрелась не сразу. Гости успели создать несколько опасных моментов возле ворот Мурыгина прежде чем фанатский сектор «Локомотива» как следует раскачал этот мир. В этот момент хозяева очень кстати для себя заработали большинство, поэтому гол Стаффана Кронвалла был встречен оглушительным раскатом ликующих возгласов вперемешку со звоном палок-стучалок.

Ярославцы взяли игру под свой контроль и стремились развить успех, а главный тренер хозяев Алексей Кудашов, с видом чрезвычайно уверенного в себе человека, резкими движениями рук словно дирижировал ареной и командной игрой. Да вообще вся скамейка «Локомотива» в этом матче жила. Активен был не только Кудашов и его штаб – игроки в свою очередь эмоционально поддерживали друг друга.

Чего не скажешь о минчанах. Команда Крэйга Вудкрофта выглядела очень нервно – хоккеисты раз за разом разменивались на мелкие конфликты, неоправданно много фолили и допускали глупые ошибки в обороне. Похоже, не смогли справиться с давлением и собственными эмоциями, что странно, ведь в составе «Динамо» достаточно опытных игроков.

В первом перерыве в фойе арены публику развлекал духовой оркестр, диджей и несколько аниматоров, приглашавших народ принять участие в разнообразных конкурсах. Настроение у ярославских болельщиков было приподнятое, все обсуждали хоккей и на каждом шагу слышались возгласы в духе «шоу должно продолжаться».

Продолжилось оно великолепным голом местного воспитанника Артема Ильенко, который парой ложных движений эффектно разобрался с Беном Скривенсом и отправил шайбу под перекладину с неудобной руки. И тут, как сказал мой дед, заходя в курятник: «понеслаааась!». Накладал, Аверин и Лугин по очереди разобрались с обороной «Динамо», всякий раз заставляя «Арену-2000» ходить ходуном.

5:0 и во втором перерыве у ярославцев был повод вспомнить знаменитую композицию группы «Чайф». Клубный маскот разгуливал в фойе арены, веселил детишек и со всеми фотографировался. Местный медведь очень популярен у болельщиков, жаль только автографы раздавать он не может – не позволяют особенности костюма. Болельщики к тому моменту говорили - кто о чем. Кому-то завтра в «Ашан» за покупками с тещей, а кто-то едет в Минск и серьезно рассуждает о собственной нефартовости для команды – мол, приедем за тысячу километров, а «Динамо» как назло соберется и выиграет.

Третий период стартовал с «дубля» Андрея Локтионова, который форвард «железнодорожников» оформил в меньшинстве! Это был знак – пора пускать волну, а в Ярославле она очень красочная. Все это голевое пиршество вызвало эйфорию на трибунах, которая очень быстро передалась хоккеистам. Спустя минуту после того, как Локтионов зажег на табло счет 7:0, Дмитрий Коробов мощным щелчком лишил «сухаря» Алексея Мурыгина.

Вратаря пожалели, но недолго. Прекрасное настроение Ярославлю в этот вечер было гарантировано, и даже вторая шайба минчан, которую забил Элиссон, не могла его испортить. «Локомотив» победил, продемонстрировав тотальный хоккей, и заставил усомниться в готовности «Динамо» к этому противостоянию.

Но Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции был строг и сосредоточен: «Мы очень довольны, что сохранили за собой преимущество домашней площадки. Готовимся к следующему матчу. Эту игру мы уже забыли. Знаем «Минск-Арену», знаем, что нас там ждет». Сказал – как отрезал и вопросов почти ни у кого не возникло. Разве что болельщики, разъезжаясь по домам и празднуя победу, требовали, чтобы шоу продолжалось.

Матч

Локомотив - Динамо Мн - 7:2 (1:0, 4:0, 2:2)

Голы:

Крунвалль (Тальбо, Козун), 7:54 (1:0 - бол.). Ильенко (Локтионов), 26:56 (2:0). Накладал (Крунвалль, Козун), 33:33 (3:0 - бол.). Аверин (Лугин), 34:51 (4:0). Лугин (Рафиков), 39:00 (5:0 - бол.). Локтионов (Кадейкин, Рафиков), 40:26 (6:0). Локтионов (Кадейкин, Гавриков), 42:29 (7:0 - мен.). Коробов (Степанов), 43:28 (7:1 - бол.). Эллисон (Костицын, Клинкхаммер), 52:59 (7:2).

Место и дата

23 февраля 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Орешкин: Миронов готов сыграть в серии с «Торпедо»Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2 О.Т.) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина, а также сообщил, что пропустивший встречу защитник Андрей Миронов готов сыграть в этой серии.Петерис Скудра: Мы поддержим Бирюкова, все вместеГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвел итог второго матча первого раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2:3 О.Т.).«У СКА более-менее игра получилась». Знарок скромничает после разгрома (видео)«У СКА более-менее игра получилась». Знарок скромничает после разгрома (видео)Тренер СКА заставляет журналистов вспомнить регламент, Белов хочет забыть игру, а Яковлев рад за собаку.Задержка с началом овертайма в матче ЦСКА - «Йокерит» связана со сломанным сверломЗадержка с началом овертайма в матче ЦСКА - «Йокерит» связана со сломанным сверломЮкка Ялонен: Мне понравилось наше меньшинствоПосле поражения от ЦСКА (1:2 ОТ) главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен похвалил свою командуДмитрий Квартальнов: Большинство было безобразнымПосле победы над «Йокеритом» (2:1 ОТ) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов пожурил свои бригады большинстваФонтанчик финнам не помогФонтанчик финнам не помогАрмейцы одержали вторую победу над «Йокеритом», дожав соперника в овертайме. Четвертый период начался с 10-мирутной задержкой.ЦСКА обыграл «Йокерит» в овертайме и увеличил преимущество в серииЦСКА одержал вторую победу в серии ¼ финала плей-офф Западной конференции с «Йокеритом» (2:1 OT).Дали прикурить «Витязю» и КХЛ. СКА крупно выиграл второй матч серииДали прикурить «Витязю» и КХЛ. СКА крупно выиграл второй матч серииВ День защитника Отечества СКА был победителем во всем: и выставку техники устроил, и «Витязь» разгромил.Егор Яковлев: Коскинен здорово сыграл, выручил нас, ведь у «Витязя» тоже были опасные моментыЗащитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от второго матча серии 1/4 финала Западной конференции против «Витязя» (7:2).Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Торпедо» во втором матче серии плей-оффМосковское «Динамо» взяло верх над нижегородским «Торпедо» (3:2 О.Т.) во втором матче ¼ финала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ.Валерий Белов: Нужно сделать так, чтобы против СКА в домашних стенах «Витязь» выглядел по-другомуГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от второго матча серии 1/4 финала Западной конференции против СКА (2:7).Олег Знарок: Появление Неколенко? Просто надо было заявлять седьмого защитникаГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от второго матча серии 1/4 финала Западной конференции против «Витязя» (7:2).«Локомотив» разгромил минское «Динамо» в матче Кубка ГагаринаЯрославский «Локомотив» обыграл минское «Динамо» (7:1) во втором матче ¼ финала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ.Дубль Кетова принес СКА победу во втором матче серии против «Витязя»Во втором матче серии 1/4 финала Западной конференции СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:2.Никлас Сведберг: В чем разница между «Ак Барсом»и «СЮ»? Они забили две, а мы однуВратарь «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.СКА – «Витязь». Собака-пограничник произвела символическое вбрасывание (видео)СКА – «Витязь». Собака-пограничник произвела символическое вбрасывание (видео)Перед началом второго матча серии 1/4 финала Западной конференции между СКА и «Витязем» собака-пограничник в честь Дня защитника Отечества произвела символическое вбрасывание.СКА – «Витязь». ОнлайнМатч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина на сайте «Советского спорта».Защитник «Динамо» Миронов не сыграет во втором матче с «Торпедо»Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов не включен в заявку команды, которая сегодня дома проведет второй матч серии плей-офф КХЛ с «Торпедо».СКА устроил выставку военной техники перед вторым матчем с «Витязем» (видео)Перед началом второго матча 1/4 финала Западной конференции с «Витязем» СКА организовал около Ледового дворца выставку военной техники.
Главные новости
Футбол
«Спарта» – «Ростов». Онлайн
Футбол
«Шахтер» – «Сельта». Онлайн
Футбол
«Зенит» победил «Андерлехт», но не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
«Лестер» отправил в отставку Раньери
Футбол
«Вильярреал» победил «Рому», но вылетел из Лиги Европы, Черышев сыграл 73 минуты
Футбол
АПОЭЛ вдесятером победил «Атлетик» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол
Соломон Кверквелия: Вера Семина окрыляет
Футбол
«Локомотив» объявил об аренде Кверквелии
Баскетбол
ЦСКА нанес поражение «Маккаби» в Евролиге
Хоккей
Сергей Орешкин: Миронов готов сыграть в серии с «Торпедо»
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Динамо Мн
Динамо Мнкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости