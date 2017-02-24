«Нам забили с полумомента». Подавленный Луческу оправдывается за вылет из ЛЕ

«Советский спорт» передает слова очень грустного Мирчи Луческу и самого радостного тренера в мире – Рене Вайлера.

«У Шатова проблемы, МРТ это показала»

Пресс-конференция обычно начинается сразу же после матча, но Мирчи Луческу долго нет.

По пути в пресс-центр 71-летний специалист секунд на 20 задерживается напротив телевизора. Там «Ростов» только что забил «Спарте», тренер «Зенита» внимательно присматривается к повтору и что-то бормочет себе под нос на румынском. Он не выглядит злым или сердитым. Скорее просто разочарованным до основания. Пятнадцать метров от подтрибунного помещения до палатки для пресс-конференций Мирча преодолевает не меньше минуты: небыстрым шагом вразвалочку. Потом останавливается, снимает шапку, встряхивает седые волосы и идет отчитываться за вылет из Лиги Европы.

Так же медленно он передвигается и по залу, склонив голову. Такого грустного Мистера в Петербурге не видели никогда.

– Вы долго не выходили из раздевалки. О чем говорили с командой?

– В первую очередь поблагодарил за ребят за игру, которую они показали. Команда выглядела совсем по-другому, чем в Брюсселе, у них была полная самоотдача, на их лицах было написано, что они хотят пройти дальше. Вопрос был практически решен, соперник не создал ни одного момента, но одна фланговая передача в конце игры привела к голу. К сожалению, это футбол, – после этого ответа румын погрустнел еще больше.

­­– Что с Шатовым и почему его не было даже в заявке?

– Накануне он почувствовал недомогание и обратился к доктору. Ему сделали МРТ и оно показало определенные проблемы. Мы оставили его вне игры, потому что его состояние могло усугубиться и он мог вылететь на долгий срок.



– С такой самоотдачей наверняка сезон еще можно спасти.

– Сейчас в раздевалке мы говорили, что у нас остался только чемпионат. Вселяет надежду сегодняшняя игра и большое желание, которое у нас было. Мы верили, что можем пройти дальше. Поэтому сейчас должна быть полная концентрация на игры чемпионата России, - после этого усталый Мистер просит пресс-атташе клуба, чтобы следующие два вопроса были последними. Обычно Луческу очень охотно говорит с журналистами, но в этот раз заметно, что каждое слово ему дается с большим трудом.



– Чем была продиктована замена Эрнани на Маурисио?

– Если вы заметили, мы поменяли еще Ивановича. Я еще после первой игры в Брюсселе сказал, что было не очень хорошее взаимодействие между футболистами, поэтому решили поставить тот состав, который играл осенью, за исключением Данни. Но он прекрасно знает всех партнеров. Как показала игра, я был прав – футболисты хорошо взаимодействовали, было видно, что каждый знал действия своего партнера. Поэтому я предпочел такой состав. Новичкам непросто войти в модель команды, поэтому нужно определенное время, чтобы они поняли какие-то вещи, тогда с них можно требовать по-максимуму.



– Если вспомнить последние минуты, у вас есть понимание, что произошло?

– Ни в коем случае не было расслабленности. Команда соперника просто начала играть навалом и мы неправильно действовали на последних минутах. Нужно было играть намного проще, заставлять соперника действовать дальше от своих ворот. Как случился гол, который нам забили, – с правой стороны была наша атака и вместо того, чтобы сделать передачу за спину защитникам и развернуть их лицом к своим воротам, мы хотели выйти хорошо из обороны, красиво сделать это. Перехват мяча, перевод на противоположный фланг – бросился один Мак, вернули мяч назад, передача в штрафную площадку и так получилось, что с полумомента нам забили, – последние реплики румын договаривал очень тихим и усталым голосом.

Когда Мистер уходит с пресс-конференции журналисты даже желают ему бодрости, здоровья и хорошего настроения.

Как «Зенит» разочаровал вообще всех: обида и боль от вылета из Лиги Европы

«Зенит» очень хорошая команда, которая может себе позволить оставить Ивановича в запасе»

Например, такого как у тренера «Андерлехта» Рене Вайлера. Швейцарец просто светится от счастья.

– Мы выстрадали эту победу, – улыбается тренер гостей. – Я говорил, что нам обязательно надо забивать. Классно, что наш единственный мяч в итоге стал решающим. «Зенит» не давал нам хорошо чувствовать себя на поле, мы почти ничего не создали. Приятно пройти «Зенит», ведь соперник не проигрывал дома в еврокубках очень давно. Я рад, что у нас все удалось.

– Это ваше главное достижение в карьере?

– Это не мой успех, а успех команды и всего бельгийского футбола. Надеюсь, два других клуба из Бельгии также пройдут дальше.

– Были ли вы удивлены тем, что Луческу оставил Ивановича в запасе?

– Нет. Это показывает, что «Зенит» очень хорошая команда, если они могут оставлять таких игроков в запасе. В Брюсселе он не очень хорошо действовал против Ачимпонга. Как и Эрнани.

– Вы говорили, что не будете отдавать мяч «Зениту», но в итоге сделали это.

– Дело в футболе не всегда в тактике. Из-за действий соперника мы не смогли создать больше моментов, чем мы создали. Дома «Зенит» не проигрывал 12 последних матчей. Соперник много играл длинными передачами, они боялись отдать нам инициативу. Играя против команды такого класса, мы сделали все, что смогли.

– В этом матче вы не смогли удержать Артема Дзюбу. Как вы думаете, сможет ли он играть в каком-нибудь европейском клубе?

– Мы сыграли против него два матча. Думаю, сможем сыграть против него, если он будет выступать в любой другой команде, - явно не понимает вопрос Вайлер, но совсем не расстраивается.

– Вы назвали много причин выхода в плей-офф, но вам не кажется, что главной стала удача?

– Да, в том числе нам повезло, – последний раз на сегодня улыбается швейцарец, который уже 24 февраля узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Есть вероятность снова приехать в Россию, ведь «Ростов» и «Краснодар» стадию 1/16 преодолели.