«Были уверены, что пройдем». Мечты «Зенита» и эмоции «Андерлехта» (видео)

Жозе Маурисио и Мигель Данни похвалили «Зенит», а футболисты «Андерлехта» признались, что выиграли случайно.

«Зенит» вполне ожидаемо выходит из раздевалки подавленным: запасные игроки, Роберт Мак, которого выпустили в концовке, угрюмо проходят мимо прессы. Юрий Лодыгин грустно качает головой, как будто извиняясь за то, что не хочет говорить. Артем Дзюба до зимнего перерыва всегда старался сбежать через другой выход, но сегодня появляется в микст-зоне. Правда, общаться отказывается.

– Вас же для этого капитаном назначили – чтобы вы по-русски говорили, – ехидно замечает один опытный петербургский журналист, которому это назначение явно не по душе.

Зато от ответа не уходит «исторический капитан» Мигель Данни. Он, кстати, на вопросы отвечает по-русски.

– Мы играли хорошо, забили три гола, но пропустили на последней минуте. Поздравляю команду - мы делали то, что нужно, – хвалит партнеров Данни, который впервые за 10 месяцев вышел в стартовом составе «Зенита». – Я чувствовал себя хорошо, и вся команда тоже. Сегодня мы играли лучше как команда, лучше были готовы психологически. Первый матч был после долгих сборов, а здесь - дом, семья, друзья.

– Будет ли проще бороться за победу в чемпионате после вылета из Лиги Европы?

– Начинаем думать о чемпионате – это важно для нас, нужно выиграть чемпионат. It’s our priority to win the championship, – неожиданно переходит на английский португалец.

Александр Анюков поздравляет мужскую часть микст-зоны с Днем защитника Отечества, но от интервью – впрочем, ничего нового – отказывается. Хотя Александр Анюков – сегодня был на поле одним из самых полезных футболистов.

– Может напишем книгу «Скромный»? – журналист намекает на автобиографию Александра Кержакова с нескромным названием «Лучший».

– Книгу? – с улыбкой переспрашивает Анюков. – Нет, книги у нас есть кому писать.

Маурисио: Данни сделал все, чтобы помочь

Маурисио, как и Анюков, книгу писать вряд ли хочет. Зато обстоятельный анализ на своем обаятельном русском провести готов.

– Мы не потеряли концентрацию, – опровергает наиболее вероятное предположение Маурисио. – У них был один удар по воротам, и он получился! Мы забили три гола и были уверены, что пройдем. Мы сделали максимум, но проиграли. Главное, не опускать голову.

– С Данни «Зенит» другой?

– Он наш капитан. Как человек и как футболист Мигель очень хороший, он все сделал, чтобы помочь. Но сегодня вся команда показала характер, не только Данни. Но проиграли.

– Можно было последние две минуты отодвинуть игру от своих ворот? Кто должен был дать такую команду - тренер, капитан?

– Когда мы проигрываем, это делает вся команда – не только тренер. Когда выигрываем, то же самое. Сейчас я не могу сказать, кто ошибся - я или, к примеру, Нету, или тренер. Проиграла команда.

– Теперь, чтобы спасти сезон, нужно становиться чемпионом?

– Всегда нужно думать о трофеях, «Зениту» всегда нужно бороться за победу. Сейчас мы не будем играть в Лиге Европы, Кубке России. Остался только чемпионат России. Нужно бороться. Конечно, будет сложно, но у нас хорошая команда. Мы сегодня показали это, – оптимистично завершает Маурисио.

Брам Нюйтинк: «Зениту» не хватает Халка

Некоторые игроки «Андерлехта» в микст-зоне общаются на нескольких языках. С бельгийской прессой они говорят на фламандском, а с российским журналистами готовы использовать знания английского. Один из таких – защитник Брам Нюйтинк. Он вышел на последнюю пятиминутку, когда «Андерлехт» забил необходимый гол.

– Думаете, «Андерлехту» повезло или вы заслужили этот результат?

– Дома мы сыграли лучший матч, создали много моментов. В этот раз «Зенит» был лучше, сыграл в хороший футбол, имел не один голевой шанс. Это нормально, потому что петербуржцы – отличная команда с очень качественными игроками. Если ты проходишь в следующий раунд, обыгрывая «Зенит» – это фантастика для нас.

– Вы играли против «Зенита», когда там был Халк. Какая команда лучше?

– Это невероятный игрок с такими качествами, которых нет у многих футболистов. Это потеря для «Зенита», он великолепный бомбардир. Но когда смотрю на текущий состав и вижу их нападающих – там тоже качественные игроки. Думаю, им не хватает Халка, но там есть другие игроки хорошо качества.

Встречи с Халком и Акселем Витселем помнит 36-летний Оливье Дешахт. На пресс-конференции накануне матча для журналистов отметили, что встреча на «Петровском» – 97-я для игрока в еврокубках.

– За тот «Зенит» выступали Халк, Витсель, Широков – многие большие игроки, – Дешахт прекрасно помнит бывших лидеров сине-бело-голубых. – Но и нынешняя их команда – отличная. Думаю, мы лучше сыграли против того «Зенита», где был Халк. Мы же проиграли тогда только из-за одного пенальти? А сейчас – напомню еще раз: их бюджет, их зарплаты – а дальше прошли мы!

– Когда «Зенит» забил этот третий мяч, вы почувствовали, что они потеряли концентрацию?

– Они занервничали, а мы надавили. Надо признать: у нас ни одного момента не было до самого конца, но прошли дальше мы. У «Зенита» бюджет гораздо больше, их игроки получают гораздо больше денег, чем мы. Они фантастические игроки! Для «Андерлехта» выход в 1/8 финала – отличное достижение, мы счастливы.

– А чего ждете от следующей стадии?

– Для начала посмотрим на результаты жеребьевки. Вдруг нам попадется «Манчестер Юнайтед»!

Автор победного для «Андерлехта» гола Исаак Кисе Телин выходит самым последним. Для него не проблема остановиться для интервью три раза: сначала для бельгийских журналистов, потом – видеоканалу «Андерлехта» и в последнюю очередь общается с российской прессой.

– Вы называли раньше «Зенит» командой уровня Лиги чемпионов.

– Да, это так. У них каждый игрок в атаке играет за сборные: Дзюба, Кокорин. Много хороших футболистов. Игроки «Зенита» сильны индивидуально, они физически крепкие – против таких команд очень сложно действовать.

– Как себя чувствовали в русской атмосфере: холод, снег?

– Я из Швеции, так что для меня это привычно. Перед игрой я сказал, что для меня эти условия – ничто. Однажды в Швеции вообще играл при «-18».

