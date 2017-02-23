Как «Зенит» разочаровал вообще всех: обида и боль от вылета из Лиги Европы

Драматически шикарная развязка лишила Россию максимального выхода в 1/8 финала Лиги Европы.

Что могло испугать футболистов в первые 10 минут?

Первый удар в матче – и тут же грандиозный салют над стадионом. Посмотрите видео, выглядит удивительно красиво!

Но никакой связи с футболом, конечно же, нет. Просто ровно в 21:00 совсем рядом, в центре Петербурга, фейерверк в честь 23 февраля. И его отлично видно трем четвертям «Петровского» – всем, кто не на противоположной трибуне.

Ритмичные залпы даже в максимально дальней от салюта точке стадиона ощущаются, на поле уж точно. Интересно, игроков предупреждали? Могли ведь и испугаться.

Почему «Зенит» – как группа захвата?

Салюта аж 10 минут, и за все это время ни одного повода пошутить, что это в честь «Зенита». Команда разве что попыталась провести несколько атак, а больше времени разбиралась в перемещениях.

Данни, который впервые у Луческу в старте, должен разгоняться из середины или с любой точки? А Дзюбе стоит освобождать для португальца и Жулиано центр, уходить на фланг, или лучше туда пусть крайние защитники врываются?

Хотя прямо сейчас нам без разницы: в любом стиле, после какого-угодно отскока забивайте – все равно! Главное – выйти втроем в 1/8 финала Лиги Европы.

В середине тайма «Зенит» вломился в чужую штрафную, как группа захвата в квартиру подозреваемого. Дзюба выбил дверь, ему оказали сопротивление, а Жулиано вовремя сделал то, зачем пришли. На завершение спецоперации «отыграйся дома с 0:2» у петербуржцев оставалось больше часа.

Как Данни, Жулиано и Дзюба во всем разобрались?

Болельщики в Петербурге, конечно, уже мечтают о футболе на новом стадионе. Теперь особенно, потому что 40 тысяч человек на суперарене уже побывали. Там уже спели главную футбольную песню, даже зажгли первые файеры. Но собственно футбола ждать еще ровно два месяца, до матча чемпионата с «Уралом» 23 апреля.

На «Петровский» народ идет отчасти потому, что со стадионом-старичком надо вежливо попрощаться: все-таки тут шли к Кубку УЕФА, брали все российские чемпионства. Здесь на креслах снег, ветер продувает со всех сторон – но место все равно родное. Хотя нет сомнений, что из-за исторически верной расположенности и комфорта к новой арене петербуржцы тоже быстро проникнутся. Несмотря на то, что еще пару лет один комплимент стадиону на Крестовском будет обращаться в пару едких шуток про долгострой и цену.

Маурисио был в полуметре от того, чтобы сравнять суммарный счет, в последнем эпизоде первого тайма: с идеальной точки он запустил крученый штрафной чуть правее девятки. В начале второго Кокорин изловчился и проткнул мяч под вратарем – но попал в штангу, а перед этим еще и в офсайд, хоть и неправильно зафиксированный.

На второй тайм «Зенит» выбрал терпеливую осаду, а не взрывные налеты. Хотя второй гол – комбинация видов комбинаций: сама атака – не скоростная, а вот действия зенитовцев в отличном темпе. Многоугольник из Данни, Жулиано и Дзюбы, которые наконец разбежались идеально – к уравнительному голу от Артема в два касания.

А третий – главный, решающий и победный – это уже пас от Дзюбы на Жулиано в лучшем виде! Бразильцу только с линии вратарской мимо вратаря катнуть, к тому же без сопротивления.

Может ли «Зенит» разочаровать и разочароваться сильнее? (Вряд ли)

Шикарный кубковый случай: команда ведет дома крупно, но в этот момент только больше нервничает. Потому что только теперь сопернику надо на максимум включиться, и один гол за эти 15 оставшихся минут обесценит все три предыдущих!

Тут чуть ли не самый счастливый – момент, когда игрок «Андерлехта» не попал по мячу в штрафной «Зенита» за три минуты до конца основного времени, а потом Анюков доскользил первым и не дал пробить другому.

Но на 90-й «Зенит» два раза подряд проиграл в воздухе, Лодыгин в отчаянии только смотрел на красивую дугу в свой правый угол.

И как же жаль было в этот момент Мигеля Данни. Его только что заменили, провожали бурно и тепло. А теперь португальцу остается только со скамейки орать своим, чтоб побыстрее выкидывали печаль и атаковали оставшиеся пару минут.

Когда Данни уходил, он неспешно передавал повязку капитана Дзюбе. Оказалось, время в концовке было гораздо нужнее «Зениту».

Успели заработать опасный штрафной, с него – угловой, потом еще один. Лодыгин попытался пробить ножницами – этот гол был бы примерно в сто раз круче, чем прилетел ему от Окриашвили в том же стиле. Но вратарь попал по чужому игроку, заработал желтую, а греческий судья обрадовался, что наконец может пойти в тепло.

Разочарования сильнее в этом сезоне у «Зенита» уже не будет, даже если чемпионом станет «Спартак». Очень уж изощренный и издевательский сюжет нужно придумать, чтобы было сильнее этого вылета из Лиги Европы.