«Зенит» был хорош. Да, вылетел, но это претендент на золото». Обзор Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит итог ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» (3:1).

- Меня «Зенит» порадовал. Игра команды была хороша. Хотя состав, конечно, удивил. Не было Эрнани и Ивановича, которые плохо провели первую игру. Это говорит о том, что Луческу не обязан был их ставить, хоть за этих игроков заплачены большие деньги. Посыл такой: вы сыграли плохо, у меня есть игроки, которые могут сыграть лучше. И Кришито рвал в этом матче, и Маурисио, и Дзюба, и даже Кокорин.

Часто говорю, что в «Зените» нет объединяющей зажигалки. Но как только на поле появляется Данни, он становится этой зажигалкой. Данни не только футболист отличный, но и человек хороший. Это видно по поведению, по тому, как он общается, по его семье. К тому же общался с теми, кто с Данни еще в «Динамо» играл – все отзываются о нем, как о славном человеке.

Очень порадовали зенитовские голы. Все три мяча получились. При этом соорудили их Жулиано с Дзюбой. Второй гол вообще выдающимся вышел. Отдать такой тонкий точный пас в куче игроков... Это говорит о Жулиано как о большом мастере игры. И о его огромном потенциале.

То, что вылетели… Ребята должны кусать локти из-за первой игры. Но зато футбол, который они показали сейчас, вселил в меня уверенность, «Зенит» – реальный претендент на золото. Это была качественная игра как впереди, так и сзади. Жирков, Анюков – я почти всех игроков назвал уже. Потому что никто не выпадал, никто меня как специалиста своей игрой не нервировал. Все было складно. Но такое бывает в футболе на этой стадии – вроде сделали дело, но не хватило самой малости.

В «Андерлехте», кстати, по этой игре отмечу вновь того парня, который дважды забил в Брюсселе – Ачимпонга. Думаю, на него в России внимание теперь обратят.

«Зенит» же проиграл, потому что при счете 3:0 резко изменил игру на «как бы чего не вышло». А «Андерлехт» наоборот стал напирать: «Может, что-нибудь выйдет». История показывает, что команда, которая выигрывает и останавливается, часто пропускает. Так добивайте! Вы же не выпускали «Андерлехт» с их половины, но как только изменили этой игре, случился гол…

И все равно повторю: мне «Зенит» понравился.