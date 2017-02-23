«Зенит» был хорош. Да, вылетел, но это претендент на золото». Обзор Ловчева
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит итог ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» (3:1).
- Меня «Зенит» порадовал. Игра команды была хороша. Хотя состав, конечно, удивил. Не было Эрнани и Ивановича, которые плохо провели первую игру. Это говорит о том, что Луческу не обязан был их ставить, хоть за этих игроков заплачены большие деньги. Посыл такой: вы сыграли плохо, у меня есть игроки, которые могут сыграть лучше. И Кришито рвал в этом матче, и Маурисио, и Дзюба, и даже Кокорин.
Часто говорю, что в «Зените» нет объединяющей зажигалки. Но как только на поле появляется Данни, он становится этой зажигалкой. Данни не только футболист отличный, но и человек хороший. Это видно по поведению, по тому, как он общается, по его семье. К тому же общался с теми, кто с Данни еще в «Динамо» играл – все отзываются о нем, как о славном человеке.
Очень порадовали зенитовские голы. Все три мяча получились. При этом соорудили их Жулиано с Дзюбой. Второй гол вообще выдающимся вышел. Отдать такой тонкий точный пас в куче игроков... Это говорит о Жулиано как о большом мастере игры. И о его огромном потенциале.
Как «Зенит» разочаровал вообще всех: обида и боль от вылета из Лиги Европы
То, что вылетели… Ребята должны кусать локти из-за первой игры. Но зато футбол, который они показали сейчас, вселил в меня уверенность, «Зенит» – реальный претендент на золото. Это была качественная игра как впереди, так и сзади. Жирков, Анюков – я почти всех игроков назвал уже. Потому что никто не выпадал, никто меня как специалиста своей игрой не нервировал. Все было складно. Но такое бывает в футболе на этой стадии – вроде сделали дело, но не хватило самой малости.
В «Андерлехте», кстати, по этой игре отмечу вновь того парня, который дважды забил в Брюсселе – Ачимпонга. Думаю, на него в России внимание теперь обратят.
«Зенит» же проиграл, потому что при счете 3:0 резко изменил игру на «как бы чего не вышло». А «Андерлехт» наоборот стал напирать: «Может, что-нибудь выйдет». История показывает, что команда, которая выигрывает и останавливается, часто пропускает. Так добивайте! Вы же не выпускали «Андерлехт» с их половины, но как только изменили этой игре, случился гол…
И все равно повторю: мне «Зенит» понравился.
Матч
Голы
Жулиано 24 (1:0). Дзюба 72 (2:0). Жулиано 78 (3:0). Телин 90 (3:1).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Маурисио, Данни (Мак, 89), Хави Гарсия, Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Андерлехт: Рубен, Дешахт, Ачимпонг (Капель, 89), Спайич, Обрадович, Станчу (Бруно, 73), Тьелеманс, Дендонкер, Нахар, Телин, Чипчу (Нюйтинк, 84)
Предупреждения:
Нету, 31; Хави Гарсия, 41; Лодыгин, 90 - Тьелеманс, 29; Ачимпонг, 81; Спайич, 90
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция